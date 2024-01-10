Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Проведём 3 дня, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь тишиной и гармонией с природой вдали от цивилизации.
Будем любоваться Сулакским каньоном, гулять по песчаным барханам Сарыкума и рассматривать причудливые фигуры заледеневших водопадов.
Вы пройдётесь по пустынным улицам аула-призрака, увидите мемориал «Белые журавли» и насладитесь домашней кавказской кухней.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 7 лет.
Проживание. Будем жить в комфортабельном гостевом доме в Хунзахе, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу не включено питание. Завтраки и ужины в гостевом доме и обеды на экскурсиях оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие детей с 7 лет.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Встречаемся в Махачкале: заберём вас из аэропорта или от места вашего размещения в городе и отправимся на пляж, чтобы надышаться морским бризом и расслабиться после дороги.
Дальше держим курс на Сулакский каньон. По пути заедем на бархан Сарыкум, песчаные дюны которого протянулись на 3 км, а по высоте природное чудо равняется небоскрёбу в 90 этажей. Покажется, будто мы оказались посреди Сахары, а мимо вот-вот пройдёт караван с верблюдами и бедуинами.
Прибудем в каньон, глубина которого достигает 1920 м — превосходит даже Гранд-Каньон в США! Полюбуемся визитной карточкой Дагестана с лучшей точки из посёлка Дубки, откуда скальная громада, разрезаемая бирюзовой рекой, предстаёт во всей красе.
Желающие смогут прокатиться по каньону на катере и рассмотреть живописные водопады, а затем пообедать в экотуркомплексе «Главрыба» с собственным форелевым хозяйством и фирменными рыбными блюдами или в заглянуть в кафе в посёлке Дубки.
После трапезы отправимся в высокогорное селение Хунзах через самый длинный в России автомобильный тоннель протяжённостью в 4000 метров. Остановимся у древней оборонительной башни и поднимемся на неё, чтобы увидеть головокружительные пейзажи и сделать эффектные кадры.
Полюбуемся, как среди хребтов и живописных долин рождается река Сулак из слияния Андийского и Аварского Койсу. Затем побываем в «нулевой точке» Сулакского каньона — здесь великан начинается, и проедем Ирганайское водохранилище.
Вечером прибудем в гостевой дом в Хунзахе, где хозяева уже ждут нас к ужину за накрытым столом, ломящимся от вкуснейших национальных блюд.
Хунзанское плато, мемориал «Белые журавли» и Каменная чаша
Проснёмся в 7:00, позавтракаем и поедем к каньону Цолотль, расположенному на Хунзанском плато. Вы увидите самый высокий в Дагестане водопад Тобот — его воды срываются с высоты до 100 м, и Итлятляр.
Следующая точка маршрута — село Цада, где установлен мемориал «Белые журавли» в память о всех солдатах, отдавших жизнь за Родину и превратившихся, по строкам Гамзатова, в белоснежных птиц.
Посетим водопад Матлас. С шумом срывающиеся по отвесным скалам струи воды зимой застывают в причудливых формах и образуют неприступную ледяную стену. Полюбуемся ледяным чудом, пообедаем и поедем в теснину Каменная чаша. Сквозь узкие проходы и пещеры прогуляемся из одного сводчатого каменного зала в другой, рассматривая расписанные цветами и мхом стены. Настоящий скальный замок!
Если время и погода позволят, побываем на озере Мочох в окружении гор и скал. Зимой водоём превращается в огромный природный каток — здесь можно покататься на коньках. Вечером вернёмся в гостевой дом, поужинаем и отдохнём после насыщенного дня.
Село Гуниб, аул-призрак Гамсутль и отъезд
Сегодня нас ждёт поездка к единственному в республике подземному Салтинскому водопаду, спрятанному под землёй. Проберёмся в пещеру и увидим, как через отверстие в потолке стекают мощные потоки воды, зимой застывая во льду.
Заглянем в Гунибский краеведческий музей, узнаем историю края и познакомимся с бытом и повседневной жизнью горцев. Увидим беседку Шамиля, где в годы Кавказской войны князь Барятинский ожидал сдачи в плен побеждённого имама, и услышим интересную историю Царской поляны — здесь прямо в земле остались углубления и траншеи, где в 19 веке довелось обедать офицерам.
После обеда через фантастические пейзажи Чохских террас поедем в аул-призрак Гамсутль. До 2015 года жизнь в городе поддерживал всего один человек. После его ухода время в ауле прекратило свой бег, а дома застыли в ожидании редких гостей-туристов.
Прогуляемся по пустым улицам, заглянем в окна брошенных сооружений и рассмотрим древние двери, на которых сохранились таблички на арабском языке. На экскурсии вы услышите истории о жителях села, предания о Великом Шёлковом пути и набегах завоевателей, которые местные передают из поколения в поколение.
Затем вернёмся в Махачкалу к месту вашего размещения или отвезём вас в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансферы по программе
- Трансферы из/в аэропорт
- Горячий чай и небольшие пикники
Что не входит в цену
- Проживание в гостевом доме
- Завтраки, обеды и ужины
- Спуск в каньон и катание на катере
- Входные билеты в заповедник Сарыкум
- Подъём на машине в Гамсутль
- Прогулка на лошадях, зиплайн (по желанию)
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Цена тура указана при наборе группы от 3 человек
- За 2 участников - 57 000 руб. Для 1 участника стоимость тура составит 46 500 руб. Возможно проведение тура в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Но конечно больше всего подпортили впечатление приставания от гида, одиноким девушкам не рекомендую.
Мы искренне сожалеем о том, что вы пережили такой неприятный опыт в туре. Безопасность и спокойствие путешественников для нас очень важны, поэтому гид с нами больше не работает.
Еще раз приносим свои извинения.
Иногда в отзывах читаю, что гид и водитель в одном лице не додаёт информации о достопримечательностях. В нашей экскурсии мне услышанного от гида хватило, чтобы отдохнуть, а не загрузиться. Путешествуя в горах, лично для меня гораздо важнее вопросы безопасности. Мурад был аккуратен, вежлив и надёжен! Получили уйму эмоций от увиденного и пройденного!
Советы будущим путешественникам: при подъеме на бархан захватите сланцы, т. к. часть пути приходится идти по песку. В кроссовки попадает песок, а снять мы их не решились (боимся змей). Погода в горах изменчива, поэтому целесообразно иметь запасную пару кроссовок и дождевик. Влажные салфетки и таблетки от укачивания также не будут лишними.
Гида Мурада и данную экскурсию однозначно рекомендую!
Мурад нас встретил на вокзале и мы помчали. Общий язык нашли сразу!
Мы побывали в супер красивых местах, прочувствовали многочисленный колорит Дагестана (бараны, орлы, дождь с градом в горах,
дорогу в воздухе и многое другое) поели наивкуснейшую еду (чуду разный, один другого вкуснее, хинкал с сухой колбасой, лагман, абрикосовую кашу, шашлык, соус) В Хунзахе в гостевом доме нас принимали на 200%, ни в одном доме меня так не кормили, как в этом. И все Очень вкусно и все хочеться попробовать, думала что выкачусь колобком)))
Ужинали, завтракали и обедали с Мурадом по семейному. Он поразил нас всех и меня и мужа и нашу дочку, умеет общаться с детьми на все 300%)))
Мы очень довольны и рады, что нам так повезло с нашим экскурсоводом!
Всё очень интересно и познавательно.
Он нам показал, как мне кажется, Дагестан со всех сторон и с туристических и не совсем))
А ещё самое важное, это все с шутками и очень аккуратным вождение, т. к. дороги в горах опасны (это мы тоже успели почувствовать)!!!
Как я уже сказала Мураду, что он на своём месте и должен продолжать свое Супер дело!
А мы обязательно будем рекомендовать Мурада и его экскурсии своим друзьям и знакомым!
Трех дней явно очень мало! Обязательно вернемся!)
В домах, где мы останавливались на ночлег, нас ждали вкуснейшие ужин и завтрак из разнообразных блюд. Также пообедали в одном из дагестанских сел, где и познакомились с основой местной кухни – хинкал с соусами, манты, чуду, самая вкусный в моей жизни шашлык из курицы и конечно же абрикосовая каша с урбечом на десерт =)) И не забыть нам восхитительную форель в кафе недалеко от Сулакского каньона!!!
С Мурадом на комфортной машине мы оказывались в эксклюзивных местах, куда не попадают большие экскурсионные группы. Время пролетело незаметно…
Дагестан протяженный и разнообразный, есть желание вернуться и с Мурадом поездить еще, в неизведанных пока нами областях!!!
Мурад много расскажет о традициях и истории Дагестана. Время в пути пролетит незаметно. Мурад аккуратный водитель - в дороге вы будете чувствовать себя комфортно и безопасно. Поехала бы еще раз, но в другое время года))
Отдельно хочу отметь размещение и питание в Хунзахе - отличный гостевой дом со всеми удобствами и прекрасным питанием. Амина готовит превосходно!
И если будет возможность - обязательно прокатитесь на катере по Сулакскому каньону. Эмоции незабываемые!