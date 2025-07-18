Эта поездка будет направлена на гору Шалбуздаг — одну из высочайших вершин южной части Дагестана, возвышающуюся на 3760 метров выше облаков. Вершина Шалбуздага видна с чрезвычайно большой территории. Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро.

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Описание тура

Путешествие к вершине горы Шалбуздаг

На протяжении многих столетий гора Шалбуздаг привлекает паломников и туристов, стремящихся подняться на её вершину. Это место считается особенным: по преданию, семь восхождений на эту гору равны одному паломничеству в Мекку. Путь к вершине полон удивительных открытий и святых мест.

Святые места на пути к вершине

Во время восхождения вы сможете увидеть несколько значимых объектов:

Святилище - место, где был похоронен святой Сулейман.

- место, где был похоронен святой Сулейман. Золотой эренлер - мечеть, в которой каждый может переночевать и найти укрытие.

- мечеть, в которой каждый может переночевать и найти укрытие. Зем-зем - горное озеро с кристально чистой и ледяной водой, обладающее целебными свойствами, по преданиям исцеляющее от различных недугов.

- горное озеро с кристально чистой и ледяной водой, обладающее целебными свойствами, по преданиям исцеляющее от различных недугов. Пещера - загадочное место, через которое может пройти только безгрешный. Здесь вы сможете встретить редкие виды растений и животных, такие как бурый медведь и камышовый кот.

Каждый шаг на этом пути наполняет духом приключений и открывает новые горизонты. Не упустите возможность прикоснуться к этому уникальному месту и насладиться его красотой!