Мы отправимся к селу Сростки по предгорной части Чуйского тракта, чтобы устроить большой разговор по душам. Музеи, поля и горы — лишь фон, место действия. Это путешествие заставит каждого из нас задуматься о важном: своей малой родине, связи с отцами, простой и сложной правде жизни, которую так остро чувствовал Шукшин.

Описание экскурсии

Главный музей (школа) — становление голоса

Здание старой сельской школы, где учился, а позже и преподавал Шукшин. Классные комнаты, парта, школьные принадлежности. Мы поговорим о том, как в мальчике из сибирской деревни родилась тяга к знанию, искусству. Попробуем выяснить, в какой момент мы понимаем своё призвание.

Дом-музей матери — источник всей правды

Скромная аутентичная изба с русской печью, утварью и личными вещами. Это сердце всей истории, место тихой, но невероятной силы. Мы будем выяснять, откуда Шукшин взял тех самых «чудиков», народную мудрость и бездонную любовь к простому человеку. Поговорим о материнской любви как о главной нравственной опоре в жизни человека.

Музей детства (дом, где он рос) — истоки характера

Вас встретит ещё более аскетичная обстановка. Это место закалки духа, где сформировалась невероятная работоспособность и воля Шукшина. Обсудим, как детские испытания влияют на последующую жизнь и можно ли вопреки им сохранить в себе доброту.

Сростинские пироги — вкус родины

Попробуем «малую родину», о которой Шукшин говорил с такой тоской. Ностальгия — это не абстракция, а вполне материальная вещь, иногда на вкус она как пироги из детства. Это еда как память, которая живёт не в книгах, а на языке.

Гора Пикет и памятник — разговор с вечностью

Панорама, от которой захватывает дух: излучина Катуни, бескрайние поля, уходящие к синим хребтам. И на этом фоне — задумчивый бронзовый Шукшин. Мы сядем рядом и, глядя на ту же землю, что и он, и будем вести разговор. О том, что в суете больших городов мы теряем связь с этой землёй. И что ответы на главные вопросы часто лежат не в будущем, а здесь, в этом вечном пейзаже.

Кому подойдёт экскурсия

Это разговорная камерная экскурсия, чтобы у каждого была возможность высказаться и задать вопросы. Будьте готовы общаться, размышлять и делиться мыслями и переживаниями.

