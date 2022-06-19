Место нашего отдыха – снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе. Зимой Приэльбруьсе привлекает туристов обилием снега и отличными трассами. Здесь находятся две горы – Чегет и Эльбрус – на которых происходит зимнее катание.

В пяти километрах от горы Чегет находится гора Эльбрус! Здесь функционирует совершенно новая канатная дорога. Комфортные кабинки-гондолы поднимают туристов на станцию Кругозор (3000 м), Мир (3500 м) и Гара-Баши (3850 м). Любителем подняться еще повыше, можно воспользоваться услугами ратраков, которые привозят туристов на высоту 4200 м. Гора Эльбрус славится своими ровными, широкими трассами. Новички и любители комфортного катания предпочают отдых именно на этой горе.

На горе Чегет комплекс горнолыжных подъемников был построен еще в 1963 г. Подняться на склоны горы можно на одно- и двухкресельной открытой канатке. Чегет более крут и норовист, здесь часто образуются снежные бугры. На этой рекомендуется кататься более опытным туристам.

Программа тура по дням

1 день Приэльбрусье, Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущелье

До 11:00 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Отправляемся в Приэльбрусье, по пути с удовольствием заедем на термальные источники «Гедуко». Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой. Купаться в них можно даже зимой. Представьте: вокруг мороз, лежит снежок, а Вы плаваете в бассейне! Вода в источниках «Гедуко» полна микроэлементами, которые всегда дарят туристам заряд бодрости. Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус. После посещения бассейнов, отправляемся в Баксанское ущелье (время в пути 2,5-3 часа). К вечеру приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.

2 день Горнолыжный курорт Эльбрус

Наша гостиница расположена в поселке Терскол, между горами Чегет и Эльбрус. Каждое утро, около 08:30-09:00 мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние – всего 3-4 км. Несомненно, самая любимая гора туристов в этих местах – это Эльбрус! Великолепный снежный исполин, высота которого достигает 5642 м. Канатные дороги плавно поднимают туристов на станцию Кругозор, Мир и Гара-Баши. В итоге, мы поднимемся на 3850 м! Отсюда открывается прекрасная панорама на Главный Кавказский хребет, горы Грузии и знакомые нам вершины Уллу-Тау и Безенги. Для новичков самая комфортная зона катания – это трассы, которые начинаются со станций Мир и Гара-Баши. А для опытных лыжников и бордеров доступна вся гора! Покатавшись полдня, соберемся все вместе в кафе и поделимся впечатлениями. А затем вновь продолжим катание. Катание на горе продолжается до 16:00-16:30, затем на автобусе возвращаемся в гостиницу. Очень удобно, что между горами Эльбрус и Чегет каждый год накатывают лыжную трассу по прекрасному сосновому и березовому лесу. П о этой экотропе можно с горы Эльбрус переехать на гору Чегет или в любое время доехать на лыжах до нашей гостиницы.

3 день Горнолыжный курорт Эльбрус

Катание на горнолыжном курорте.

4 день Горнолыжный курорт Эльбрус

Катание на горнолыжном курорте.

5 день Треккинг в ущелье Терскол

Кроме катания, в Приэльбрусье можно с удовольствием погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу! Чтобы сделать наш отдых еще более насыщенным, сегодня отправимся на одну из самых популярных зимних прогулок – в ущелье реки Терскол. Тропа по ущелью идет по хвойному лесу и плавно поднимается вверх, вдоль реки Терскол . На нашем пути порой возникают живописные, деревянные мостики через речку. Чуть выше по ущелью расположен эффектный деревянный дом, который хозяин построил своими руками! Здесь можно будет покататься на качельке. Идем дальше! Снежный покров в этом ущелье обычно весьма велик. Инструктор идет первым и протаптывает тропинку. Вскоре увидим, как в конце ущелья красуется изумрудный ледник Терскол. А если обернуться назад – прямо перед нами Главный Кавказский хребет и грандиозный ледник «Семерка».

6 день Гора Чегет

Чтобы разнообразить наше катание, в один из дней отправимся на гору Чегет. Здесь более сложные трассы, доступные только опытным лыжникам. Но новичками тоже стоит подняться на гору Чегет! Зачем? отсюда открывается потрясающий вид на гору Эльбрус;

только на горе Чегет можно попробовать вкуснейшие пирожки с черникой или брусникой;

и только здесь продается красный чай с местными ягодками! Находясь на Чегете, можно сделать новые снимки гор Главного хребта, ведь он теперь стал еще ближе к нам! Во всей красе рядом сверкает ледник Семерка, радуют глаз Когутаи и Накра-тау.

7 день Катание на горе Эльбрус

Продолжаем кататься на любимой горе Эльбрус! Собираясь в горы, обязательно берите с собой яркие куртки и штаны. На фоне синего неба и ослепительно белого снега, в них получаются отличные фото! Если у Вас имеются забавные костюмы зверушек – тигры, панды, дракона или енота – непременно берите их в поездку! Вам ведь нужны классные фото? Покатавшись полдня на горе, по традиции все вместе соберемся в кафе на обед. В Приэльбрусье пекут отличные хичины с сыром, мясом, картошкой. А какая здесь форель в фольге и шашлык! Из местных блюд также можно с удовольствием попробовать лагман, шорпу и манты. Поели и поехали дальше! В Приэльбрусье каждый год выпадает более 3 метров снега, поэтому трассы здесь всегда изумительные! К вечеру уставшие и довольные вновь возвращаемся в гостиницу.

8 день Сувенирный рынок