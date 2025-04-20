В туре нас ждут все главные достопримечательности
Описание тура
Даты поездок на 2025 год
Планируйте свои приключения заранее! Вот даты поездок на 2025 год:
- Новый год (7 дней) - 69 900 руб. (30 декабря 2024 г. - 5 января 2025)
- Весна
- 20 апреля - 26 апреля
- 27 апреля - 03 мая
- Лето
- 01 июня - 07 июня
- 08 июня - 14 июня
- Осень
- 31 августа - 06 сентября
- 07 сентября - 13 сентября
- 26 октября - 01 ноября
Нитка маршрута в Дагестан
Ваше путешествие будет проходить через живописные места Дагестана:
- г. Махачкала
- Бархан Сары-кум
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Хунзахское плато
- Комплекс «Белые журавли»
- Матласская каменная чаша
- Водопад Тобот
- Ханский водопад
- Карадахская теснина
- Датунский храм
- Город Кахиб
- Гоор
- Язык тролля
- Башня Андалал
- Аулы Чох и Гамсутль
- Салтинский водопад
- Музей Гуниб
- Крепость Гуниб
- г. Дербент
- Крепость Нарын-Кала
- Прогулка по старому городу
- Рынок Дербент
- Фирменные магазины Дербентского коньячного завода и завода игристых вин
- Улица счастливых людей
- Парк Низами Гянджеви
- Экраноплан Лунь
День 1: Привет, Дагестан!
Начнем наше путешествие с бархана Сары-кум и Сулакского каньона. В 08:00 мы собираемся на железнодорожном вокзале г. Махачкала, чтобы отправиться в удивительное путешествие по этому солнечному региону.
Бархан Сары-кум — это уникальное место, второе по величине в мире. Пройдя босиком по золотым пескам, вы сможете насладиться атмосферой, где снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни». Затем мы направимся к Сулакскому каньону, который является самым глубоким в Европе!
Наш день завершится на Чиркейском водохранилище, где мы сделаем незабываемые фотографии и покатаемся на катере.
День 2: Хунзахское плато
Сегодня мы увидим водопад Тобот, мемориальный комплекс «Белые журавли» и Матласскую каменную чашу. Каждый из этих объектов уникален и наполнен красотой!
Водопад Тобот — это настоящая жемчужина, а мемориальный комплекс напоминает о подвиге героев. Мы также посетим живописный Ханский водопад.
День 3: Ущелья и храмы
Сегодня мы отправимся к водохранилищу Аварское Койсу и Карадахской теснине. Эти места полны загадок и удивительных природных красот.
Не упустите возможность посетить Датунский храм, расположенный в живописном ущелье, где вы сможете сделать прекрасные фотографии.
День 4: Аул Чох и Гамсутль
Мы посетим аул Чох, где время словно остановилось. Далее нас ждет легендарный аул Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу.
Здесь вы сможете ощутить дух истории и насладиться потрясающими видами.
День 5: Вода и камень
Сегодня мы направимся к Салтинскому водопаду и музею Гуниб. Это царство воды и камня не оставит вас равнодушными!
Гуниб удивит своей крепостью и атмосферой, погружающей в историю.
День 6: Дербент
Дербент — один из древнейших городов России, ждет нас с его крепостью Нарын-Кала и старым городом. Прогулка по уютным улочкам подарит множество приятных впечатлений.
Не забудьте заглянуть на рынок, где вас ждут восточные сладости и уникальные сувениры!
День 7: Каспийское море
Завершим наше путешествие у Каспийского моря, посетив экраноплан Лунь. Это уникальное транспортное средство подарит вам новые впечатления.
В 16:00-17:00 мы прибудем на жд вокзал и в аэропорт г. Махачкала, где завершится наше удивительное путешествие.
Не забудьте приобрести обратные билеты заранее!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Новый год а Дагестане
|69 900 ₽
|Путешествие в Дагестан
|65 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Махачкал
- Бархан Сары-кум
- Сулакский каньон
- Чиркейское и Ирганайское водохранилища
- Хунзахское плато
- Комплекс «Белые журавли»
- Матласская каменная чаша
- Водопад Тобот
- Водохранилище Аварское Койсу
- Карадахская теснина
- Гунибское водохранилище
- Башня Андалал
- Гоор
- Кахиб
- Язык тролля
- Салтинский водопад
- Аул Чох
- Гамсутль
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице. Двух-, трёхместные номера, удобства в номере.
- Для новогоднего тура 30 декабря 2023 г. - 05 января 2024 г. Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Для туров в 2024 г. Питание: завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!).
- Прокат группового снаряжения, групповая аптечка.
- Входные билеты на бархан Сары-Кум, в Карадахскую теснину, Салтинский водопад, крепость Дербент.
- Для туров в 2023 г: прогулка на катере по Сулакскому каньону Чиркейскому водохранилищу (только в период март-ноябрь).
- Для туров в 2024 г: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (только в период март-ноябрь).
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Махачкала).
- Для новогоднего тура. Питание: обеды (день 1, 6, 7) ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 350-400 руб.
- Для туров в 2024 г. Питание: обеды, ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 400-500 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы:
- - 12000 руб. за весь период отдыха (новогодний тур)
- - 11 000 руб. (21-27 апреля, 13-19 октября, 20-26 октября 2024 г.)
- - 13 000 руб. (28 апреля - 04 мая, 26 мая - 01 июня, 02-08 июня, 01-07 сентября, 08-14 сентября 2024 г.)
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Район путешествия:
- Российская Федерация, Республика Дагестан
- Старт маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал) в 08:00 МСК
- Финиш маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00-17:00 МСК
- Часовой пояс: московское время
- Денежная единица: российский рубль
- Общая информация по маршруту:
- Тип отдыха: проживание в гостинице, путешествие с незначительными элементами треккинга
- Проживание: гостиница
- Питание: завтраки в кафе
- Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет
- Список снаряжения:
- Кепка / панамка
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12 С
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице
- Футболка
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор
- Ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Кроссовки с толстой подошвой
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Тапочки для купания в море (не обязательно). Облегчают заход по гальке в море
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
- Непромокаемая одежда или дождевик
- Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию)
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте)
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Кружка, ложка. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную)
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм)
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь