Зубы дракона – экскурсии в Манжероке

Найдено 10 экскурсий в категории «Зубы дракона» в Манжероке, цены от 6500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Чемал après-ski
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Завтра в 13:00
4 мар в 13:00
18 600 ₽ за всё до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Начало: На курорте Манжерок 5
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
На машине
6 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 20 700 ₽23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
На машине
7 часов
2 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
Из Горно-Алтайска - к Голубым озёрам и в Зачемалье
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
Путешествие в мир легенд, гор и ледяных чудес - из Манжерока
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Семейная экскурсия-квест «Путешествие в Страну великанов»
На машине
7 часов
Квест
до 6 чел.
Семейная экскурсия-квест «Путешествие в Страну великанов»
В увлекательном формате поехать из Манжерока по Чуйскому тракту в Чемальский район
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Чистые воды Алтая: познавательное семейное путешествие из Манжерока
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Чистые воды Алтая: познавательное семейное путешествие из Манжерока
Исследовать воду в красивейших местах Чуйского и Чемальского трактов и разбудить в детях интерес
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Манжерока
На машине
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Манжерока
Влюбиться в Алтай за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 10:00
3 мар в 10:00
6750 ₽ за человека
Красоты Чемала и Зачемалья - из Манжерока
На машине
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Манжерока
Пересчитать Зубы дракона, окунуться в сухой водопад и найти святой источник
Начало: В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
Сегодня в 10:00
3 мар в 10:00
6500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 февраля 2026
    Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
    Хочу от всей души порекомендовать гида Самыра! ✨

    Если вы ищете идеальную экскурсию по Алтаю, где будет всё - вам точно
    читать дальше

    сюда. Это был не просто трансфер, а настоящее путешествие с душой! Мало того, что маршрут продуман до мелочей, так наш гид оказался еще и потрясающим фотографом - снимки в самых красивых локациях получились просто волшебные, вся лента теперь в Алтае 🥰

    Узнали столько нового про эти места и местные традиции! Гид рассказывал интересно, легко и с такой любовью к своей родине, что мы слушали, затаив дыхание. Пейзажи кружили голову, а чувствовали мы себя старыми друзьями.

    Отдельное спасибо за душевные моменты: согревались вкуснейшим травяным чаем из термоса с видом на нереальные горы (это лучше любого пледа!), попробовали настоящие локальные блюда - в общем, гастрономическая часть поездки тоже порадовала 👏

    И самое удивительное - видео с дрона и все материалы мы получили уже через пару часов после экскурсии! Это я понимаю подход к клиентам - шикарный сервис!

    Влюбились в Алтай еще сильнее благодаря этому дню. Спасибо за уют, красоту и показанную с лучшей стороны Алтая и эти невероятные виды 😊

    Однозначно рекомендую Самыра 🙏🏻🎬
    Спасибо!

  • И
    Ирина
    25 февраля 2026
    Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
    Прекрасно организованная экскурсия. Великолепный рассказчик. Интересный маршрут. Огромное спасибо Олегу за это путешествие, за новые знакомства и яркие впечатления! Надеемся на новые совместные путешествия.
  • П
    Павел
    16 февраля 2026
    Неизведанный Чемал - из Манжерока
    Огромная благодарность Олегу.
    Экскурсия очень понравилась по всем аспектам. Было очень интересно и познавательно. Местные красоты к просмотру обязательны, рекомендую!

    Очень было приятно познакомится и еще раз Вам спасибо.
  • М
    Марина
    16 февраля 2026
    Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
    Очень хотела экскурсию именно от местного гида, знающего быт и традиции Алтайского народа. Экскурсия с Самыром - 100% попадание! Комфортное
    читать дальше

    авто, интересные рассказы о самобытности народа, традициях, горячий травяной чай и лучшие локации Чемальского района! Большое количество классных кадров! И даже приятный бонус в виде нескольких видео с дрона! В дополнение по моей просьбе была организована конная прогулка в маральнике - особое удовольствие посмотреть на маралов в их обычной среде обитания. Благодарю, Самыр! Обязательно приеду снова!

    Очень хотела экскурсию именно от местного гида, знающего быт и традиции Алтайского народа. Экскурсия с Самыром - 100% попадание! Комфортное авто, интересные рассказы о самобытности народа, традициях, горячий травяной чай и лучшие локации Чемальского района! Большое количество классных кадров! И даже приятный бонус в виде нескольких видео с дрона! В дополнение по моей просьбе была организована конная прогулка в маральнике - особое удовольствие посмотреть на маралов в их обычной среде обитания. Благодарю, Самыр! Обязательно приеду снова!
  • А
    Алексей
    5 февраля 2026
    Чемал après-ski
    27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы посетили невероятно красивые Голубые
    читать дальше

    озера (Алексей провел нас по всем самым интересным фото-точкам, показал лучшие пейзажи, ракурсы), смотровую площадку Зубы дракона, где мы прогулялись по подвесному мосту и полюбовались хрустально-бирюзовой Катунью. Далее мы отправились на остров Патмос - самое святое место в республике для православных людей, там нужно было прогуляться до подвесного моста, который привёл нас на остров. Фотографиями невозможно передать красоту того, что мы увидели - эти краски гор и воды, изящный мост, ведущий к небольшому уютному, деревянному храму.
    Спасибо Алексею за интересный, познавательный рассказ, за комфорт во время нашего пути, за настоящее алтайское гостеприимство.
    Вся наша компания, путешествующая по данному маршруту очень довольна. Мы были рады увезти с собой эти незабываемые впечатления и эмоции.

    27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы
  • М
    Михаил
    3 января 2026
    Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
    Благодарим Марию за прекрасный день! Экскурсия была насыщенной, интересной, информативной и при этом не утомительной и сытной. Мы успели многое
    читать дальше

    увидеть, еще больше услышать, а потом еще несколько дней ездили самостоятельно по местам, которые Мария нам подсказала по пути (пещеры, водопад и тд). Мечтаем теперь приехать летом.

  • И
    Иван
    16 декабря 2025
    Чемал après-ski
    Отличная экскурсия, гид, виды шикарные
    Отличная экскурсия, гид, виды шикарные
  • А
    Алина
    9 декабря 2025
    Чемал après-ski
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею! Экскурсия по Алтайскому краю получилась невероятной. Алексей замечательно знает местную культуру и традиции,
    читать дальше

    рассказывает легко, увлекательно и с искренней любовью к Алтаю. Мы увидели потрясающие места и узнали много нового. Поездка оставила только самые яркие впечатления!

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею! Экскурсия по Алтайскому краю получилась невероятной. Алексей замечательно знает местную культуру и традиции, рассказывает легко, увлекательно и с искренней любовью к Алтаю. Мы увидели потрясающие места и узнали много нового. Поездка оставила только самые яркие впечатления!
  • Е
    Евгений
    8 декабря 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Прекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встреча с Алтаем была не
    читать дальше

    первой, то для меня - настоящая новинка. Но и у меня, и у моих друзей от программы путешествия остались самые положительные воспоминания. С погодой повезло: был небольшой мороз, но на большей части маршрута снега оказалось мало, так что передвигаться по камням и скалам было достаточно комфортно. Не всю программу нам удалось реализовать, но это во многом объясняется сезонными особенностями: сокращенным световым днем (поэтому к зубрам мы совместно решили не доезжать) и, конкретно в день нашей поездки, ограниченными возможностями для достижения "Глаз Катуни". Но благодаря гиду Антону все остальные достопримечательности мы изучили максимально подробно. Отдельная благодарность за прогулку по Чемалу - для нашей компании это была самая желанная точка в путешествии, и очень здорово, что удалось уделить ей много времени при свете дня.

    Впечатлений осталось на много месяцев вперед. Однозначно рекомендую!

    Прекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встречаПрекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встречаПрекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встречаПрекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встреча
  • Т
    Татьяна
    23 ноября 2025
    Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
    Все было супер! Спасибо Олегу за интересные рассказы, удивительные пейзажи, и очень комфортную поездку!
    Все было супер! Спасибо Олегу за интересные рассказы, удивительные пейзажи, и очень комфортную поездку!

