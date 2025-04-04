Гимринский тоннель – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Гимринский тоннель» в Махачкале, цены от 24 500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
По тропам чабанов к древним башням Гоора и Кахиба: конный тур по высокогорью Дагестана
Конные прогулки
5 дней
По тропам чабанов к древним башням Гоора и Кахиба: конный тур по высокогорью Дагестана
Верхом в седле исследовать склоны, налюбоваться ландшафтами Кавказа и оказаться на «Языке Тролля»
Начало: Махачкала, точное место и время встречи - по догов...
«По пути сделаем несколько остановок, чтобы осмотреть достопримечательности: самый длинный в России Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Гоцатлинскую ГЭС с водохранилищем, Карадахскую теснину»
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
37 000 за человека
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
На машине
3 дня
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Отведать местных блюд с видом на озеро Мочох, приготовить абрикосовую кашу и посетить лучшие локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
«Проедем сквозь Гимринский тоннель, который является самым длинным в России»
1 мар в 08:00
7 мар в 08:00
24 500 за человека
Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
Джиппинг
5 дней
Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
Порыбачить в горном пруду, увидеть исток реки Сулак и ледник Восточный
Начало: Аэропорт Махачкалы / другое место в городе, время ...
«Этот тур проведёт вас через Гимринский тоннель, раскроет тайны высокогорных ледников и покажет самые дикие и красивые уголки Дагестана»
17 фев в 08:00
24 фев в 08:00
29 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гимринский тоннель»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По тропам чабанов к древним башням Гоора и Кахиба: конный тур по высокогорью Дагестана
  2. Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
  3. Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Село Гуниб
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в феврале 2025
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