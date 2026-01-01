Найдено 3 экскурсии в категории « Цаплинский мост » в Манжероке, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 12 часов Индивидуальная до 6 чел. Чуйский тракт: красивая дорога мира (из Манжерока) Прокатиться по уникальным местам древней дороги и увидеть настоящий Алтай Начало: У вашего места проживания от 28 000 ₽ за всё до 6 чел. На машине 13 часов Водная прогулка К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Манжерока) Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам от 32 000 ₽ за всё до 6 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 7 чел. Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Манжерока) Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира Начало: У отеля «Манжерок», село Озёрное от 25 000 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Манжерока

