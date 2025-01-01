Знакомство с Махачкалой

Первый день посвятим знакомству с прекрасным городом — Махачкалой. Во время вечерней экскурсии мы посетим главные местные достопримечательности: центральную Джума-мечеть, сквер Фазу Алиевой, главную площадь города и многие другие, поднимемся на смотровую площадку горы Тарки-Тау, с которой открывается панорамный вид на Махачкалу. По вашему желанию можем завершить экскурсию ужином в ресторане с местной кухней и национальными танцами.

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Во второй день нас ждет увлекательное путешествие на Сулакский каньон. Дорога к нему лежит через живописный Буйнакский перевал. Сделаем остановку на Чиркейском водохранилище, посетим смотровую площадку, пройдемся по подвесному мосту и заглянем в пещеры Нохъо. Дальше вас ждет джиппинг до села Зубутли и обратно, прогулка на катере по реке Сулак, экскурсия по форелевому хозяйству «Главрыба» и финальная точка экскурсии — бархан Сарыкум.

Села Хунзах, Кахиб и Гоор

Третий день проведем в окрестностях дагестанского села Хунзах. Отправимся к Гимринской башне, посетим искусственное Ирганайское водохранилище и Хунзахское плато, где находятся прекрасные водопады Тобот и Итлятляр. Также нас ждет уникальный горный водоем — озеро Мочох. Вы увидите Матласское ущелье и теснину под названием Каменная чаша. В четвертый день отправимся в старинные села Кахиб и Гоор, имеющих богатую историю. Завершится наша экскурсия в средневековом Датунском храме.

Салтинский водопад и Дербент

В пятый день отправимся в высокогорное село Гуниб, где находится мемориальный комплекс памяти павших защитников Родины «Белые журавли». Отправимся на джипах в аул-призрак Гамсутль, а после — в аул Чох и Чохские террасы. Дорога приведет нас к Салтинскому подземному водопаду. Последний день тура посвятим Дербенту, древнейшему городу России. Нас ждет осмотр уникального экспоната — экраноплана «Лунь». Отправимся на экскурсию по Дербентской крепости и посетим ресторан национальной кухни.