Вы давно мечтали посетить Дагестан и насладиться горами? Это тур-погружение в кавказское гостеприимство и умиротворение гор. За 5 дней вы окунетесь в атмосферу таинственности аула-призрака Гамсутль и увидите красоту жемчужины Дагестана — Сулакского каньона. Побродите по самому древнему городу России — Дербенту и посетите крупнейший песчаный бархан в Европе — бархан Сарыкум.

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от 41 700 ₽ за человека

Время начала: 10:00

Выезд в международный аэропорт г. Махачкала (рекомендуемое время вылета после 18:00).

Выезд на экраноплан «Лунь» — доп. услуга, по желанию (приблизительно в 09:00).

Выезд из отеля до 12:00.

Свободное время (гид по необходимости даёт рекомендации).

Завтрак в отеле (время подъема и выезда регулируется гидом).

Свободное время, вечерняя прогулка по ночному Дербенту .

Выезд в Дербент (приблизительно 3 часа на дорогу).

Завтрак в отеле (время подъема и выезда регулируется гидом).

Ночевка в Гунибе (или в гостевом доме в Чохе).

Обед в с. Гуниб в кафе.

Экскурсия в аул-призрак Гамсутль (на подъем, осмотр и спуск — приблизительно 4 часа).

Завтрак в гостинице с 7:00 до 8:00.

Заселение в гостиницу или гостевой дом в Гунибе/Чохе.

Обзорная площадка в пос. Дубки —вид на Сулакский каньон.

Обед в ресторане на форелевом хозяйстве «Янтарное» / «Главрыба» / «Персиковый Сад».

Прогулка на катерах по Сулакскому каньону / Чиркейскому водохранилищу (в случае отмены в связи с погодными или иными условиями, мы организуем ужин).

Вечерняя прогулка по Махачкале : смотровая площадка Тарки, центральная Джума-мечеть, центральная площадь им. Ленина, проспект Расула Гамзатова, Родопский бульвар.

Ужин в ресторане — знакомство с группой и местной кухней (входит в стоимость тура — приблизительно в 20:00).

Заселение в отель/гостиница г. Махачкала.

Возможна организация платного трансфера в другое время.

Встреча гостей в международном аэропорту Махачкалы (в период с 13:00 до 18:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в Гунибе / Чохе и в гостинице в Дербенте и Махачкале.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от даты заезда, руб:

Сезон проведения Стоимость Май 37 900 Июнь, сентябрь 41 700 Июль, август 45 900

Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. /чел., в зависимости от уровня гостиницы. Уточняйте при бронировании.

На детей до 12 лет действует скидка — 10%.