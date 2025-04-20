Даже если Вы много, где были, не только на Кавказе, уж поверьте, Дагестан сможет вас удивить! Частичка Вашей души, несомненно, останется в этих местах.В туре нас ждут все главные достопримечательности

и знаковые места Дагестана: самый глубокий каньон, самый длинный тоннель, самый большой бархан, самый необычный водопад Кавказа, самые старые аулы, самые удивительные серпантины, самый древний город, самые необычные горы, самый необычный лес с лианами, самый гостеприимный народ и ещё много чего самого-самого! Освобождайте карту памяти и поехали!

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Ваш гид в Махачкале

Восход Ваш гид в Махачкале

Время начала: 08:00

Описание тура

Даты поездок на 2025 год

Планируйте свои приключения заранее! Вот даты поездок на 2025 год:

Новый год (7 дней) - 69 900 руб. (30 декабря 2024 г. - 5 января 2025)

- 69 900 руб. (30 декабря 2024 г. - 5 января 2025) Весна 20 апреля - 26 апреля 27 апреля - 03 мая

Лето 01 июня - 07 июня 08 июня - 14 июня

Осень 31 августа - 06 сентября 07 сентября - 13 сентября 26 октября - 01 ноября



Нитка маршрута в Дагестан

Ваше путешествие будет проходить через живописные места Дагестана:

г. Махачкала

Бархан Сары-кум

Сулакский каньон

Чиркейское водохранилище

Хунзахское плато

Комплекс «Белые журавли»

Матласская каменная чаша

Водопад Тобот

Ханский водопад

Карадахская теснина

Датунский храм

Город Кахиб

Гоор

Язык тролля

Башня Андалал

Аулы Чох и Гамсутль

Салтинский водопад

Музей Гуниб

Крепость Гуниб

г. Дербент

Крепость Нарын-Кала

Прогулка по старому городу

Рынок Дербент

Фирменные магазины Дербентского коньячного завода и завода игристых вин

Улица счастливых людей

Парк Низами Гянджеви

Экраноплан Лунь

День 1: Привет, Дагестан!

Начнем наше путешествие с бархана Сары-кум и Сулакского каньона. В 08:00 мы собираемся на железнодорожном вокзале г. Махачкала, чтобы отправиться в удивительное путешествие по этому солнечному региону.

Бархан Сары-кум — это уникальное место, второе по величине в мире. Пройдя босиком по золотым пескам, вы сможете насладиться атмосферой, где снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни». Затем мы направимся к Сулакскому каньону, который является самым глубоким в Европе!

Наш день завершится на Чиркейском водохранилище, где мы сделаем незабываемые фотографии и покатаемся на катере.

День 2: Хунзахское плато

Сегодня мы увидим водопад Тобот, мемориальный комплекс «Белые журавли» и Матласскую каменную чашу. Каждый из этих объектов уникален и наполнен красотой!

Водопад Тобот — это настоящая жемчужина, а мемориальный комплекс напоминает о подвиге героев. Мы также посетим живописный Ханский водопад.

День 3: Ущелья и храмы

Сегодня мы отправимся к водохранилищу Аварское Койсу и Карадахской теснине. Эти места полны загадок и удивительных природных красот.

Не упустите возможность посетить Датунский храм, расположенный в живописном ущелье, где вы сможете сделать прекрасные фотографии.

День 4: Аул Чох и Гамсутль

Мы посетим аул Чох, где время словно остановилось. Далее нас ждет легендарный аул Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу.

Здесь вы сможете ощутить дух истории и насладиться потрясающими видами.

День 5: Вода и камень

Сегодня мы направимся к Салтинскому водопаду и музею Гуниб. Это царство воды и камня не оставит вас равнодушными!

Гуниб удивит своей крепостью и атмосферой, погружающей в историю.

День 6: Дербент

Дербент — один из древнейших городов России, ждет нас с его крепостью Нарын-Кала и старым городом. Прогулка по уютным улочкам подарит множество приятных впечатлений.

Не забудьте заглянуть на рынок, где вас ждут восточные сладости и уникальные сувениры!

День 7: Каспийское море

Завершим наше путешествие у Каспийского моря, посетив экраноплан Лунь. Это уникальное транспортное средство подарит вам новые впечатления.

В 16:00-17:00 мы прибудем на жд вокзал и в аэропорт г. Махачкала, где завершится наше удивительное путешествие.

Не забудьте приобрести обратные билеты заранее!