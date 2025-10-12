Групповая
до 20 чел.
Вековой «Питейный дом» в Майкопе
Посетите водочный завод «Питейный дом» в Майкопе и узнайте секреты производства крепких напитков. История и интерактив ждут вас
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
12 окт в 12:00
13 окт в 12:00
700 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4950 ₽
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Майкопу
Погрузитесь в историю Майкопа, где древние артефакты соседствуют с современной архитектурой. Узнайте о культурном наследии и жизни горожан
Начало: У Национального музея Республики Адыгея
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
