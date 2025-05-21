Рыбалка не состоится в дождливую и ветреную погоду, прошу отнестись с пониманием, мой приоритет — ваша безопасность! Также отслеживаем перепады атмосферного давления. Одевайтесь по погоде, обувайте удобную обувь. Возьмите с собой перекус, гид также организует питание по заказу.
Питание. Не включено в стоимость. Будем готовить сами, заказывать доставку или ходить в ресторан неподалёку. Возьмите с собой перекусы на время рыбалки.
Транспорт. Легковые автомобили, минивэны, катер. Для катания на катере предоставляются спасательные жилеты.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур не требует специальной физической подготовки, подойдёт как новичкам, так и опытным рыбакам. Рыбачить будем в разрешённых местах, всё необходимое оборудование для ловли предоставим.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, прибытие на каньон и ловля щуки, форели и сазана
Встретим вас в Махачкале или Каспийске. После инструктажа по технике безопасности отправимся на рыбалку. Доедем до Сулакского каньона, пересядем на катер и домчим до нашего кемпинга. После заселения отправимся рыбачить. Здесь можно поймать окуня, судака, форель, щуку, сазана, толстолобика, белого амура и карася. Мы поможем вам подобрать снасти и откроем секреты успешной ловли.
Вечером вы сможете поужинать в ресторане блюдами дагестанской кухни, попариться в сауне или фитобочке.
2 день
Утренняя рыбалка и возвращение в Махачкалу
После завтрака будет время ещё порыбачить и поймать трофейные экземпляры. Затем соберём вещи и поедем обратно в Махачкалу.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансферы по маршруту
Трансфер из Махачкалы или Каспийска и обратно
Аренда необходимого снаряжения для рыбалки и кемпинга
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Махачкалы/Каспийска и обратно
Питание
Посещение сауны и фитобочки (по желанию)
Дополнительные поездки на катере (по желанию)
Место начала и завершения?
Махачкала или Каспийск, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иманали — ваша команда гидов в Махачкале
Рыбалка – моя страсть с детства! С удовольствием поделюсь своими секретами успешной ловли, покажу самые рыбные места и помогу вам получить незабываемые впечатления от рыбалки в Дагестане. Со мной вы не только поймаете рыбу, но и насладитесь воображением природы и атмосферой настоящего приключения!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
21 мая 2025
Спасибо огромное за замечательно организованное мероприятие-рыбалку!!! С Иманали время пролетело незаметно!!! Человек великолепно знающий свое дело, свой край!!! Рыбалка принесла огромное удовольствие всем участникам, как профессиональному рыбаку, так и любителям 😊 Приятная атмосфера, удовольствие от улова, вкусный чай от Иманали, замечательная команда!!! Еще раз огромное Спасибо!!! Советуем Вас от души!!!