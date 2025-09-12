Экскурсии на медовые водопады из Минеральных Вод

Найдено 3 экскурсии в категории «Медовые водопады» в Минеральных Водах, цены от 17 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Большое путешествие по Домбаю
На машине
12 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
19 999 ₽ за всё до 7 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Минеральных Вод)
На машине
10 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Откройте для себя живописные окрестности Кисловодска: горы, водопады и традиции горцев. Узнайте историю города и насладитесь нарзанами
Начало: По месту вашего проживания
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
от 17 550 ₽19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Кисловодск и горные окрестности: Медовые водопады, гора Кольцо, Шаджатмаз
11 часов
-
25%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: По договоренности
«Вы подниметесь на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетите живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Расписание: Смотрите свободные даты
17 200 ₽23 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    12 сентября 2025
    Большое путешествие по Домбаю
    Хотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольны поездкой на гору Домбай.
    Как говорится, у природы нет плохой погоды, и даже в непогоду можно увидеть её красоту. Мы смогли насладиться великолепными видами живописной природы, сделать потрясающие фотографии, похожие на открытки.
    Впечатления останутся навсегда: завораживающие снежные вершины, красивые водопады, бурные реки и густой лес создавали сказочную атмосферу. Особенно хочется отметить работу гида Карена — его увлекательные рассказы и интересные исторические факты сделали путешествие ещё более насыщенным и познавательным.

    Хотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольныХотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольныХотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольныХотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольныХотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольныХотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольны
  • Д
    Диана
    27 июля 2025
    Большое путешествие по Домбаю
    Все очень понравилось
    Все очень понравилосьВсе очень понравилосьВсе очень понравилосьВсе очень понравилосьВсе очень понравилосьВсе очень понравилосьВсе очень понравилосьВсе очень понравилось
  • С
    Сергей
    27 мая 2025
    Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Минеральных Вод)
    Интересный маршрут, спокойно, без спешки, с учётом наших предпочтений. Интересный гид Мария, экотропа пройдена вместе с нами, помогала сделать лучшие фото.
  • А
    Ангелина
    3 мая 2025
    Большое путешествие по Домбаю
    Спасибо Карену за прекрасную и очень насыщенную поездку, маршрут прекрасно спланирован, рассказал очень много интересных вещей. Мы остались в полном восторге.
  • Е
    Елизавета
    17 апреля 2025
    Большое путешествие по Домбаю
    Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!
    Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!
  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Большое путешествие по Домбаю
    Спасибо огромное Карену за интересную экскурсию на Домбай. Много различных локаций. Море исторических фактов от Карена и великолепие природы Кавказа сделали поездку незабываемой. Очень комфортабельный автомобиль. Все пожелания были учтены. Рекомендуем всем.
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2023
    Большое путешествие по Домбаю
    Ездили в путешествие с дочкой, 14 лет, подругой, и её дочкой, 14 лет. Очень понравился маршрут. Карен очень внимательный гид,
    все наши просьбы и пожелания выполнял моментально. Было интересно и комфортно на всем протяжении путешествия! Очень понравился Домбай, горы нереальной красоты. Всем рекомендую.

  • Л
    Людмила
    19 июня 2023
    Большое путешествие по Домбаю
    Путешествие понравилось, но было маловато времени, мы все время торопились. Мы сами виноваты, надо было выезжать пораньше. Мы выехали из Железноводска примерно в 8-40. В остальном было все отлично. Детям-подросткам понравилось, они не скучали, остались довольны. Красивая природа, множество впечатлений
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2023
    Большое путешествие по Домбаю
    Спасибо большое Карену за увлекательное путешествие по Домбаю. Изумительные места. Удивительный рассказчик. Показал нам много интересных мест. Обедали в хорошем кафе. Всё очень и очень на уровне. Будем обращаться ещё, именно к Карену. Спасибо ему большое.
  • А
    Александр
    20 мая 2023
    Большое путешествие по Домбаю
    Огромная благодарность Карену за интересное и информативное путешествие. Пунктуальный, глубоко погруженный в тему. Очень много интересного для себя узнали за время общения. экскурсия была 15.05.2023.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Медовые водопады»

Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Эльбрус;
  2. Самое главное;
  3. Гижгит;
  4. Домбай;
  5. Приэльбрусье;
  6. Чегемские водопады;
  7. Парк Цветник;
  8. Плато Бермамыт;
  9. Перевал Гум-Баши;
  10. Гора Змейка.
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в марте 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Медовые водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 17 200 до 19 999 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Наши гиды помогут вам пройти уникальную экскурсию на Медовые водопады из Минеральных Вод. Вы можете заказать индивидуальные, групповые и долгосрочные экскурсии и открыть для себя магию Кавказа. Отправьтесь на гору Кольцо, Домбай, Эльбрус, вы можете просто заказать машину и отправиться в путешествие по независимости с гидом