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Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Минеральных Вод

Групповой экскурсионный джип-тур к легендарному высокогорному посёлку
Есть на Кавказе уголок, напоминающий Швейцарию. Запланируйте поездку на Домбай, чтобы посмотреть хребты, реки и луга, похожие на альпийские.

А если хотите совместить её с изучением памятников природы и цивилизации, обращайтесь к нам! Путешествуя из Кисловодска в мини-группе, вы не успеете устать от долгого пути — и не устанете восхищаться живописными видами!
5
1 отзыв
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Минеральных Вод
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Минеральных Вод
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Минеральных Вод

Описание экскурсии

К вершине мира

Представьте дорогу, по обеим сторонам окружённую хвойно-лиственным лесом. Ту, где за каждым поворотом можно встретить шумную горную реку или даже ледник… Это Домбай — регион, который неслучайно сравнивают с Альпами. У них много общего: ландшафт, климат, растительный и животный мир. Вы не устоите перед живописными панорамами величественных гор и обязательно захотите вернуться в эти гостеприимные края!

Ближе, чем кажется

Путь из Кисловодска в верховья реки Теберды через горные перевалы займёт несколько часов. Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек. За комфорт и безопасность будут отвечать опытные гиды-водители из нашей команды. А Кавказ порадует самыми захватывающими видами:

  • Перевал Гумбаши — отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра;
  • Сырные скалы — локация запомнится необычными формами, которые принимают местные пещеры, и одной из самых чистых и прозрачных рек Европы, Уллу-Муруджу;
  • Высокогорный посёлок Домбай — тут нас ждёт подъём на канатной дороге на высоту 3000 метров за головокружительными видами на долины, ледники, озёра и горные реки;
  • Шоанинский храм — построенный на вершине горы Шоана во второй половине 10 века, этот храм остается одним из самых живописных древних архитектурных памятников Карачаево-Черкессии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Подъём до Шоанинского храма на внедорожнике — 300 ₽ за чел.
  • Канатная дорога — до 3000 ₽ за 3 уровня

Карты принимают не везде, лучше взять с собой наличные.

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У просп. 22-го Партсъезда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 3217 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Женя
ездили вдвоем с ребенком, все прошло супер, Михаил отличный водитель и рассказчик, спасибо за экскурсию
ездили вдвоем с ребенком, все прошло супер, Михаил отличный водитель и рассказчик, спасибо за экскурсию
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