Курорт «Романтик» в Архызе — самый свежий, молодой и современный курорт на Кавказе! Здесь новые, комфортные подъемники, ухоженные ратраками трассы. Гондольные и кресельные подъемники быстро поднимают туристов на вершины склонов. Все кресельные канатки закрыты защитными стеклами от ветра и снега, что добавляет комфорта отдыхающим.

В Архызе под горнолыжные трассы обустроены 2 склона: хребет Габулу и хребет Абишира-Ахуба. В народе их называют Северный и Южный склон. Зона катания расположена на высоте 1650-2500 м. Здесь очень приятно кататься как по открытым горным участкам, так и по пихтовому лесу.

Курорт украшают десятки кафешек, вокруг звучит музыка. Одним словом, курорт Архыз — это сейчас один из самых комфортных мест отдыха на Кавказе!

Именно в Архызе очень легко научиться кататься на лыжах: здесь имеются отличные зеленые трассы для начинающих. Для любителей приятной езды — целая сеть синих трасс. Также есть красные и черные трассы, которые ждут своих профессионалов.

Нитка маршрута горнолыжного тура:

г. Минеральные Воды — термальные источники «Жемчужина Кавказа» — горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе — треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз.

12:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Схема проезда в г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).

Термальные источники «Жемчужина Кавказа».

В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников. Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С. Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой.

В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий. Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии!

Далее едем в поселок Архыз. После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку.

День 2. Катание на курорте «Романтик»

Наша группа будет жить в поселке Архыз, который расположен на расстоянии 10 км. от горнолыжного комплекса «Романтик». Утром трансфер отвозит нас на курорт, а вечером привозит обратно в гостиницу.

Вместе с инструктором изучаем горнолыжный курорт, схему подъемников.

Инструктор обязательно подскажет Вам, с каких трасс следует начать свое катание. Если Вам необходим прокат инвентаря — взять в прокат горные лыжи или сноуборд сможете в поселке Архыз или на курорте «Романтик».

Днём все вместе соберемся в кафе и за вкусным обедом обсудим катание. Немного отдохнем – и снова пойдем кататься до самого вечера!

День 3. Катание на курорте «Романтик»

Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз!

Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания

День 4. Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе

Чтобы наши ноги немного отдохнуть от катания, сегодня идем на пешую прогулку по пихтовым лесам Архыза. Тех туристов, кто и сегодня хочет покататься, трансфер отвезет на снежные склоны горнолыжного курорта.

Скала Карча-Тёбе, смотровая площадка, Аланская башня

Покинув пределы поселка Архыз, направляемся в сторону хребта Абишира-Ахуба. Снежная тропинка выведет нас на вершину скалы, где сохранились старинные руины. Говорят, что некогда здесь стоял храм или крепость.

На скале Карча-Тёбе находится потрясающая смотровая площадка, которая даёт возможность познакомиться с круговой панорамой Архыза! Внизу бежит река Большой Зеленчук, прямо перед нами пихтовый хребет Морх-Сырты, гора Красная и вдалеке виден наш поселок Архыз.

День 5-6. Горнолыжный курорт «Романтик»

Соскучились по катанию? Снова берем наши лыжи и сноуборды и едем на гору! На горе катаемся и обязательно устраиваем фотосессии. По традиции, на обед соберемся в одном из местных кафе!

День 7. Сувениры на память

Сегодня будет время не торопясь походить по сувенирному рынку Архыза и подобрать подарки на свой вкус. На рынке можно приобрести календари, магнитики, чаи из трав, сувенирные кружки, варенье из черники, малины, шишек… А также разноцветные шали и шерстяные носки!

До 12:00 выселение из гостиницы. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

15:00-16:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.