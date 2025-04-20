От пустыни и каньона до древнейшего города: все самое лучшее в Дагестане

Пешеходные и автобусные экскурсии по Дагестану из Махачкалы
Даже если Вы много, где были, не только на Кавказе, уж поверьте, Дагестан сможет вас удивить! Частичка Вашей души, несомненно, останется в этих местах.

В туре нас ждут все главные достопримечательности
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и знаковые места Дагестана: самый глубокий каньон, самый длинный тоннель, самый большой бархан, самый необычный водопад Кавказа, самые старые аулы, самые удивительные серпантины, самый древний город, самые необычные горы, самый необычный лес с лианами, самый гостеприимный народ и ещё много чего самого-самого! Освобождайте карту памяти и поехали!

От пустыни и каньона до древнейшего города: все самое лучшее в Дагестане
От пустыни и каньона до древнейшего города: все самое лучшее в Дагестане
От пустыни и каньона до древнейшего города: все самое лучшее в Дагестане
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Даты поездок на 2025 год

Планируйте свои приключения заранее! Вот даты поездок на 2025 год:

  • Новый год (7 дней) - 69 900 руб. (30 декабря 2024 г. - 5 января 2025)
  • Весна
    • 20 апреля - 26 апреля
    • 27 апреля - 03 мая
  • Лето
    • 01 июня - 07 июня
    • 08 июня - 14 июня
  • Осень
    • 31 августа - 06 сентября
    • 07 сентября - 13 сентября
    • 26 октября - 01 ноября

Нитка маршрута в Дагестан

Ваше путешествие будет проходить через живописные места Дагестана:

  • г. Махачкала
  • Бархан Сары-кум
  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Хунзахское плато
  • Комплекс «Белые журавли»
  • Матласская каменная чаша
  • Водопад Тобот
  • Ханский водопад
  • Карадахская теснина
  • Датунский храм
  • Город Кахиб
  • Гоор
  • Язык тролля
  • Башня Андалал
  • Аулы Чох и Гамсутль
  • Салтинский водопад
  • Музей Гуниб
  • Крепость Гуниб
  • г. Дербент
  • Крепость Нарын-Кала
  • Прогулка по старому городу
  • Рынок Дербент
  • Фирменные магазины Дербентского коньячного завода и завода игристых вин
  • Улица счастливых людей
  • Парк Низами Гянджеви
  • Экраноплан Лунь

День 1: Привет, Дагестан!

Начнем наше путешествие с бархана Сары-кум и Сулакского каньона. В 08:00 мы собираемся на железнодорожном вокзале г. Махачкала, чтобы отправиться в удивительное путешествие по этому солнечному региону.

Бархан Сары-кум — это уникальное место, второе по величине в мире. Пройдя босиком по золотым пескам, вы сможете насладиться атмосферой, где снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни». Затем мы направимся к Сулакскому каньону, который является самым глубоким в Европе!

Наш день завершится на Чиркейском водохранилище, где мы сделаем незабываемые фотографии и покатаемся на катере.

День 2: Хунзахское плато

Сегодня мы увидим водопад Тобот, мемориальный комплекс «Белые журавли» и Матласскую каменную чашу. Каждый из этих объектов уникален и наполнен красотой!

Водопад Тобот — это настоящая жемчужина, а мемориальный комплекс напоминает о подвиге героев. Мы также посетим живописный Ханский водопад.

День 3: Ущелья и храмы

Сегодня мы отправимся к водохранилищу Аварское Койсу и Карадахской теснине. Эти места полны загадок и удивительных природных красот.

Не упустите возможность посетить Датунский храм, расположенный в живописном ущелье, где вы сможете сделать прекрасные фотографии.

День 4: Аул Чох и Гамсутль

Мы посетим аул Чох, где время словно остановилось. Далее нас ждет легендарный аул Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу.

Здесь вы сможете ощутить дух истории и насладиться потрясающими видами.

День 5: Вода и камень

Сегодня мы направимся к Салтинскому водопаду и музею Гуниб. Это царство воды и камня не оставит вас равнодушными!

Гуниб удивит своей крепостью и атмосферой, погружающей в историю.

День 6: Дербент

Дербент — один из древнейших городов России, ждет нас с его крепостью Нарын-Кала и старым городом. Прогулка по уютным улочкам подарит множество приятных впечатлений.

Не забудьте заглянуть на рынок, где вас ждут восточные сладости и уникальные сувениры!

День 7: Каспийское море

Завершим наше путешествие у Каспийского моря, посетив экраноплан Лунь. Это уникальное транспортное средство подарит вам новые впечатления.

В 16:00-17:00 мы прибудем на жд вокзал и в аэропорт г. Махачкала, где завершится наше удивительное путешествие.

Не забудьте приобрести обратные билеты заранее!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Новый год а Дагестане69 900 ₽
Путешествие в Дагестан65 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Махачкал
  • Бархан Сары-кум
  • Сулакский каньон
  • Чиркейское и Ирганайское водохранилища
  • Хунзахское плато
  • Комплекс «Белые журавли»
  • Матласская каменная чаша
  • Водопад Тобот
  • Водохранилище Аварское Койсу
  • Карадахская теснина
  • Гунибское водохранилище
  • Башня Андалал
  • Гоор
  • Кахиб
  • Язык тролля
  • Салтинский водопад
  • Аул Чох
  • Гамсутль
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в гостинице. Двух-, трёхместные номера, удобства в номере.
  • Для новогоднего тура 30 декабря 2023 г. - 05 января 2024 г. Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Для туров в 2024 г. Питание: завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!).
  • Прокат группового снаряжения, групповая аптечка.
  • Входные билеты на бархан Сары-Кум, в Карадахскую теснину, Салтинский водопад, крепость Дербент.
  • Для туров в 2023 г: прогулка на катере по Сулакскому каньону Чиркейскому водохранилищу (только в период март-ноябрь).
  • Для туров в 2024 г: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (только в период март-ноябрь).
  • Услуги инструктора-проводника
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Махачкала).
  • Для новогоднего тура. Питание: обеды (день 1, 6, 7) ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 350-400 руб.
  • Для туров в 2024 г. Питание: обеды, ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 400-500 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы:
  • - 12000 руб. за весь период отдыха (новогодний тур)
  • - 11 000 руб. (21-27 апреля, 13-19 октября, 20-26 октября 2024 г.)
  • - 13 000 руб. (28 апреля - 04 мая, 26 мая - 01 июня, 02-08 июня, 01-07 сентября, 08-14 сентября 2024 г.)
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия:
  • Российская Федерация, Республика Дагестан
  • Старт маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал) в 08:00 МСК
  • Финиш маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00-17:00 МСК
  • Часовой пояс: московское время
  • Денежная единица: российский рубль
  • Общая информация по маршруту:
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, путешествие с незначительными элементами треккинга
  • Проживание: гостиница
  • Питание: завтраки в кафе
  • Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет
  • Список снаряжения:
  • Кепка / панамка
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12 С
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице
  • Футболка
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор
  • Ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Кроссовки с толстой подошвой
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Тапочки для купания в море (не обязательно). Облегчают заход по гальке в море
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию)
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную)
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм)
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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