Горнолыжный тур в Приэльбрусье

Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе. Зимой

5
3 отзыва
Место нашего отдыха – снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе. Зимой Приэльбруьсе привлекает туристов обилием снега и отличными трассами. Здесь находятся две горы – Чегет и Эльбрус – на которых происходит зимнее катание.
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
29
янв

Описание

На горе Чегет комплекс горнолыжных подъемников был построен еще в 1963 г. Подняться на склоны горы можно на одно- и двухкресельной открытой канатке. Чегет более крут и норовист, здесь часто образуются снежные бугры. На этой рекомендуется кататься более опытным туристам.

В пяти километрах от горы Чегет находится гора Эльбрус! Здесь функционирует совершенно новая канатная дорога. Комфортные кабинки-гондолы поднимают туристов на станцию Кругозор (3000 м), Мир (3500 м) и Гара-Баши (3850 м). Любителем подняться еще повыше, можно воспользоваться услугами ратраков, которые привозят туристов на высоту 4200 м. Гора Эльбрус славится своими ровными, широкими трассами. Новички и любители комфортного катания предпочают отдых именно на этой горе.

Преимущества этого путешествия:

  • разнообразие трасс – курорт предлагает своим туристам как самые простые, зеленые, синие трассы, так и сложные трассы с черной маркировкой;
  • термальные источники «Гедуко» – искупаемся в горячих источника в окружении зимнего мороза и снега;
  • ущелье реки Терскол – чтобы сделать наш отдых еще более насыщенным, отправимся на одну из самых популярных зимних прогулок.

Программа тура по дням

1 день
Приэльбрусье, Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущелье

До 11:00 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). 

Отправляемся в Приэльбрусье, по пути с удовольствием заедем на термальные источники «Гедуко».

Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой.

Купаться в них можно даже зимой.

Представьте: вокруг мороз, лежит снежок, а Вы плаваете в бассейне!

Вода в источниках «Гедуко» полна микроэлементами, которые всегда дарят туристам заряд бодрости.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

После посещения бассейнов, отправляемся в Баксанское ущелье (время в пути 2,5-3 часа).

К вечеру приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.

Приэльбрусье, Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущельеПриэльбрусье, Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущельеПриэльбрусье, Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущельеПриэльбрусье, Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущельеПриэльбрусье, Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущелье
2 день
Горнолыжный курорт Эльбрус

Наша гостиница расположена в поселке Терскол, между горами Чегет и Эльбрус.

Каждое утро, около 08:30-09:00 мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние – всего 3-4 км.

Несомненно, самая любимая гора туристов в этих местах – это Эльбрус!

Великолепный снежный исполин, высота которого достигает 5642 м.

Канатные дороги плавно поднимают туристов на станцию Кругозор, Мир и Гара-Баши.

В итоге, мы поднимемся на 3850 м!

Отсюда открывается прекрасная панорама на Главный Кавказский хребет, горы Грузии и знакомые нам вершины Уллу-Тау и Безенги.

Для новичков самая комфортная зона катания – это трассы, которые начинаются со станций Мир и Гара-Баши.

А для опытных лыжников и бордеров доступна вся гора!

Покатавшись полдня, соберемся все вместе в кафе и поделимся впечатлениями.

А затем вновь продолжим катание.

Катание на горе продолжается до 16:00-16:30, затем на автобусе возвращаемся в гостиницу.

Очень удобно, что между горами Эльбрус и Чегет каждый год накатывают лыжную трассу по прекрасному сосновому и березовому лесу. П

о этой экотропе можно с горы Эльбрус переехать на гору Чегет или в любое время доехать на лыжах до нашей гостиницы.

Горнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт Эльбрус
3 день
Горнолыжный курорт Эльбрус

Катание на горнолыжном курорте.

Горнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт Эльбрус
4 день
Горнолыжный курорт Эльбрус

Катание на горнолыжном курорте.

Горнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт Эльбрус
5 день
Треккинг в ущелье Терскол

Кроме катания, в Приэльбрусье можно с удовольствием погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!

Чтобы сделать наш отдых еще более насыщенным, сегодня отправимся на одну из самых популярных зимних прогулок – в ущелье реки Терскол.

Тропа по ущелью идет по хвойному лесу и плавно поднимается вверх, вдоль реки Терскол

. На нашем пути порой возникают живописные, деревянные мостики через речку.

Чуть выше по ущелью расположен эффектный деревянный дом, который хозяин построил своими руками!

Здесь можно будет покататься на качельке.

Идем дальше!

Снежный покров в этом ущелье обычно весьма велик.

Инструктор идет первым и протаптывает тропинку.

Вскоре увидим, как в конце ущелья красуется изумрудный ледник Терскол.

А если обернуться назад – прямо перед нами Главный Кавказский хребет и грандиозный ледник «Семерка».

Треккинг в ущелье ТерсколТреккинг в ущелье ТерсколТреккинг в ущелье ТерсколТреккинг в ущелье ТерсколТреккинг в ущелье Терскол
6 день
Гора Чегет

Чтобы разнообразить наше катание, в один из дней отправимся на гору Чегет.

Здесь более сложные трассы, доступные только опытным лыжникам.

Но новичками тоже стоит подняться на гору Чегет! 

Зачем? 

  • отсюда открывается потрясающий вид на гору Эльбрус;
  • только на горе Чегет можно попробовать вкуснейшие пирожки с черникой или брусникой;
  • и только здесь продается красный чай с местными ягодками!

Находясь на Чегете, можно сделать новые снимки гор Главного хребта, ведь он теперь стал еще ближе к нам!

Во всей красе рядом сверкает ледник Семерка, радуют глаз Когутаи и Накра-тау.

Гора ЧегетГора ЧегетГора ЧегетГора ЧегетГора Чегет
7 день
Катание на горе Эльбрус

Продолжаем кататься на любимой горе Эльбрус!

Собираясь в горы, обязательно берите с собой яркие куртки и штаны.

На фоне синего неба и ослепительно белого снега, в них получаются отличные фото!

Если у Вас имеются забавные костюмы зверушек – тигры, панды, дракона или енота – непременно берите их в поездку!

Вам ведь нужны классные фото? 

Покатавшись полдня на горе, по традиции все вместе соберемся в кафе на обед.

В Приэльбрусье пекут отличные хичины с сыром, мясом, картошкой.

А какая здесь форель в фольге и шашлык!

Из местных блюд также можно с удовольствием попробовать лагман, шорпу и манты.

Поели и поехали дальше!

В Приэльбрусье каждый год выпадает более 3 метров снега, поэтому трассы здесь всегда изумительные!

К вечеру уставшие и довольные вновь возвращаемся в гостиницу.

Катание на горе ЭльбрусКатание на горе ЭльбрусКатание на горе ЭльбрусКатание на горе ЭльбрусКатание на горе Эльбрус
8 день
Сувенирный рынок

Сегодня будет время неспеша погулять по сувенирному рынку, купить магнитики, горный чай или кружку с надписью «Эльбрус».

А еще можно будет приобрести местные вкусняшки: перетертую облепиху или барбарис.

Очень вкусно эти сиропы добавлять в чай.

Также на рынке сможете приобрести варенье из черники, малины, сосновых шишек, целебный балхам, красивые шали и теплые носки.

В 12:00 выселение из гостиницы.

Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице двух-, трехместных номерах стандарт в Терсколе.

Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды – пос. Терскол – г. Минеральные Воды
  • Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион»
  • Двухразовое питание: завтрак (день 2-8) и ужин (день 1-7) в кафе (меню комплексное, не индивидуальное)
  • Входные билеты на термальные источники
  • Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Дневной абонемент для катания на канатных дорогах Эльбрус и Чегет
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения – 700-1200 руб. /сутки
  • Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги – от 2000 руб. /час
  • Питание: обеды. Стоимость питания в кафе: хичины 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный – 200-300 руб., шашлык – 400-600 руб., глинтвейн – 150-200 руб., чай – 30-50 руб. На обед рекомендуем брать с собой термос с чаем и бутерброды с колбасой, сыром, шоколад, сладости, орешки
  • Горнолыжная страховка
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
  • Горнолыжный шлем
  • Солнцезащитная маска для катания.
  • Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
  • Куртка с капюшоном
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка
  • Термобелье
  • Лыжные штаны
  • Спортивные штаны для гостиницы
  • Пижама для сна
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Термос (объем 0,75-1 л)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, нож
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак (объем 20-25 литров).
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Рации
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сведения о месте отдыха

Район путешествия: РФ, Карабардино-Балкарская Республика, Приэльбрусье, пос. Терскол.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.

Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: горнолыжный тур.
Проживание: гостиница.
Питание двухразовое: завтрак, ужин.
Маршрут проходит на высоте: 2100-3800 м.
Ограничение по возрасту: без ограничений.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
Инфраструктура. В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, сувенирные рынки, банкомат.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.
М
3 мая 2022
Нам опять повезло, что с нами был опытный (я думаю там все опытные) руководитель Пётр Николаевич. Он нас, лично меня, учил, как надо ставить ноги на спуске, как держать палки. А какой он нам готовил чай на высоте гор, пили на высоте гор-романтика! В рекомендации пишут какие вещи надо взять, там не указаны наколенники, мне инструктор сказал, что их надо обязательно надевать, чтобы нагрузка на колени была минимальной, а вес у меня выше нормы. С такими прогулками по горам я скинула N количество кг. Спасибо Вам организаторам, руководителям и Петру Николаевичу за то, что мы увидели, прочувствовали. Я ещё больше полюбила Крым.

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