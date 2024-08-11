За 5 дней вы окунетесь в атмосферу таинственности аула-призрака Гамсутль и увидите красоту жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.
Побродите по самому древнему городу России — Дербенту и посетите крупнейший песчаный бархан в Европе — бархан Сарыкум.
Программа тура по дням
Прибытие. Вечерняя прогулка по Махачкале
Встреча гостей в международном аэропорту Махачкалы (в период с 13:00 до 18:00).
Возможна организация платного трансфера в другое время.
Заселение в отель/гостиница г. Махачкала.
Ужин в ресторане — знакомство с группой и местной кухней (входит в стоимость тура — приблизительно в 20:00).
Вечерняя прогулка по Махачкале: смотровая площадка Тарки, центральная Джума-мечеть, центральная площадь им. Ленина, проспект Расула Гамзатова, Родопский бульвар.
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Гуниб
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы.
Выезд на экскурсию (приблизительно 08:00).
Посещение бархана Сарыкум — место съёмок фильма «Белое солнце пустыни».
Прогулка на катерах по Сулакскому каньону / Чиркейскому водохранилищу (в случае отмены в связи с погодными или иными условиями, мы организуем ужин).
Обед в ресторане на форелевом хозяйстве «Янтарное» / «Главрыба» / «Персиковый Сад».
Обзорная площадка в пос. Дубки —вид на Сулакский каньон.
Обзорная площадка у Чиркейского водохранилища.
Выезд в Гуниб.
- Гимринский тоннель;
- Гимринская башня.
Заселение в гостиницу или гостевой дом в Гунибе/Чохе.
Гамсутль, Гуниб
Завтрак в гостинице с 7:00 до 8:00.
Экскурсия в аул-призрак Гамсутль (на подъем, осмотр и спуск — приблизительно 4 часа).
Обзорная площадка в Гунибе.
Обед в с. Гуниб в кафе.
- Памятник «Белые журавли»;
- краеведческий музей в Гунибе;
- прогулка по Верхнему Гунибу;
- Царская Поляна;
- беседка Шамиля;
- Гунибская крепость.
Ночевка в Гунибе (или в гостевом доме в Чохе).
Дербент
Завтрак в отеле (время подъема и выезда регулируется гидом).
Выезд на Салтинский водопад.
Выезд в Дербент (приблизительно 3 часа на дорогу).
Маршрут: Гергебиль — Ташкапур — Леваши — Сергокала — Дербент.
Обед в ресторане.
Заселение в гостиницу/отель/гостевой дом/коттедж.
Посещение крепости Нарын-Кала (рассказ гида).
Посещение магалов (старинная часть города).
Посещение центральной мечети города.
Свободное время, вечерняя прогулка по ночному Дербенту.
Свободное время. Отъезд
Завтрак в отеле (время подъема и выезда регулируется гидом).
Свободное время (гид по необходимости даёт рекомендации).
Выезд из отеля до 12:00.
Выезд на экраноплан «Лунь» — доп. услуга, по желанию (приблизительно в 09:00).
Продуктовый рынок, сувенирные магазины.
Обед в Дербенте.
Выезд в международный аэропорт г. Махачкала (рекомендуемое время вылета после 18:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе в Гунибе / Чохе и в гостинице в Дербенте и Махачкале.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от даты заезда, руб:
|Сезон проведения
|Стоимость
|Май
|37 900
|Июнь, сентябрь
|41 700
|Июль, август
|45 900
Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. /чел., в зависимости от уровня гостиницы. Уточняйте при бронировании.
На детей до 12 лет действует скидка — 10%.
Варианты проживания
Орлиное гнездо
Туристическая база «Орлиное гнездо» предлагает своим гостям комфортное проживание в уютных номерах с холодильником, телевизором и ванной комнатой.
Гостевой дом у Исмаила (Чох)
Размещение в гостевом доме.
«Дуэт» или аналогичная
Гостевой комплекс «Дуэт» находится в Дербенте. Отель расположен в двух минутах от берега моря, в пешей доступности набережная, городской пляж, ресторан Озеро, большое количество кафе и магазинов. Рядом остановка маршрута №4. До железнодорожного вокзала около 5 км, до аэропорта Махачкала 114 км.
Все номера оборудованы кондиционерами и телевизорами, санузлы и душевые в номерах. Номера на втором этаже отеля имеют выход на балкон. Территория гостевого комплекса закрытая, имеются собственная парковка и беседки.
Централ
Подходящий вариант для бюджетного отдыха — отель «Отель Централ корпус 1» расположен в Махачкале. Этот отель находится 1 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Дагестанский музей изобразительных искусств, Площадь Ленина и Городской пляж Махачкалы.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована платная парковка.
Доступная среда: работает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на русском.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание по программе: завтраки, обеды, 1 ужин в первый день
- Транспорт
- Трансфер к месту начала тура и обратно
- Гид-проводник
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка от несчастного случая
- Доплата за одноместное размещение/гостиницу уровня выше - от 9 000 руб. /чел., в зависимости от уровня гостиницы
- Дополнительные услуги
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли в туре скидки?
На детей до 12 лет действует скидка — 10%.