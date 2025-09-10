Индивидуальная
до 18 чел.
Символы Алтая
Начало: Отель, в котором вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 11:00
Завтра в 07:00
11 сен в 07:00
50 000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Дары Алтая
Начало: Отель, в котором вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 12:00
Завтра в 07:00
11 сен в 07:00
64 000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Камышлинский водопад - Чемал
Начало: Отель, в котором вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 12:00
Завтра в 07:00
11 сен в 07:00
48 500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Тайны нижней Катуни
Начало: Отель, в котором вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 12:00
Завтра в 07:00
11 сен в 07:00
40 500 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Путешествие к Емурлинскому водопаду
Начало: Отель, в котором вы проживаете
Завтра в 07:00
11 сен в 07:00
41 500 ₽ за всё до 18 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс в этно-аиле
Путешествие в мир алтайской культуры через музей и этно-аил. Изучите традиции, создайте сувенир и насладитесь чаем у очага
Начало: На Чуйском тракте
Расписание: в воскресенье в 14:00
14 сен в 14:00
21 сен в 14:00
4200 ₽ за человека
