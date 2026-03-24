Представьте: перед вами — бирюзовая лента Катуни, каменные клыки мифического чудища и невероятные виды на каждом шагу.
Вы послушаете шелест ручья и водопада, рассмотрите наскальные рисунки наших далёких предков и белые ленты на деревьях — подношение духам и божествам. А я расскажу об истории, легендах и обрядах Алтая.
Описание экскурсии
Проедем участок Чуйского тракта, свернём на Чемальский тракт и проследуем вдоль красавицы Катуни. Остановимся у причудливых скал Зубы Дракона, через Чемал и долину Сартакпая доберёмся к урочищу Че-Чкыш.
Продолжим пешком. Пойдём вдоль ручья, из которого можно пить, поговорим об обрядовых священных ленточках кыйра (дьалама). Побываем на смотровой Сердце Катуни, отдохнём у водопада, в сезон — искупаемся. Рассмотрим петроглифы бронзового века, а на обратном пути обсудим историю Алтая.
Кому подойдёт экскурсия
Маршрут несложный, не требует специальной подготовки. Обувайтесь удобно — до водопада пойдём в гору (перепад высот до 240 метров). Треккинг 1,5 км в обе стороны, по пути есть места для отдыха.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Chery Tiggo 7 Pro Max (до 4 пассажиров). Для вас будут вода и влажные салфетки. Есть детские кресла
- Дополнительные расходы: вход в урочище Че-Чкыш — 200 ₽, опционально — поездка на авто премиум-класса Toyota Land Cruiser 200 на 4 и 7 пассажиров — 3000 ₽
- Дорога в обе стороны займёт ~3 часа, прогулка — ~2 часа
- Вы можете взять с собой перекус или пообедать в кафе
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7600 ₽
|Дети до 12 лет
|2850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Манжероке
Провела экскурсии для 18 туристов
Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Вас ждут автомобильные экскурсии по самым живописным местам.
