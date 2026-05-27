В этом путешествии есть всё и сразу: драйв, природа и впечатления. Вас ждут рафтинг, подъём на гору Че-Чкыш и прогулки по живописным местам. Вы увидите красоты региона, надышитесь горным воздухом и узнаете о традициях, легендах и жизни местного народа.

Описание экскурсии

8:00–10:00 — выезд, сплав и Камышлинский водопад

Рано утром выезжаем из отеля или аэропорта на сплав — будет много брызг и эмоций. Зимой в качестве замены — прогулка по лесу или катание на собачьей упряжке (за доплату). А после — лёгкий треккинг к Камышлинскому водопаду.

10:00–11:00 — скалы Зубы дракона

Это одна из самых эффектных природных локаций Алтая.

11:20–13:00 — остров Патмос и Козья тропа

Вы побываете на острове с подвесным мостом и пройдёте по живописной тропе вдоль скал и соснового леса.

13:00–14:00 — Чемальская ГЭС

Погуляете по территории бывшей ГЭС и окрестностям.

14:00–14:30 — обед

15:00–17:00 — гора Че-Чкыш и маральник

Вы подниметесь на гору Че-Чкыш и увидите панораму «Сердце Катуни». По пути — родник и водопад желаний. Затем, если захотите, заедем в маральник, где можно понаблюдать за маралами.

17:00 — выезжаем обратно

В путешествии вы узнаете:

кого относят к малым коренным народам Алтая и какие традиции они соблюдают

как складывалась жизнь алтайцев с 19 века

что интересного происходило в двухвековой истории столицы республики

Организационные детали

Едем на микроавтобусе Honda Stepwgn или Ssangyong Korando

Приключение подойдёт взрослым и детям от 7 лет

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: