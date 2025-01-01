Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор

Групповой тур на джипах: путешествие по Дагестану из Махачкалы
Давайте исследовать Дагестан вместе! Мы покажем вам лучшее, настоящее «золото» Дагестана, ради чего стоит посетить этот удивительный край: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Дербентская крепость, высокие водопады, озеро в горах, теснины и ущелья, заброшенный аул и горные селения, где до сих пор живут и чтят традиции предков — край бурных рек, головокружительных вершин и старинных горных селений ждет вас.
Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор
Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор
Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Знакомство с Махачкалой

Первый день посвятим знакомству с прекрасным городом — Махачкалой. Во время вечерней экскурсии мы посетим главные местные достопримечательности: центральную Джума-мечеть, сквер Фазу Алиевой, главную площадь города и многие другие, поднимемся на смотровую площадку горы Тарки-Тау, с которой открывается панорамный вид на Махачкалу. По вашему желанию можем завершить экскурсию ужином в ресторане с местной кухней и национальными танцами.

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Во второй день нас ждет увлекательное путешествие на Сулакский каньон. Дорога к нему лежит через живописный Буйнакский перевал. Сделаем остановку на Чиркейском водохранилище, посетим смотровую площадку, пройдемся по подвесному мосту и заглянем в пещеры Нохъо. Дальше вас ждет джиппинг до села Зубутли и обратно, прогулка на катере по реке Сулак, экскурсия по форелевому хозяйству «Главрыба» и финальная точка экскурсии — бархан Сарыкум.

Села Хунзах, Кахиб и Гоор

Третий день проведем в окрестностях дагестанского села Хунзах. Отправимся к Гимринской башне, посетим искусственное Ирганайское водохранилище и Хунзахское плато, где находятся прекрасные водопады Тобот и Итлятляр. Также нас ждет уникальный горный водоем — озеро Мочох. Вы увидите Матласское ущелье и теснину под названием Каменная чаша. В четвертый день отправимся в старинные села Кахиб и Гоор, имеющих богатую историю. Завершится наша экскурсия в средневековом Датунском храме.

Салтинский водопад и Дербент

В пятый день отправимся в высокогорное село Гуниб, где находится мемориальный комплекс памяти павших защитников Родины «Белые журавли». Отправимся на джипах в аул-призрак Гамсутль, а после — в аул Чох и Чохские террасы. Дорога приведет нас к Салтинскому подземному водопаду. Последний день тура посвятим Дербенту, древнейшему городу России. Нас ждет осмотр уникального экспоната — экраноплана «Лунь». Отправимся на экскурсию по Дербентской крепости и посетим ресторан национальной кухни.

по понедельникам в 12:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральная Джума-мечеть Махачкалы
  • Сквер Фазу Алиевой
  • Центральная площадь Махачкалы и Дом правительства
  • Памятник Сулейману Стальскому
  • Родопский бульвар и городской пляж
  • Смотровая площадка горы Тарки-Тау
  • Чиркейское водохранилище
  • Смотровая площадка на Сулакский каньон в поселке Дубки
  • Подвесной мост и пещеры Нохъо
  • Село Зубутли
  • Река Сулак
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сарыкум
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Хунзахское плато
  • Водопады Тобот и Итлятляр
  • Озеро Мочох
  • Матласское ущелье
  • Каменная чаша
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Гоцатлинская ГЭС
  • Старый Кахиб
  • Село Гоор
  • Язык Тролля
  • Датунский храм
  • Чохские террасы
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Салтинский подземный водопад
  • Село Гуниб
  • Краеведческий музей в Гунибе
  • Памятник «Белые журавли»
  • Смотровая площадка на Гуниб
  • Экраноплан «Лунь»
  • Дербентская крепость
  • Старая часть Дербента
  • Джума-мечеть в Дербенте
  • Девичьи бани
  • Армянская церковь (музей ковров)
  • Улица Счастливых людей (Стеклянный мост)
Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Джиппинг до локаций
  • Проживание в отелях и гостевых домах
  • Прогулка на катере по реке Сулак
  • Завтраки и обеды (2, 3, 4, 5, 6 день)
  • Входные билеты и эко-сборы
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Авиа и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Доплата за одноместный номер (10000 руб.)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 12:00
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
  • Что взять с собой?
  • Воду и перекус
  • Паспорт
  • Наличные деньги
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Головной убор
  • Купальные принадлежности
  • Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
  • Аптечку
  • Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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