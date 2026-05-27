Вы впервые на Алтае и ещё не были на Чуйском тракте? Тогда это обзорное автопутешествие — точно для вас! Мы поедем по самой красивой дороге России с меняющимися каждые 50 км климатическими зонами.
В разные времена года здесь можно увидеть цветение маральника, золотые лиственницы, зимний припорошенный лес. И конечно, потрясающую природу и уникальное наследие прошлого.
Описание экскурсии
Мы проедем 600 км (в обе стороны) по Чуйскому тракту и посетим:
- Семинский перевал — высшая точка нашего маршрута (более 1700 м над уровнем моря). В кедровом лесу можно поискать шишки и взять с собой
- Чике-Таман или Чёрт-Атаман — серпантинный подъём и спуск с красивой обзорной площадкой на хребты Алтая
- Ильгуменский порог на кордоне Кур-Кечу. Здесь раскрывается вся красота и мощь реки Катунь
- Цаплинский мост — памятник архитектуры. Первый в мире двухцепной вантовый мост, соединяющий берега «хозяйки» Алтая
- Чуй-Оозы — место силы и слияния рек Катуни и Чуи, разных по цвету и плотности воды
- Калбак-Таш — наскальные рисунки каменного, бронзового и железного веков. Подобных изображений больше нет в мире
- Ининские стелы — огромные песчаные столбы, образовавшиеся в результате глобальных катаклизмов
Организационные детали
- Ограничений по физической подготовке нет. Рекомендуемый возраст участников — от 7 лет
- Поездка проходит на автомобилях Nissan X-Trail или Toyota Vellfire
- Отдельно оплачивается вход к наскальным рисункам — 300 ₽ с чел., вход на Кур-Кечу — 50 ₽ с чел. и обед — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 230 туристов
Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм. С 2015 года оставил спортивный туризм и
Входит в следующие категории Манжерока
