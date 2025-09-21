Мои заказы

Экскурсии на дольмены в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «Дольмены» в Майкопе, цены от 7100 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
На машине
5 часов
-
30%
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
Завтра в 09:00
19 окт в 09:00
9800 ₽14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
«Сначала мы отправимся к загадочным дольменам»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
История древних дольменов и магия Руфабго: Путешествие в сердце Адыгеи
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
История древних дольменов и магия Руфабго: Путешествие в сердце Адыгеи
Начало: Майкоп
«Ваше приключение начнется с портала в прошлое — загадочного дольмена»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 окт в 09:00
7100 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бикуновы
    21 сентября 2025
    Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
    Анастасия живо и интересно провела экскурсию. Не считаясь со временем, предлагала к осмотру всё новые и новые интересные места. Предлагала привезённые с собой чай, кофе, сладости. Рекомендуем.
  • И
    Инна
    17 августа 2025
    Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
    Замечательная экскурсия по местам силы Адыгеи. Наш гид Елена много рассказала и показала. Понравилось бескрайнее плато Лаго Наки. Огромное спасибо
    читать дальше

    Елене за внимательное отношение. Мы получили массу впечатлений и эмоций от красоты природных мест. Надолго сохраним тёплые воспоминания об этой экскурсии. Друзьям буду обязательно рекомендовать.

    Замечательная экскурсия по местам силы Адыгеи. Наш гид Елена много рассказала и показала. Понравилось бескрайнее платоЗамечательная экскурсия по местам силы Адыгеи. Наш гид Елена много рассказала и показала. Понравилось бескрайнее плато
  • П
    Павел
    3 августа 2025
    Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
    Невероятное путешествие по местам силы Адыгеи с прекрасной Еленой! Таинственные дольмены, бескрайнее плато Лаго Наки, спуск к бурной горной реке,
    читать дальше

    качели в урочище "Сибирь"! Красота природы России! До слёз!
    Елена - замечательный гид, посещает постоянно интересные семинары, конференции, не стоит на месте во всех смыслах, любит путешествовать и любит свое Дело! Есть и вторая экскурсия со встречей рассвета в горах!
    Комфортный автомобиль, приятная беседа, вкуснейший кофе (Елена варит сама, пока вы наслаждайтесь пейзажами) и адыгейский сыр! Тонкое отношение: время для новой информации и время для уединения!
    Организационные моменты: обязательно удобные кроссовки, чтобы смело лазить по горам, с собой на всякий случай плавки и полотенце, мало ли занесет на водопады))), наличные, так как связь в горах не всегда ловит и терминалы или переводы не возможны, головной убор и вода (очень вкусная в источниках, будут и такие остановки)
    Огромнейшее спасибо Елене! С большой радостью и теплыми воспоминаниями пишу этот отзыв!
    P.S. Надеюсь, Вы уже с рюкзаком в горах!))

    Невероятное путешествие по местам силы Адыгеи с прекрасной Еленой! Таинственные дольмены, бескрайнее плато Лаго Наки, спускНевероятное путешествие по местам силы Адыгеи с прекрасной Еленой! Таинственные дольмены, бескрайнее плато Лаго Наки, спускНевероятное путешествие по местам силы Адыгеи с прекрасной Еленой! Таинственные дольмены, бескрайнее плато Лаго Наки, спускНевероятное путешествие по местам силы Адыгеи с прекрасной Еленой! Таинственные дольмены, бескрайнее плато Лаго Наки, спускНевероятное путешествие по местам силы Адыгеи с прекрасной Еленой! Таинственные дольмены, бескрайнее плато Лаго Наки, спускНевероятное путешествие по местам силы Адыгеи с прекрасной Еленой! Таинственные дольмены, бескрайнее плато Лаго Наки, спуск
  • Ю
    Юлия
    25 июля 2025
    Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
    Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!
    Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    29 апреля 2025
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Спасибо! Все хорошо
  • М
    Маргарита
    1 апреля 2025
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Всё понравилось! Спасибо!
    Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    5 февраля 2025
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
    Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
  • О
    Ольга
    2 декабря 2024
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.
  • Н
    Наталья
    25 октября 2024
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Неизгладимое впечатление произвели Хаджохская теснина и водопады Руфабго, красивейшие места природы! Экскурсию проводил Александр, погрузил нас за один день в
    читать дальше

    историю, культуру, традиции Адыгеи, а местные легенды добавили особую значимость при созерцании завораживающей красоты бурлящей и падающей с высоты воды. Благодарна Александру за внимание, чуткость, помощь при прохождении маршрута, за красивые фотографии. Особо хочется отметить музей Гарри Поттера, это было необычно😂 Отличная экскурсия!! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Дольмены»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
  2. Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
  3. История древних дольменов и магия Руфабго: Путешествие в сердце Адыгеи
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Лаго-Наки
  2. Хаджохская теснина
  3. Самое главное
  4. Центральный парк
  5. Соборная мечеть
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в октябре 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Дольмены" можно забронировать 3 экскурсии от 7100 до 11 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Майкопе на 2025 год по теме «Дольмены», 12 ⭐ отзывов, цены от 7100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь