Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
Завтра в 09:00
19 окт в 09:00
9800 ₽
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
«Сначала мы отправимся к загадочным дольменам»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
История древних дольменов и магия Руфабго: Путешествие в сердце Адыгеи
Начало: Майкоп
«Ваше приключение начнется с портала в прошлое — загадочного дольмена»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 окт в 09:00
7100 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББикуновы21 сентября 2025Анастасия живо и интересно провела экскурсию. Не считаясь со временем, предлагала к осмотру всё новые и новые интересные места. Предлагала привезённые с собой чай, кофе, сладости. Рекомендуем.
- ИИнна17 августа 2025Замечательная экскурсия по местам силы Адыгеи. Наш гид Елена много рассказала и показала. Понравилось бескрайнее плато Лаго Наки. Огромное спасибо
- ППавел3 августа 2025Невероятное путешествие по местам силы Адыгеи с прекрасной Еленой! Таинственные дольмены, бескрайнее плато Лаго Наки, спуск к бурной горной реке,
- ЮЮлия25 июля 2025Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!
- ЕЕлена29 апреля 2025Спасибо! Все хорошо
- ММаргарита1 апреля 2025Всё понравилось! Спасибо!
- ЕЕкатерина5 февраля 2025Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
- ООльга2 декабря 2024Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.
- ННаталья25 октября 2024Неизгладимое впечатление произвели Хаджохская теснина и водопады Руфабго, красивейшие места природы! Экскурсию проводил Александр, погрузил нас за один день в
