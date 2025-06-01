7 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, село-призрак и водопады
Начало: Старт маршрута: г. Махачкала (жд вокзал, аэропорт)
Расписание: См. календарь
1 июн в 11:45
63 600₽ за человека
2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Начало: Аэропорт Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за человека
2 дня 2 часа
Восхождение выше облаков: горы Базардюзю, Пабаку, Шалбуздаг, Гитиндаг
Начало: Г. Махачкала
Расписание: С пятницы 16:00 по воскресенье 22:00
Завтра в 16:00
13 дек в 16:00
22 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гора Шалбуздаг»
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