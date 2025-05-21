Мои заказы

Рыбалка в Дагестане с комфортабельным проживанием: ловим окуня и судака на Сулакском каньоне

Отдохнуть вдали от города, узнать секреты рыбной ловли и постараться выловить трофейные экземпляры
Едем на рыбалку в необычное место — в самое сердце Сулакского каньона.

Разместимся в доме прямо на берегу лазурного озера и проведём 2 дня за ловлей окуня, судака, форели, щуки и
других рыб.

Мы предоставим вам всё необходимое оборудование и снасти, а ещё поделимся секретами успешной рыбалки.

Возможно, вам удастся поймать даже трофейные экземпляры! Вечером желающие смогут попариться в сауне или фитобочке.

Тур подойдёт как опытным рыбакам, так и новичкам, которые впервые держат в руках удочку — мы всему научим и всё покажем.

Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рыбалка не состоится в дождливую и ветреную погоду, прошу отнестись с пониманием, мой приоритет — ваша безопасность! Также отслеживаем перепады атмосферного давления. Одевайтесь по погоде, обувайте удобную обувь. Возьмите с собой перекус, гид также организует питание по заказу.

Питание. Не включено в стоимость. Будем готовить сами, заказывать доставку или ходить в ресторан неподалёку. Возьмите с собой перекусы на время рыбалки.

Транспорт. Легковые автомобили, минивэны, катер. Для катания на катере предоставляются спасательные жилеты.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур не требует специальной физической подготовки, подойдёт как новичкам, так и опытным рыбакам. Рыбачить будем в разрешённых местах, всё необходимое оборудование для ловли предоставим.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прибытие на каньон и ловля щуки, форели и сазана

Встретим вас в Махачкале или Каспийске. После инструктажа по технике безопасности отправимся на рыбалку. Доедем до Сулакского каньона, пересядем на катер и домчим до нашего кемпинга. После заселения отправимся рыбачить. Здесь можно поймать окуня, судака, форель, щуку, сазана, толстолобика, белого амура и карася. Мы поможем вам подобрать снасти и откроем секреты успешной ловли.

Вечером вы сможете поужинать в ресторане блюдами дагестанской кухни, попариться в сауне или фитобочке.

Встреча, прибытие на каньон и ловля щуки, форели и сазана
2 день

Утренняя рыбалка и возвращение в Махачкалу

После завтрака будет время ещё порыбачить и поймать трофейные экземпляры. Затем соберём вещи и поедем обратно в Махачкалу.

Утренняя рыбалка и возвращение в Махачкалу

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер из Махачкалы или Каспийска и обратно
  • Аренда необходимого снаряжения для рыбалки и кемпинга
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы/Каспийска и обратно
  • Питание
  • Посещение сауны и фитобочки (по желанию)
  • Дополнительные поездки на катере (по желанию)
Место начала и завершения?
Махачкала или Каспийск, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иманали
Иманали — ваша команда гидов в Махачкале
Рыбалка – моя страсть с детства! С удовольствием поделюсь своими секретами успешной ловли, покажу самые рыбные места и помогу вам получить незабываемые впечатления от рыбалки в Дагестане. Со мной вы не только поймаете рыбу, но и насладитесь воображением природы и атмосферой настоящего приключения!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марина
21 мая 2025
Спасибо огромное за замечательно организованное мероприятие-рыбалку!!! С Иманали время пролетело незаметно!!! Человек великолепно знающий свое дело, свой край!!! Рыбалка принесла огромное удовольствие всем участникам, как профессиональному рыбаку, так и любителям 😊 Приятная атмосфера, удовольствие от улова, вкусный чай от Иманали, замечательная команда!!! Еще раз огромное Спасибо!!! Советуем Вас от души!!!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

