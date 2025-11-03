Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Майкопу
Погрузитесь в историю Майкопа, где древние артефакты соседствуют с современной архитектурой. Узнайте о культурном наследии и жизни горожан
Начало: У Национального музея Республики Адыгея
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 ноября 2025Отличная пешая экскурсия для первого знакомства с городом, если вы ограничены во времени.
