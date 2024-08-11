Большое путешествие по Дагестану

Вы давно мечтали посетить Дагестан и насладиться горами? Это тур-погружение в кавказское гостеприимство и умиротворение гор.

За 5 дней вы окунетесь в атмосферу таинственности аула-призрака Гамсутль и увидите красоту жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Побродите по самому древнему городу России — Дербенту и посетите крупнейший песчаный бархан в Европе — бархан Сарыкум.
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Вечерняя прогулка по Махачкале

Встреча гостей в международном аэропорту Махачкалы (в период с 13:00 до 18:00).

Возможна организация платного трансфера в другое время.

Заселение в отель/гостиница г. Махачкала.

Ужин в ресторане — знакомство с группой и местной кухней (входит в стоимость тура — приблизительно в 20:00).

Вечерняя прогулка по Махачкале: смотровая площадка Тарки, центральная Джума-мечеть, центральная площадь им. Ленина, проспект Расула Гамзатова, Родопский бульвар.

Прибытие. Вечерняя прогулка по МахачкалеПрибытие. Вечерняя прогулка по МахачкалеПрибытие. Вечерняя прогулка по МахачкалеПрибытие. Вечерняя прогулка по Махачкале
2 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Гуниб

Завтрак в гостинице.

Выселение из гостиницы.

Выезд на экскурсию (приблизительно 08:00).

Посещение бархана Сарыкум — место съёмок фильма «Белое солнце пустыни».

Прогулка на катерах по Сулакскому каньону / Чиркейскому водохранилищу (в случае отмены в связи с погодными или иными условиями, мы организуем ужин).

Обед в ресторане на форелевом хозяйстве «Янтарное» / «Главрыба» / «Персиковый Сад».

Обзорная площадка в пос. Дубки —вид на Сулакский каньон.

Обзорная площадка у Чиркейского водохранилища.

Выезд в Гуниб.

  • Гимринский тоннель;
  • Гимринская башня.

Заселение в гостиницу или гостевой дом в Гунибе/Чохе.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, ГунибБархан Сарыкум, Сулакский каньон, ГунибБархан Сарыкум, Сулакский каньон, ГунибБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Гуниб
3 день

Гамсутль, Гуниб

Завтрак в гостинице с 7:00 до 8:00.

Экскурсия в аул-призрак Гамсутль (на подъем, осмотр и спуск — приблизительно 4 часа).

Обзорная площадка в Гунибе.

Обед в с. Гуниб в кафе.

  • Памятник «Белые журавли»;
  • краеведческий музей в Гунибе;
  • прогулка по Верхнему Гунибу;
  • Царская Поляна;
  • беседка Шамиля;
  • Гунибская крепость.

Ночевка в Гунибе (или в гостевом доме в Чохе).

Гамсутль, ГунибГамсутль, ГунибГамсутль, ГунибГамсутль, Гуниб
4 день

Дербент

Завтрак в отеле (время подъема и выезда регулируется гидом).

Выезд на Салтинский водопад.

Выезд в Дербент (приблизительно 3 часа на дорогу).

Маршрут: Гергебиль — Ташкапур — Леваши — Сергокала — Дербент.

Обед в ресторане.

Заселение в гостиницу/отель/гостевой дом/коттедж.

Посещение крепости Нарын-Кала (рассказ гида).

Посещение магалов (старинная часть города).

Посещение центральной мечети города.

Свободное время, вечерняя прогулка по ночному Дербенту.

ДербентДербентДербентДербент
5 день

Свободное время. Отъезд

Завтрак в отеле (время подъема и выезда регулируется гидом).

Свободное время (гид по необходимости даёт рекомендации).

Выезд из отеля до 12:00.

Выезд на экраноплан «Лунь» — доп. услуга, по желанию (приблизительно в 09:00).

Продуктовый рынок, сувенирные магазины.

Обед в Дербенте.

Выезд в международный аэропорт г. Махачкала (рекомендуемое время вылета после 18:00).

Свободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в Гунибе / Чохе и в гостинице в Дербенте и Махачкале.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от даты заезда, руб:

Сезон проведенияСтоимость
Май37 900
Июнь, сентябрь41 700
Июль, август45 900

Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. /чел., в зависимости от уровня гостиницы. Уточняйте при бронировании.

На детей до 12 лет действует скидка — 10%.

Варианты проживания

Орлиное гнездо

2 ночи

Туристическая база «Орлиное гнездо» предлагает своим гостям комфортное проживание в уютных номерах с холодильником, телевизором и ванной комнатой.

Орлиное гнездоОрлиное гнездоОрлиное гнездоОрлиное гнездоОрлиное гнездоОрлиное гнездо

Гостевой дом у Исмаила (Чох)

2 ночи

Размещение в гостевом доме.

Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)

«Дуэт» или аналогичная

1 ночь

Гостевой комплекс «Дуэт» находится в Дербенте. Отель расположен в двух минутах от берега моря, в пешей доступности набережная, городской пляж, ресторан Озеро, большое количество кафе и магазинов. Рядом остановка маршрута №4. До железнодорожного вокзала около 5 км, до аэропорта Махачкала 114 км.

Все номера оборудованы кондиционерами и телевизорами, санузлы и душевые в номерах. Номера на втором этаже отеля имеют выход на балкон. Территория гостевого комплекса закрытая, имеются собственная парковка и беседки.

«Дуэт» или аналогичная«Дуэт» или аналогичная«Дуэт» или аналогичная«Дуэт» или аналогичная«Дуэт» или аналогичная«Дуэт» или аналогичная

Централ

1 ночь

Подходящий вариант для бюджетного отдыха — отель «Отель Централ корпус 1» расположен в Махачкале. Этот отель находится 1 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Дагестанский музей изобразительных искусств, Площадь Ленина и Городской пляж Махачкалы.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована платная парковка.

Доступная среда: работает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на русском.

ЦентралЦентралЦентралЦентралЦентралЦентрал

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание по программе: завтраки, обеды, 1 ужин в первый день
  • Транспорт
  • Трансфер к месту начала тура и обратно
  • Гид-проводник
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка от несчастного случая
  • Доплата за одноместное размещение/гостиницу уровня выше - от 9 000 руб. /чел., в зависимости от уровня гостиницы
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли в туре скидки?

На детей до 12 лет действует скидка — 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные туры

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