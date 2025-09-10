Найдено 6 экскурсий в категории « На автобусе » в Манжероке, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 8 часов Индивидуальная до 18 чел. Символы Алтая Начало: Отель, в котором вы проживаете Расписание: Ежедневно с 07:00 до 11:00 50 000 ₽ за всё до 18 чел. На автобусе 5 часов Индивидуальная до 18 чел. Дары Алтая Начало: Отель, в котором вы проживаете Расписание: Ежедневно с 07:00 до 12:00 64 000 ₽ за всё до 18 чел. На автобусе 7 часов Индивидуальная до 15 чел. Камышлинский водопад - Чемал Начало: Отель, в котором вы проживаете Расписание: Ежедневно с 07:00 до 12:00 48 500 ₽ за всё до 15 чел. Пешая На автобусе 8 часов Индивидуальная до 18 чел. Тайны нижней Катуни Начало: Отель, в котором вы проживаете Расписание: Ежедневно с 07:00 до 12:00 40 500 ₽ за всё до 18 чел. Пешая На машине На автобусе 6 часов Индивидуальная до 18 чел. Путешествие к Емурлинскому водопаду Начало: Отель, в котором вы проживаете 41 500 ₽ за всё до 18 чел. На автобусе На микроавтобусе 5 часов Групповая до 15 чел. Мастер-класс в этно-аиле Путешествие в мир алтайской культуры через музей и этно-аил. Изучите традиции, создайте сувенир и насладитесь чаем у очага Начало: На Чуйском тракте Расписание: в воскресенье в 14:00 4200 ₽ за человека Другие экскурсии Манжерока

