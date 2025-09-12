М Маргарита Большое путешествие по Домбаю читать дальше Как говорится, у природы нет плохой погоды, и даже в непогоду можно увидеть её красоту. Мы смогли насладиться великолепными видами живописной природы, сделать потрясающие фотографии, похожие на открытки.

Впечатления останутся навсегда: завораживающие снежные вершины, красивые водопады, бурные реки и густой лес создавали сказочную атмосферу. Особенно хочется отметить работу гида Карена — его увлекательные рассказы и интересные исторические факты сделали путешествие ещё более насыщенным и познавательным. Хотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольны поездкой на гору Домбай.

Д Диана Большое путешествие по Домбаю Все очень понравилось

С Сергей Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Минеральных Вод) Интересный маршрут, спокойно, без спешки, с учётом наших предпочтений. Интересный гид Мария, экотропа пройдена вместе с нами, помогала сделать лучшие фото.

А Ангелина Большое путешествие по Домбаю Спасибо Карену за прекрасную и очень насыщенную поездку, маршрут прекрасно спланирован, рассказал очень много интересных вещей. Мы остались в полном восторге.

Е Елизавета Большое путешествие по Домбаю Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!

Н Наталья Большое путешествие по Домбаю Спасибо огромное Карену за интересную экскурсию на Домбай. Много различных локаций. Море исторических фактов от Карена и великолепие природы Кавказа сделали поездку незабываемой. Очень комфортабельный автомобиль. Все пожелания были учтены. Рекомендуем всем.

Е Екатерина Большое путешествие по Домбаю читать дальше все наши просьбы и пожелания выполнял моментально. Было интересно и комфортно на всем протяжении путешествия! Очень понравился Домбай, горы нереальной красоты. Всем рекомендую. Ездили в путешествие с дочкой, 14 лет, подругой, и её дочкой, 14 лет. Очень понравился маршрут. Карен очень внимательный гид,

Л Людмила Большое путешествие по Домбаю Путешествие понравилось, но было маловато времени, мы все время торопились. Мы сами виноваты, надо было выезжать пораньше. Мы выехали из Железноводска примерно в 8-40. В остальном было все отлично. Детям-подросткам понравилось, они не скучали, остались довольны. Красивая природа, множество впечатлений

Т Татьяна Большое путешествие по Домбаю Спасибо большое Карену за увлекательное путешествие по Домбаю. Изумительные места. Удивительный рассказчик. Показал нам много интересных мест. Обедали в хорошем кафе. Всё очень и очень на уровне. Будем обращаться ещё, именно к Карену. Спасибо ему большое.