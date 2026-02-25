Мои заказы

Остров Патмос – экскурсии в Манжероке

Найдено 8 экскурсий в категории «Остров Патмос» в Манжероке, цены от 6500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Чемал après-ski
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Завтра в 13:00
4 мар в 13:00
18 600 ₽ за всё до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Начало: На курорте Манжерок 5
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
На машине
6 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 20 700 ₽23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
Путешествие в мир легенд, гор и ледяных чудес - из Манжерока
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Манжерока
На машине
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Манжерока
Влюбиться в Алтай за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 10:00
3 мар в 10:00
6750 ₽ за человека
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Начало: От места вашего проживания
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
24 000 ₽ за всё до 5 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Манжерока
На машине
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Манжерока
Пересчитать Зубы дракона, окунуться в сухой водопад и найти святой источник
Начало: В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
Сегодня в 10:00
3 мар в 10:00
6500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 февраля 2026
    Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
    Прекрасно организованная экскурсия. Великолепный рассказчик. Интересный маршрут. Огромное спасибо Олегу за это путешествие, за новые знакомства и яркие впечатления! Надеемся на новые совместные путешествия.
  • П
    Павел
    16 февраля 2026
    Неизведанный Чемал - из Манжерока
    Огромная благодарность Олегу.
    Экскурсия очень понравилась по всем аспектам. Было очень интересно и познавательно. Местные красоты к просмотру обязательны, рекомендую!

    Очень было приятно познакомится и еще раз Вам спасибо.
  • А
    Алексей
    5 февраля 2026
    Чемал après-ski
    27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы посетили невероятно красивые Голубые
    читать дальше

    озера (Алексей провел нас по всем самым интересным фото-точкам, показал лучшие пейзажи, ракурсы), смотровую площадку Зубы дракона, где мы прогулялись по подвесному мосту и полюбовались хрустально-бирюзовой Катунью. Далее мы отправились на остров Патмос - самое святое место в республике для православных людей, там нужно было прогуляться до подвесного моста, который привёл нас на остров. Фотографиями невозможно передать красоту того, что мы увидели - эти краски гор и воды, изящный мост, ведущий к небольшому уютному, деревянному храму.
    Спасибо Алексею за интересный, познавательный рассказ, за комфорт во время нашего пути, за настоящее алтайское гостеприимство.
    Вся наша компания, путешествующая по данному маршруту очень довольна. Мы были рады увезти с собой эти незабываемые впечатления и эмоции.

    27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы27.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы
  • М
    Михаил
    3 января 2026
    Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
    Благодарим Марию за прекрасный день! Экскурсия была насыщенной, интересной, информативной и при этом не утомительной и сытной. Мы успели многое
    читать дальше

    увидеть, еще больше услышать, а потом еще несколько дней ездили самостоятельно по местам, которые Мария нам подсказала по пути (пещеры, водопад и тд). Мечтаем теперь приехать летом.

  • И
    Иван
    16 декабря 2025
    Чемал après-ski
    Отличная экскурсия, гид, виды шикарные
    Отличная экскурсия, гид, виды шикарныеОтличная экскурсия, гид, виды шикарныеОтличная экскурсия, гид, виды шикарныеОтличная экскурсия, гид, виды шикарныеОтличная экскурсия, гид, виды шикарные
  • А
    Алина
    9 декабря 2025
    Чемал après-ski
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею! Экскурсия по Алтайскому краю получилась невероятной. Алексей замечательно знает местную культуру и традиции,
    читать дальше

    рассказывает легко, увлекательно и с искренней любовью к Алтаю. Мы увидели потрясающие места и узнали много нового. Поездка оставила только самые яркие впечатления!

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею! Экскурсия по Алтайскому краю получилась невероятной. Алексей замечательно знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею! Экскурсия по Алтайскому краю получилась невероятной. Алексей замечательно знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею! Экскурсия по Алтайскому краю получилась невероятной. Алексей замечательно знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею! Экскурсия по Алтайскому краю получилась невероятной. Алексей замечательно знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею! Экскурсия по Алтайскому краю получилась невероятной. Алексей замечательно знает
  • Е
    Евгений
    8 декабря 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Прекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встреча с Алтаем была не
    читать дальше

    первой, то для меня - настоящая новинка. Но и у меня, и у моих друзей от программы путешествия остались самые положительные воспоминания. С погодой повезло: был небольшой мороз, но на большей части маршрута снега оказалось мало, так что передвигаться по камням и скалам было достаточно комфортно. Не всю программу нам удалось реализовать, но это во многом объясняется сезонными особенностями: сокращенным световым днем (поэтому к зубрам мы совместно решили не доезжать) и, конкретно в день нашей поездки, ограниченными возможностями для достижения "Глаз Катуни". Но благодаря гиду Антону все остальные достопримечательности мы изучили максимально подробно. Отдельная благодарность за прогулку по Чемалу - для нашей компании это была самая желанная точка в путешествии, и очень здорово, что удалось уделить ей много времени при свете дня.

    Впечатлений осталось на много месяцев вперед. Однозначно рекомендую!

    Прекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встречаПрекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встречаПрекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встречаПрекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встреча
  • Т
    Татьяна
    23 ноября 2025
    Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
    Все было супер! Спасибо Олегу за интересные рассказы, удивительные пейзажи, и очень комфортную поездку!
    Все было супер! Спасибо Олегу за интересные рассказы, удивительные пейзажи, и очень комфортную поездку!Все было супер! Спасибо Олегу за интересные рассказы, удивительные пейзажи, и очень комфортную поездку!Все было супер! Спасибо Олегу за интересные рассказы, удивительные пейзажи, и очень комфортную поездку!
  • Е
    Елена
    21 ноября 2025
    Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
    Олег очень интересный рассказчик, отличный водитель, знает интересные локации и лучшие места для фото. Спокойный и дружелюбный. Любит свой край и людей, которые там живут. Экскурсией очень довольны, увидели много волшебных мест!
    Олег очень интересный рассказчик, отличный водитель, знает интересные локации и лучшие места для фото. Спокойный иОлег очень интересный рассказчик, отличный водитель, знает интересные локации и лучшие места для фото. Спокойный иОлег очень интересный рассказчик, отличный водитель, знает интересные локации и лучшие места для фото. Спокойный иОлег очень интересный рассказчик, отличный водитель, знает интересные локации и лучшие места для фото. Спокойный и
  • О
    Ольга
    13 ноября 2025
    Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
    Мы очень благодарны Олегу за чудесную экскурсию! С душой подходит к своему делу. Гибко подстраивается под пожелания, интересно рассказывает. На
    читать дальше

    Алтае была в первый раз, брала несколько разных экскурсий у разных организаторов. Эта была лучшей! Алтай теперь навсегда в моем сердце. Спасибо огромное, Олег!

    Мы очень благодарны Олегу за чудесную экскурсию! С душой подходит к своему делу. Гибко подстраивается подМы очень благодарны Олегу за чудесную экскурсию! С душой подходит к своему делу. Гибко подстраивается подМы очень благодарны Олегу за чудесную экскурсию! С душой подходит к своему делу. Гибко подстраивается подМы очень благодарны Олегу за чудесную экскурсию! С душой подходит к своему делу. Гибко подстраивается под

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Остров Патмос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Чемал après-ski;
  2. Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока;
  3. Неизведанный Чемал - из Манжерока;
  4. Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока);
  5. Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала.
Какие места ещё посмотреть в Манжероке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Чуйский тракт;
  2. Зубы дракона;
  3. Самое главное;
  4. Остров Патмос;
  5. Голубые озёра;
  6. Голубые озера;
  7. Чемал;
  8. Гейзерное озеро;
  9. Ороктойский мост;
  10. Телецкое озеро.
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в марте 2026
Сейчас в Манжероке в категории "Остров Патмос" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6500 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Манжероке на 2026 год по теме «Остров Патмос», 31 ⭐ отзыв, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май