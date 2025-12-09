Мои заказы

Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)

Заметить, обсудить и прочувствовать - как это делал писатель, актёр и режиссёр
Мы отправимся к селу Сростки по предгорной части Чуйского тракта, чтобы устроить большой разговор по душам. Музеи, поля и горы — лишь фон, место действия.

Это путешествие заставит каждого из нас задуматься о важном: своей малой родине, связи с отцами, простой и сложной правде жизни, которую так остро чувствовал Шукшин.
Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)© Олег
Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)© Олег
Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)© Олег

Описание экскурсии

Главный музей (школа) — становление голоса

Здание старой сельской школы, где учился, а позже и преподавал Шукшин. Классные комнаты, парта, школьные принадлежности. Мы поговорим о том, как в мальчике из сибирской деревни родилась тяга к знанию, искусству. Попробуем выяснить, в какой момент мы понимаем своё призвание.

Дом-музей матери — источник всей правды

Скромная аутентичная изба с русской печью, утварью и личными вещами. Это сердце всей истории, место тихой, но невероятной силы. Мы будем выяснять, откуда Шукшин взял тех самых «чудиков», народную мудрость и бездонную любовь к простому человеку. Поговорим о материнской любви как о главной нравственной опоре в жизни человека.

Музей детства (дом, где он рос) — истоки характера

Вас встретит ещё более аскетичная обстановка. Это место закалки духа, где сформировалась невероятная работоспособность и воля Шукшина. Обсудим, как детские испытания влияют на последующую жизнь и можно ли вопреки им сохранить в себе доброту.

Сростинские пироги — вкус родины

Попробуем «малую родину», о которой Шукшин говорил с такой тоской. Ностальгия — это не абстракция, а вполне материальная вещь, иногда на вкус она как пироги из детства. Это еда как память, которая живёт не в книгах, а на языке.

Гора Пикет и памятник — разговор с вечностью

Панорама, от которой захватывает дух: излучина Катуни, бескрайние поля, уходящие к синим хребтам. И на этом фоне — задумчивый бронзовый Шукшин. Мы сядем рядом и, глядя на ту же землю, что и он, и будем вести разговор. О том, что в суете больших городов мы теряем связь с этой землёй. И что ответы на главные вопросы часто лежат не в будущем, а здесь, в этом вечном пейзаже.

Кому подойдёт экскурсия

Это разговорная камерная экскурсия, чтобы у каждого была возможность высказаться и задать вопросы. Будьте готовы общаться, размышлять и делиться мыслями и переживаниями.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне. По запросу предоставим детское кресло или бустер (сообщите возраст и рост ребёнка при бронировании). В машине есть бутилированная вода
  • Экскурсия рекомендована для путешественников от 10 лет
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музеи — ~250–300 ₽ с чел. один музей
  • С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды (автор экскурсии)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 42 туристов
Миссия нашей команды — дать вам не просто тур, а возможность по-настоящему обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения
читать дальше

и услышать его голос в вибрациях горлового пения. Мы верим, что настоящее путешествие — это когда место становится частью тебя, а ты — частью его. Нас объединяет желание делиться этой глубокой, искренней любовью к нашему краю. Мы не проводим экскурсии — мы знакомим вас с другом по имени Алтай. Наш подход— это бережное и уютное погружение. Мы создаем пространство, где вы можете расслабиться, открыться магии этого места и позволить себе обнять Алтай — в прямом и переносном смысле.

Входит в следующие категории Манжерока

Похожие экскурсии из Манжерока

Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Чемал après-ski
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Завтра в 13:00
10 дек в 13:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Голубые глаза Катуни - из Манжерока
На машине
6 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Голубые глаза Катуни - из Манжерока
Медитативное путешествие по реке и её окрестностям
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от 19 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Манжероке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Манжероке