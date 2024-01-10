3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Авторский тур в Махачкале

Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду

4.8
11 отзывов
Оставляем заботы и задачи внизу и отправляемся всё выше, выше и выше — в горный Дагестан.

Проведём 3 дня, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь тишиной и гармонией с природой вдали от цивилизации.

Будем любоваться Сулакским каньоном, гулять по песчаным барханам Сарыкума и рассматривать причудливые фигуры заледеневших водопадов.

Вы пройдётесь по пустынным улицам аула-призрака, увидите мемориал «Белые журавли» и насладитесь домашней кавказской кухней.
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Ближайшие даты:
13
мая
21
мая
25
мая
29
мая
2
июн
7
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 7 лет.

Проживание. Будем жить в комфортабельном гостевом доме в Хунзахе, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу не включено питание. Завтраки и ужины в гостевом доме и обеды на экскурсиях оплачиваются дополнительно.

Дети. Возможно участие детей с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум и Сулакский каньон

Встречаемся в Махачкале: заберём вас из аэропорта или от места вашего размещения в городе и отправимся на пляж, чтобы надышаться морским бризом и расслабиться после дороги.

Дальше держим курс на Сулакский каньон. По пути заедем на бархан Сарыкум, песчаные дюны которого протянулись на 3 км, а по высоте природное чудо равняется небоскрёбу в 90 этажей. Покажется, будто мы оказались посреди Сахары, а мимо вот-вот пройдёт караван с верблюдами и бедуинами.

Прибудем в каньон, глубина которого достигает 1920 м — превосходит даже Гранд-Каньон в США! Полюбуемся визитной карточкой Дагестана с лучшей точки из посёлка Дубки, откуда скальная громада, разрезаемая бирюзовой рекой, предстаёт во всей красе.

Желающие смогут прокатиться по каньону на катере и рассмотреть живописные водопады, а затем пообедать в экотуркомплексе «Главрыба» с собственным форелевым хозяйством и фирменными рыбными блюдами или в заглянуть в кафе в посёлке Дубки.

После трапезы отправимся в высокогорное селение Хунзах через самый длинный в России автомобильный тоннель протяжённостью в 4000 метров. Остановимся у древней оборонительной башни и поднимемся на неё, чтобы увидеть головокружительные пейзажи и сделать эффектные кадры.

Полюбуемся, как среди хребтов и живописных долин рождается река Сулак из слияния Андийского и Аварского Койсу. Затем побываем в «нулевой точке» Сулакского каньона — здесь великан начинается, и проедем Ирганайское водохранилище.

Вечером прибудем в гостевой дом в Хунзахе, где хозяева уже ждут нас к ужину за накрытым столом, ломящимся от вкуснейших национальных блюд.

Бархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньон
2 день

Хунзанское плато, мемориал «Белые журавли» и Каменная чаша

Проснёмся в 7:00, позавтракаем и поедем к каньону Цолотль, расположенному на Хунзанском плато. Вы увидите самый высокий в Дагестане водопад Тобот — его воды срываются с высоты до 100 м, и Итлятляр.

Следующая точка маршрута — село Цада, где установлен мемориал «Белые журавли» в память о всех солдатах, отдавших жизнь за Родину и превратившихся, по строкам Гамзатова, в белоснежных птиц.

Посетим водопад Матлас. С шумом срывающиеся по отвесным скалам струи воды зимой застывают в причудливых формах и образуют неприступную ледяную стену. Полюбуемся ледяным чудом, пообедаем и поедем в теснину Каменная чаша. Сквозь узкие проходы и пещеры прогуляемся из одного сводчатого каменного зала в другой, рассматривая расписанные цветами и мхом стены. Настоящий скальный замок!

Если время и погода позволят, побываем на озере Мочох в окружении гор и скал. Зимой водоём превращается в огромный природный каток — здесь можно покататься на коньках. Вечером вернёмся в гостевой дом, поужинаем и отдохнём после насыщенного дня.

Хунзанское плато, мемориал «Белые журавли» и Каменная чашаХунзанское плато, мемориал «Белые журавли» и Каменная чашаХунзанское плато, мемориал «Белые журавли» и Каменная чашаХунзанское плато, мемориал «Белые журавли» и Каменная чаша
3 день

Село Гуниб, аул-призрак Гамсутль и отъезд

Сегодня нас ждёт поездка к единственному в республике подземному Салтинскому водопаду, спрятанному под землёй. Проберёмся в пещеру и увидим, как через отверстие в потолке стекают мощные потоки воды, зимой застывая во льду.

Заглянем в Гунибский краеведческий музей, узнаем историю края и познакомимся с бытом и повседневной жизнью горцев. Увидим беседку Шамиля, где в годы Кавказской войны князь Барятинский ожидал сдачи в плен побеждённого имама, и услышим интересную историю Царской поляны — здесь прямо в земле остались углубления и траншеи, где в 19 веке довелось обедать офицерам.

После обеда через фантастические пейзажи Чохских террас поедем в аул-призрак Гамсутль. До 2015 года жизнь в городе поддерживал всего один человек. После его ухода время в ауле прекратило свой бег, а дома застыли в ожидании редких гостей-туристов.

Прогуляемся по пустым улицам, заглянем в окна брошенных сооружений и рассмотрим древние двери, на которых сохранились таблички на арабском языке. На экскурсии вы услышите истории о жителях села, предания о Великом Шёлковом пути и набегах завоевателей, которые местные передают из поколения в поколение.

Затем вернёмся в Махачкалу к месту вашего размещения или отвезём вас в аэропорт.

Село Гуниб, аул-призрак Гамсутль и отъездСело Гуниб, аул-призрак Гамсутль и отъездСело Гуниб, аул-призрак Гамсутль и отъездСело Гуниб, аул-призрак Гамсутль и отъездСело Гуниб, аул-призрак Гамсутль и отъездСело Гуниб, аул-призрак Гамсутль и отъездСело Гуниб, аул-призрак Гамсутль и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансферы по программе
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Горячий чай и небольшие пикники
Что не входит в цену
  • Проживание в гостевом доме
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Спуск в каньон и катание на катере
  • Входные билеты в заповедник Сарыкум
  • Подъём на машине в Гамсутль
  • Прогулка на лошадях, зиплайн (по желанию)
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Цена тура указана при наборе группы от 3 человек
  • За 2 участников - 57 000 руб. Для 1 участника стоимость тура составит 46 500 руб. Возможно проведение тура в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, до 9:00
Завершение: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
10 янв 2024
Это было нечто потрясающее!!! Дагестан только начинает раскрываться во всей своей аутентичной красоте. Мурад — не просто Гид с большой буквы. Это человек, который не только стремится выполнить свою работу на 200%, но и проявляет лучшие человеческие качества, помогая в сложных ситуациях и всегда входя в непростое положение. Например, проблемы со здоровьем не станут путешественнику помехой, поверьте на слово. Даже не как гид, а практически как друг, Мурад сделает всё и еще больше, чтобы вам было комфортно и поездка оставила незабываемые впечатления. Спасибо!!!
П
14 сен 2023
Маршруты красивые и хороший гостевой домик (не включен в стоимость), но гид скорее водитель: мало рассказывал, в часть маршрутов просто с нами не ходил.
Но конечно больше всего подпортили впечатление приставания от гида, одиноким девушкам не рекомендую.
Марина
Марина
Ответ организатора:
Полина, добрый день!
Мы искренне сожалеем о том, что вы пережили такой неприятный опыт в туре. Безопасность и спокойствие путешественников для нас очень важны, поэтому гид с нами больше не работает.
Еще раз приносим свои извинения.
Елена
9 авг 2023
Можно описать путешествие с Мурадом, как максимально аутентичное знакомство с Дагестаном, начиная от гостеприимства и наполнения всего маршрута историческими смыслами о местах и республике в целом! Еда, маршруты ритм и темп, с которым Мурад подстраивался под нас, сохраняя Горское достоинство,что также является визитной карточкой различных народов живущих в Дагестане. Я была с 15 летним сыном, для которого тоже всегда находилось важная и познавательная информация! хочется отметить, что все локации подобранные гидом, и даже те которые возникали походу были интересными и отвечали нашим запросом! С большой благодарностью к Мураду и любовью к Дагестану.
Можно описать путешествие с Мурадом, как максимально аутентичное знакомство с Дагестаном, начиная от гостеприимства и наполненияМожно описать путешествие с Мурадом, как максимально аутентичное знакомство с Дагестаном, начиная от гостеприимства и наполнения
С
29 июня 2023
Мурад, огромное спасибо за чудесное пушествие! После отпуска уже прошла неделя, каждый день вспоминаем интересные моменты и незабываемые горы, приветливость, гостеприимство местных жителей и хорошего человека Мурада! С которым не страшно ехать в любую погоду и по коварным серпантинам… Посетили все места, заявленные в программе, сделали множество красивых фотографий. Узнали историю Дагестана и множество интересных фактов. Материал подан интересно и увлекательно! Мурад учитывает пожелания туристов, чутко реагирует на просьбы. По дороге несколько раз останавливались на кофепитие, что может быть лучше свежесваренного кофе с пряниками в окружении гор? Организовал поездку на отлично! Хочется вернуться в Дагестан еще много раз! Передаем большой привет и до скорых встреч 👋 Спасибо за все!!!!
Мурад, огромное спасибо за чудесное пушествие! После отпуска уже прошла неделя, каждый день вспоминаем интересные моментыМурад, огромное спасибо за чудесное пушествие! После отпуска уже прошла неделя, каждый день вспоминаем интересные моментыМурад, огромное спасибо за чудесное пушествие! После отпуска уже прошла неделя, каждый день вспоминаем интересные моментыМурад, огромное спасибо за чудесное пушествие! После отпуска уже прошла неделя, каждый день вспоминаем интересные моментыМурад, огромное спасибо за чудесное пушествие! После отпуска уже прошла неделя, каждый день вспоминаем интересные моментыМурад, огромное спасибо за чудесное пушествие! После отпуска уже прошла неделя, каждый день вспоминаем интересные моментыМурад, огромное спасибо за чудесное пушествие! После отпуска уже прошла неделя, каждый день вспоминаем интересные моменты
Надежда
24 июня 2023
Формат "три дня в горах" показался мне удачным, т. к. не нужно каждый раз возвращаться к месту проживания - в Махачкалу, а значит можно посетить больше интересных мест. Не нужно рано просыпаться (большинство экскурсий из города начинаются в 7 или 8 утра). Посетив какое-то интересное место, не нужно торопиться в автобус, потому что тебя ждут 20 или 40 человек, а можно погулять, насладиться красотой, сделать фото без людей.
Иногда в отзывах читаю, что гид и водитель в одном лице не додаёт информации о достопримечательностях. В нашей экскурсии мне услышанного от гида хватило, чтобы отдохнуть, а не загрузиться. Путешествуя в горах, лично для меня гораздо важнее вопросы безопасности. Мурад был аккуратен, вежлив и надёжен! Получили уйму эмоций от увиденного и пройденного!
Советы будущим путешественникам: при подъеме на бархан захватите сланцы, т. к. часть пути приходится идти по песку. В кроссовки попадает песок, а снять мы их не решились (боимся змей). Погода в горах изменчива, поэтому целесообразно иметь запасную пару кроссовок и дождевик. Влажные салфетки и таблетки от укачивания также не будут лишними.
Гида Мурада и данную экскурсию однозначно рекомендую!
Формат "три дня в горах" показался мне удачным, т. к. не нужно каждый раз возвращаться кФормат "три дня в горах" показался мне удачным, т. к. не нужно каждый раз возвращаться кФормат "три дня в горах" показался мне удачным, т. к. не нужно каждый раз возвращаться кФормат "три дня в горах" показался мне удачным, т. к. не нужно каждый раз возвращаться кФормат "три дня в горах" показался мне удачным, т. к. не нужно каждый раз возвращаться кФормат "три дня в горах" показался мне удачным, т. к. не нужно каждый раз возвращаться кФормат "три дня в горах" показался мне удачным, т. к. не нужно каждый раз возвращаться к
Анна
17 июня 2023
Это были незабываемые 3 дня!
Мурад нас встретил на вокзале и мы помчали. Общий язык нашли сразу!
Мы побывали в супер красивых местах, прочувствовали многочисленный колорит Дагестана (бараны, орлы, дождь с градом в горах,
дорогу в воздухе и многое другое) поели наивкуснейшую еду (чуду разный, один другого вкуснее, хинкал с сухой колбасой, лагман, абрикосовую кашу, шашлык, соус) В Хунзахе в гостевом доме нас принимали на 200%, ни в одном доме меня так не кормили, как в этом. И все Очень вкусно и все хочеться попробовать, думала что выкачусь колобком)))
Ужинали, завтракали и обедали с Мурадом по семейному. Он поразил нас всех и меня и мужа и нашу дочку, умеет общаться с детьми на все 300%)))
Мы очень довольны и рады, что нам так повезло с нашим экскурсоводом!
Всё очень интересно и познавательно.
Он нам показал, как мне кажется, Дагестан со всех сторон и с туристических и не совсем))
А ещё самое важное, это все с шутками и очень аккуратным вождение, т. к. дороги в горах опасны (это мы тоже успели почувствовать)!!!
Как я уже сказала Мураду, что он на своём месте и должен продолжать свое Супер дело!
А мы обязательно будем рекомендовать Мурада и его экскурсии своим друзьям и знакомым!
Это были незабываемые 3 дня!Это были незабываемые 3 дня!Это были незабываемые 3 дня!Это были незабываемые 3 дня!
А
12 июня 2023
Очень насыщенный, интересный экскурсионный тур! Захватывающие виды Дагестана и содержательная информация. Хороший выбор гостевых домов с очень радушными и гостеприимными хозяевами, все очень вкусно было везде!
Трех дней явно очень мало! Обязательно вернемся!)
Ю
5 июня 2023
Прекрасный тур, прекрасный гид и незабываемый Дагестан. Ездили с двумя детьми 5 лет, программа составлена хорошо, усталости не ощутили, хотя горные дороги своеобразны. Отдельное спасибо хозяйкам гостевых домов Амине и Иде за приём, много узнали о жизни местных жителей. Великолепная кухня, вид на горы за чашкой утреннего кофе останется надолго в нашей памяти. И конечно огромное спасибо нашему гиду Мураду за экскурсии, рассказы о местных обычаях. Узнали много интересного и познавательного. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Н
28 мая 2023
Отличный маршрут, душевный гид, очень хорошо знает историю своего края, всегда расскажет что-то интересное. Красивейшие локации. Все было супер, спасибо большое!!!
Юлия
19 мая 2023
Благодарим Мурада за наш колоритный тур, это было восхитительно, весело и как-то по-семейному мило!!! Мурад – заботливый и внимательный к просьбам гостей гид, интересный собеседник со своей точкой зрения на любой вопрос! Информации, фантастических ландшафтов и локаций было в избытке, маршрут простроен интересно, балансируя между активностями и созерцанием великолепных видов. В ходе поездки Мурад организовывал нам живописные пикники, перерывы на кофе в красивейших местах в горах вдали от туристических маршрутов.
В домах, где мы останавливались на ночлег, нас ждали вкуснейшие ужин и завтрак из разнообразных блюд. Также пообедали в одном из дагестанских сел, где и познакомились с основой местной кухни – хинкал с соусами, манты, чуду, самая вкусный в моей жизни шашлык из курицы и конечно же абрикосовая каша с урбечом на десерт =)) И не забыть нам восхитительную форель в кафе недалеко от Сулакского каньона!!!
С Мурадом на комфортной машине мы оказывались в эксклюзивных местах, куда не попадают большие экскурсионные группы. Время пролетело незаметно…
Дагестан протяженный и разнообразный, есть желание вернуться и с Мурадом поездить еще, в неизведанных пока нами областях!!!
Благодарим Мурада за наш колоритный тур, это было восхитительно, весело и как-то по-семейному мило!!! Мурад –Благодарим Мурада за наш колоритный тур, это было восхитительно, весело и как-то по-семейному мило!!! Мурад –Благодарим Мурада за наш колоритный тур, это было восхитительно, весело и как-то по-семейному мило!!! Мурад –Благодарим Мурада за наш колоритный тур, это было восхитительно, весело и как-то по-семейному мило!!! Мурад –Благодарим Мурада за наш колоритный тур, это было восхитительно, весело и как-то по-семейному мило!!! Мурад –Благодарим Мурада за наш колоритный тур, это было восхитительно, весело и как-то по-семейному мило!!! Мурад –
Таня
4 мар 2023
Три очень насыщенных дня! Хорошо составленный маршрут будет интересен людям разных возрастов. Отлично подойдет для первого знакомства с Дагестаном.
Мурад много расскажет о традициях и истории Дагестана. Время в пути пролетит незаметно. Мурад аккуратный водитель - в дороге вы будете чувствовать себя комфортно и безопасно. Поехала бы еще раз, но в другое время года))

Отдельно хочу отметь размещение и питание в Хунзахе - отличный гостевой дом со всеми удобствами и прекрасным питанием. Амина готовит превосходно!

И если будет возможность - обязательно прокатитесь на катере по Сулакскому каньону. Эмоции незабываемые!
Три очень насыщенных дня! Хорошо составленный маршрут будет интересен людям разных возрастов. Отлично подойдет для первого знакомства с Дагестаном.Три очень насыщенных дня! Хорошо составленный маршрут будет интересен людям разных возрастов. Отлично подойдет для первого знакомства с Дагестаном.Три очень насыщенных дня! Хорошо составленный маршрут будет интересен людям разных возрастов. Отлично подойдет для первого знакомства с Дагестаном.Три очень насыщенных дня! Хорошо составленный маршрут будет интересен людям разных возрастов. Отлично подойдет для первого знакомства с Дагестаном.Три очень насыщенных дня! Хорошо составленный маршрут будет интересен людям разных возрастов. Отлично подойдет для первого знакомства с Дагестаном.Три очень насыщенных дня! Хорошо составленный маршрут будет интересен людям разных возрастов. Отлично подойдет для первого знакомства с Дагестаном.Три очень насыщенных дня! Хорошо составленный маршрут будет интересен людям разных возрастов. Отлично подойдет для первого знакомства с Дагестаном.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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