Гора Шалбуздаг – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Гора Шалбуздаг» в Махачкале, цены от 22 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, село-призрак и водопады
Пешая
На автобусе
7 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, село-призрак и водопады
Начало: Старт маршрута: г. Махачкала (жд вокзал, аэропорт)
Расписание: См. календарь
1 июн в 11:45
63 600 за человека
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Начало: Аэропорт Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 за человека
Восхождение выше облаков: горы Базардюзю, Пабаку, Шалбуздаг, Гитиндаг
Конные прогулки
2 дня 2 часа
Восхождение выше облаков: горы Базардюзю, Пабаку, Шалбуздаг, Гитиндаг
Начало: Г. Махачкала
Расписание: С пятницы 16:00 по воскресенье 22:00
Завтра в 16:00
13 дек в 16:00
22 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гора Шалбуздаг»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, село-призрак и водопады
  2. Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
  3. Восхождение выше облаков: горы Базардюзю, Пабаку, Шалбуздаг, Гитиндаг
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Каменная чаша
  8. Село Гуниб
  9. Язык Тролля
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в декабре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Гора Шалбуздаг" можно забронировать 3 тура от 22 500 до 63 600.
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