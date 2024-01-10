Встречаемся в Махачкале: заберём вас из аэропорта или от места вашего размещения в городе и отправимся на пляж, чтобы надышаться морским бризом и расслабиться после дороги.

Дальше держим курс на Сулакский каньон. По пути заедем на бархан Сарыкум, песчаные дюны которого протянулись на 3 км, а по высоте природное чудо равняется небоскрёбу в 90 этажей. Покажется, будто мы оказались посреди Сахары, а мимо вот-вот пройдёт караван с верблюдами и бедуинами.

Прибудем в каньон, глубина которого достигает 1920 м — превосходит даже Гранд-Каньон в США! Полюбуемся визитной карточкой Дагестана с лучшей точки из посёлка Дубки, откуда скальная громада, разрезаемая бирюзовой рекой, предстаёт во всей красе.

Желающие смогут прокатиться по каньону на катере и рассмотреть живописные водопады, а затем пообедать в экотуркомплексе «Главрыба» с собственным форелевым хозяйством и фирменными рыбными блюдами или в заглянуть в кафе в посёлке Дубки.

После трапезы отправимся в высокогорное селение Хунзах через самый длинный в России автомобильный тоннель протяжённостью в 4000 метров. Остановимся у древней оборонительной башни и поднимемся на неё, чтобы увидеть головокружительные пейзажи и сделать эффектные кадры.

Полюбуемся, как среди хребтов и живописных долин рождается река Сулак из слияния Андийского и Аварского Койсу. Затем побываем в «нулевой точке» Сулакского каньона — здесь великан начинается, и проедем Ирганайское водохранилище.

Вечером прибудем в гостевой дом в Хунзахе, где хозяева уже ждут нас к ужину за накрытым столом, ломящимся от вкуснейших национальных блюд.