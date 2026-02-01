Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Завтра в 13:00
2 мар в 13:00
18 600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Начало: На курорте Манжерок 5
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
Из Горно-Алтайска - к Голубым озёрам и в Зачемалье
Начало: По договорённости
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
