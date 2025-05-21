Рыбалка не состоится в дождливую и ветреную погоду, прошу отнестись с пониманием, мой приоритет — ваша безопасность! Также отслеживаем перепады атмосферного давления. Одевайтесь по погоде, обувайте удобную обувь. Возьмите с собой перекус, гид также организует питание по заказу.

Питание. Не включено в стоимость. Будем готовить сами, заказывать доставку или ходить в ресторан неподалёку. Возьмите с собой перекусы на время рыбалки.

Транспорт. Легковые автомобили, минивэны, катер. Для катания на катере предоставляются спасательные жилеты.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур не требует специальной физической подготовки, подойдёт как новичкам, так и опытным рыбакам. Рыбачить будем в разрешённых местах, всё необходимое оборудование для ловли предоставим.

Тур доступен для бронирования в любой день.