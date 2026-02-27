читать дальше

сюда. Это был не просто трансфер, а настоящее путешествие с душой! Мало того, что маршрут продуман до мелочей, так наш гид оказался еще и потрясающим фотографом - снимки в самых красивых локациях получились просто волшебные, вся лента теперь в Алтае 🥰



Узнали столько нового про эти места и местные традиции! Гид рассказывал интересно, легко и с такой любовью к своей родине, что мы слушали, затаив дыхание. Пейзажи кружили голову, а чувствовали мы себя старыми друзьями.



Отдельное спасибо за душевные моменты: согревались вкуснейшим травяным чаем из термоса с видом на нереальные горы (это лучше любого пледа!), попробовали настоящие локальные блюда - в общем, гастрономическая часть поездки тоже порадовала 👏



И самое удивительное - видео с дрона и все материалы мы получили уже через пару часов после экскурсии! Это я понимаю подход к клиентам - шикарный сервис!



Влюбились в Алтай еще сильнее благодаря этому дню. Спасибо за уют, красоту и показанную с лучшей стороны Алтая и эти невероятные виды 😊



Однозначно рекомендую Самыра 🙏🏻🎬

Спасибо!