Отправляемся в путешествие по Северной Осетии! Будем не просто любоваться красотами этого края, но и открывать для себя его чудеса.



В программе — три знаковые природные локации: Куртатинское ущелье, Даргавская котловина и Кармадонское ущелье. А ещё старинные храмы, древние башни и место гибели Сергея Бодрова. Завершим путешествие купанием в термальных источниках с видом на горы.