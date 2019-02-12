Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней

Курорт «Романтик» в Архызе - самый свежий

Курорт «Романтик» в Архызе — самый свежий, молодой и современный курорт на Кавказе! Именно здесь легко научиться кататься на лыжах: имеются отличные зеленые трассы для начинающих. Для любителей приятной езды — сеть синих трасс. Также есть красные и черные трассы, которые ждут своих профессионалов.
Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней

Что вас ожидает 🤩

  • Горнолыжный курорт «Романтик»
  • Термальные источники
  • Смотровая площадка Карча-Тебе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Курорт «Романтик» в Архызе — самый свежий, молодой и современный курорт на Кавказе! Здесь новые, комфортные подъемники, ухоженные ратраками трассы. Гондольные и кресельные подъемники быстро поднимают туристов на вершины склонов. Все кресельные канатки закрыты защитными стеклами от ветра и снега, что добавляет комфорта отдыхающим.
В Архызе под горнолыжные трассы обустроены 2 склона: хребет Габулу и хребет Абишира-Ахуба. В народе их называют Северный и Южный склон. Зона катания расположена на высоте 1650-2500 м. Здесь очень приятно кататься как по открытым горным участкам, так и по пихтовому лесу.
Курорт украшают десятки кафешек, вокруг звучит музыка. Одним словом, курорт Архыз — это сейчас один из самых комфортных мест отдыха на Кавказе!
Именно в Архызе очень легко научиться кататься на лыжах: здесь имеются отличные зеленые трассы для начинающих. Для любителей приятной езды — целая сеть синих трасс. Также есть красные и черные трассы, которые ждут своих профессионалов.

Нитка маршрута горнолыжного тура:

г. Минеральные Воды — термальные источники «Жемчужина Кавказа» — горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе — треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

  • День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз.
  • 12:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Схема проезда в г. Минеральные Воды.
  • Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа».
  • В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников. Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С. Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой.
В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий. Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии!
Далее едем в поселок Архыз. После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку.

День 2. Катание на курорте «Романтик»

Наша группа будет жить в поселке Архыз, который расположен на расстоянии 10 км. от горнолыжного комплекса «Романтик». Утром трансфер отвозит нас на курорт, а вечером привозит обратно в гостиницу.
Вместе с инструктором изучаем горнолыжный курорт, схему подъемников.
Инструктор обязательно подскажет Вам, с каких трасс следует начать свое катание. Если Вам необходим прокат инвентаря — взять в прокат горные лыжи или сноуборд сможете в поселке Архыз или на курорте «Романтик».
Днём все вместе соберемся в кафе и за вкусным обедом обсудим катание. Немного отдохнем – и снова пойдем кататься до самого вечера!

День 3. Катание на курорте «Романтик»

Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз!
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания

День 4. Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе

Чтобы наши ноги немного отдохнуть от катания, сегодня идем на пешую прогулку по пихтовым лесам Архыза. Тех туристов, кто и сегодня хочет покататься, трансфер отвезет на снежные склоны горнолыжного курорта.
Скала Карча-Тёбе, смотровая площадка, Аланская башня
Покинув пределы поселка Архыз, направляемся в сторону хребта Абишира-Ахуба. Снежная тропинка выведет нас на вершину скалы, где сохранились старинные руины. Говорят, что некогда здесь стоял храм или крепость.
На скале Карча-Тёбе находится потрясающая смотровая площадка, которая даёт возможность познакомиться с круговой панорамой Архыза! Внизу бежит река Большой Зеленчук, прямо перед нами пихтовый хребет Морх-Сырты, гора Красная и вдалеке виден наш поселок Архыз.

День 5-6. Горнолыжный курорт «Романтик»

Соскучились по катанию? Снова берем наши лыжи и сноуборды и едем на гору! На горе катаемся и обязательно устраиваем фотосессии. По традиции, на обед соберемся в одном из местных кафе!

День 7. Сувениры на память

Сегодня будет время не торопясь походить по сувенирному рынку Архыза и подобрать подарки на свой вкус. На рынке можно приобрести календари, магнитики, чаи из трав, сувенирные кружки, варенье из черники, малины, шишек… А также разноцветные шали и шерстяные носки!
До 12:00 выселение из гостиницы. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
15:00-16:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды – пос. Архыз – г. Минеральные Воды
  • Групповой трансфер (день 2 – день 6) утром из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно. Время в пути 15 минут
  • Проживание в пос. Архыз
  • Питание: завтрак (день 2-7) в кафе (меню комплексное, не индивидуальное!)
  • Посещение термальных источников
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит
  • Абонемент для катания на канатной дороге. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу – 2200 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки. Прайс-лист на канатную дорогу: https://arhyz-resort.ru/touristpass/. В стоимость скипасса включена страховка, подробнее о страховке: https://arhyz-resort.ru/strakhovanie/
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 600-1000 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги – от 2000 руб. /час
  • Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: хичины 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный – 200-300 руб., шашлык – 400-600 руб., глинтвейн – 150-200 руб., чай – 30-50 руб. Рекомендуем на обед на гору брать чай в термосе, бутерброды с салом, колбасой, сыром + сладости
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 9000 руб. за весь период отдыха
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
  • Часовой пояс: московское время.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Тип отдыха: горнолыжный тур.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: двухразовое (завтрак и ужин).
  • Маршрут проходит на высоте: 1470-2500 м.
  • Ограничение по возрасту: без ограничений.
  • Мобильная связь: постоянно.
  • Инфраструктура. В поселке Архыз есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

👥Групповые🍀Природа и пейзажи🏡Выездные🧳Многодневные туры7-дневные туры

Похожие туры в Минеральных Водах

Архыз. Горнолыжный тур
7 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Архыз. Горнолыжный тур
Горнолыжный тур проходит на Западном Кавказе, в поселке Архыз
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
12 фев
19 фев
35 000 за 1 человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Аэропорт Минеральные Воды
25 окт
1 ноя
8 ноя
15 ноя
20 000 за 1 человека
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Экскурсионный тур «Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур» на 5 дней
г. Минеральные Воды
17 сен
1 окт
33 000 за 1 человека
Треккинг тур в Архыз
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Треккинг тур в Архыз
Очень интересный, красивый и несложный активный тур в легендарном месте - горном раю Архыз
г. Минеральные Воды
13 авг
39 900 за 1 человека
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
5 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
В одном туре вы посетите территории курортов Архыза, Домбая, Теберды и региона Кубани
г. Минеральные Воды
23 окт
6 ноя
13 ноя
27 ноя
83 700 за 1 человека
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
Нет отзывов
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Прокатиться по склонам Домбая, насладиться национальной кухней и побывать в зимней сказке
Аэропорт Минеральных Вод, 14:00
8 янв
15 янв
22 янв
29 янв
29 990 за 1 человека
Чарующий Архыз. Треккинг тур
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Чарующий Архыз. Треккинг тур
В одном туре вы совершите: пешие походы на гору София к Софийским водопадам
Минеральные Воды
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
42 200 за 1 человека
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Самый активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе
г. Минеральные Воды
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
43 700 за 1 человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
7 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье
29 янв
5 фев
35 000 за 1 человека
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
6 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор
Минеральные Воды
2 ноя
21 дек
4 янв
27 000 за 1 человека
Звездопад в Архызе
3 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Звездопад в Архызе
Экскурсионный тур «Звездопад в Архызе» на 3 дня
Минеральные Воды
5 авг
27 800 за 1 человека
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Тропа здоровья - так можно назвать это активно-оздоровительный трекинговый тур
г. Минеральные воды
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
42 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ