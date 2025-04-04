5 дней
По тропам чабанов к древним башням Гоора и Кахиба: конный тур по высокогорью Дагестана
Верхом в седле исследовать склоны, налюбоваться ландшафтами Кавказа и оказаться на «Языке Тролля»
Начало: Махачкала, точное место и время встречи - по догов...
«По пути сделаем несколько остановок, чтобы осмотреть достопримечательности: самый длинный в России Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Гоцатлинскую ГЭС с водохранилищем, Карадахскую теснину»
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
37 000₽ за человека
3 дня
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Отведать местных блюд с видом на озеро Мочох, приготовить абрикосовую кашу и посетить лучшие локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
«Проедем сквозь Гимринский тоннель, который является самым длинным в России»
1 мар в 08:00
7 мар в 08:00
24 500₽ за человека
5 дней
Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
Порыбачить в горном пруду, увидеть исток реки Сулак и ледник Восточный
Начало: Аэропорт Махачкалы / другое место в городе, время ...
«Этот тур проведёт вас через Гимринский тоннель, раскроет тайны высокогорных ледников и покажет самые дикие и красивые уголки Дагестана»
17 фев в 08:00
24 фев в 08:00
29 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гимринский тоннель»
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