В этом путешествии есть всё и сразу: драйв, природа и впечатления. Вас ждут рафтинг, подъём на гору Че-Чкыш и прогулки по живописным местам.
Вы увидите красоты региона, надышитесь горным воздухом и узнаете о традициях, легендах и жизни местного народа.
Описание экскурсии
8:00–10:00 — выезд, сплав и Камышлинский водопад
Рано утром выезжаем из отеля или аэропорта на сплав — будет много брызг и эмоций. Зимой в качестве замены — прогулка по лесу или катание на собачьей упряжке (за доплату). А после — лёгкий треккинг к Камышлинскому водопаду.
10:00–11:00 — скалы Зубы дракона
Это одна из самых эффектных природных локаций Алтая.
11:20–13:00 — остров Патмос и Козья тропа
Вы побываете на острове с подвесным мостом и пройдёте по живописной тропе вдоль скал и соснового леса.
13:00–14:00 — Чемальская ГЭС
Погуляете по территории бывшей ГЭС и окрестностям.
14:00–14:30 — обед
15:00–17:00 — гора Че-Чкыш и маральник
Вы подниметесь на гору Че-Чкыш и увидите панораму «Сердце Катуни». По пути — родник и водопад желаний. Затем, если захотите, заедем в маральник, где можно понаблюдать за маралами.
17:00 — выезжаем обратно
В путешествии вы узнаете:
- кого относят к малым коренным народам Алтая и какие традиции они соблюдают
- как складывалась жизнь алтайцев с 19 века
- что интересного происходило в двухвековой истории столицы республики
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе Honda Stepwgn или Ssangyong Korando
- Приключение подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- сплав на лодке — 1400 ₽ за чел.
- проход на гору Че-Чкыш — 200 ₽ за чел.
- маралья ферма — 1500 ₽ за чел. (по желанию)
- обед — от 500 ₽ за чел. (по желанию)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 35 туристов
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми.
