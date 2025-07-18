Эта поездка будет направлена на гору Шалбуздаг — одну из высочайших вершин южной части Дагестана, возвышающуюся на 3760 метров выше облаков. Вершина Шалбуздага видна с чрезвычайно большой территории.
Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро.
Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
Путешествие к вершине горы Шалбуздаг
На протяжении многих столетий гора Шалбуздаг привлекает паломников и туристов, стремящихся подняться на её вершину. Это место считается особенным: по преданию, семь восхождений на эту гору равны одному паломничеству в Мекку. Путь к вершине полон удивительных открытий и святых мест.
Святые места на пути к вершине
Во время восхождения вы сможете увидеть несколько значимых объектов:
- Святилище - место, где был похоронен святой Сулейман.
- Золотой эренлер - мечеть, в которой каждый может переночевать и найти укрытие.
- Зем-зем - горное озеро с кристально чистой и ледяной водой, обладающее целебными свойствами, по преданиям исцеляющее от различных недугов.
- Пещера - загадочное место, через которое может пройти только безгрешный. Здесь вы сможете встретить редкие виды растений и животных, такие как бурый медведь и камышовый кот.
Каждый шаг на этом пути наполняет духом приключений и открывает новые горизонты. Не упустите возможность прикоснуться к этому уникальному месту и насладиться его красотой!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Шалбуздаг высокогорное озеро пещера
- Где только безгрешный сумеет пройти святилище
- Где похоронен святой Сулейман
Что включено
- Проживание, транспорт, трёхразовое питание
Что не входит в цену
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкала
Завершение: С. Микрах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Экскурсия длится 2 дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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