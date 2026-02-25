Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Завтра в 13:00
4 мар в 13:00
18 600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Начало: На курорте Манжерок 5
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 20 700 ₽
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
Путешествие в мир легенд, гор и ледяных чудес - из Манжерока
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Манжерока
Влюбиться в Алтай за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 10:00
3 мар в 10:00
6750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Начало: От места вашего проживания
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
24 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Манжерока
Пересчитать Зубы дракона, окунуться в сухой водопад и найти святой источник
Начало: В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
Сегодня в 10:00
3 мар в 10:00
6500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 февраля 2026Прекрасно организованная экскурсия. Великолепный рассказчик. Интересный маршрут. Огромное спасибо Олегу за это путешествие, за новые знакомства и яркие впечатления! Надеемся на новые совместные путешествия.
- ППавел16 февраля 2026Огромная благодарность Олегу.
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам. Было очень интересно и познавательно. Местные красоты к просмотру обязательны, рекомендую!
Очень было приятно познакомится и еще раз Вам спасибо.
- ААлексей5 февраля 202627.01.2026 мы, став гостями республики Алтай, съездили на экскурсию, которую нам провел замечательный гид Алексей. Мы посетили невероятно красивые Голубые
- ММихаил3 января 2026Благодарим Марию за прекрасный день! Экскурсия была насыщенной, интересной, информативной и при этом не утомительной и сытной. Мы успели многое
- ИИван16 декабря 2025Отличная экскурсия, гид, виды шикарные
- ААлина9 декабря 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею! Экскурсия по Алтайскому краю получилась невероятной. Алексей замечательно знает местную культуру и традиции,
- ЕЕвгений8 декабря 2025Прекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встреча с Алтаем была не
- ТТатьяна23 ноября 2025Все было супер! Спасибо Олегу за интересные рассказы, удивительные пейзажи, и очень комфортную поездку!
- ЕЕлена21 ноября 2025Олег очень интересный рассказчик, отличный водитель, знает интересные локации и лучшие места для фото. Спокойный и дружелюбный. Любит свой край и людей, которые там живут. Экскурсией очень довольны, увидели много волшебных мест!
- ООльга13 ноября 2025Мы очень благодарны Олегу за чудесную экскурсию! С душой подходит к своему делу. Гибко подстраивается под пожелания, интересно рассказывает. На
