Представьте: перед вами — бирюзовая лента Катуни, каменные клыки мифического чудища и невероятные виды на каждом шагу. Вы послушаете шелест ручья и водопада, рассмотрите наскальные рисунки наших далёких предков и белые ленты на деревьях — подношение духам и божествам. А я расскажу об истории, легендах и обрядах Алтая.

за 1–2 человек или 7600 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Проедем участок Чуйского тракта, свернём на Чемальский тракт и проследуем вдоль красавицы Катуни. Остановимся у причудливых скал Зубы Дракона, через Чемал и долину Сартакпая доберёмся к урочищу Че-Чкыш.

Продолжим пешком. Пойдём вдоль ручья, из которого можно пить, поговорим об обрядовых священных ленточках кыйра (дьалама). Побываем на смотровой Сердце Катуни, отдохнём у водопада, в сезон — искупаемся. Рассмотрим петроглифы бронзового века, а на обратном пути обсудим историю Алтая.

Кому подойдёт экскурсия

Маршрут несложный, не требует специальной подготовки. Обувайтесь удобно — до водопада пойдём в гору (перепад высот до 240 метров). Треккинг 1,5 км в обе стороны, по пути есть места для отдыха.

Организационные детали