качели в урочище "Сибирь"! Красота природы России! До слёз!

Елена - замечательный гид, посещает постоянно интересные семинары, конференции, не стоит на месте во всех смыслах, любит путешествовать и любит свое Дело! Есть и вторая экскурсия со встречей рассвета в горах!

Комфортный автомобиль, приятная беседа, вкуснейший кофе (Елена варит сама, пока вы наслаждайтесь пейзажами) и адыгейский сыр! Тонкое отношение: время для новой информации и время для уединения!

Организационные моменты: обязательно удобные кроссовки, чтобы смело лазить по горам, с собой на всякий случай плавки и полотенце, мало ли занесет на водопады))), наличные, так как связь в горах не всегда ловит и терминалы или переводы не возможны, головной убор и вода (очень вкусная в источниках, будут и такие остановки)

Огромнейшее спасибо Елене! С большой радостью и теплыми воспоминаниями пишу этот отзыв!

P.S. Надеюсь, Вы уже с рюкзаком в горах!))