Отправляемся в путешествие по Северной Осетии! Будем не просто любоваться красотами этого края, но и открывать для себя его чудеса.
В программе — три знаковые природные локации: Куртатинское ущелье, Даргавская котловина и Кармадонское ущелье. А ещё старинные храмы, древние башни и место гибели Сергея Бодрова. Завершим путешествие купанием в термальных источниках с видом на горы.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Потрясающие виды на горные ущелья
- 🏰 Посещение древних крепостей и башен
- 🕊️ Атмосфера некрополя Даргавс
- 💧 Купание в термальных источниках
- 🍽️ Вкусные осетинские пироги
- 🕍 Визит в высокогорный монастырь
Что можно увидеть
- Куртатинское ущелье
- Даргавс
- Кармадонское ущелье
- Дзивгисская скальная крепость
- Аланский Успенский монастырь
- Памятник Уастырджи
Описание экскурсии
Вас ждёт погружение в историю Северной Осетии — территории суровых скал, древних традиций и легенд. Вы познакомитесь с историей, культурой, обычаями и традициями осетин, а также попробуете настоящие осетинские пироги.
Маршрут поездки
- Куртатинское ущелье. Прогуляемся возле древнего селения, где в средние века была построена крепость Дзивгис — крупнейшая наскальная (пещерная) крепость на Кавказе. Рядом возвышаются 6 предпещерных башен. По преданию, такую крепость не смог захватить ни Тамерлан, ни персидский шах Аббас
- Арт-объект «Буква» в виде буквы осетинского алфавита — Æ. Расположен на смотровой площадке на пути к Даргавсу
- Высокогорные качели. Вы покатаетесь на качелях с потрясающими видами на горные луга и сделаете потрясающие фотографии.
- «Город мёртвых» — Даргавс, самый крупный некрополь Кавказа, в котором до сих пор хранятся останки мёртвых. Место с неописуемой атмосферой, которую нужно прочувствовать самому.
- Кармадон. Печально известное место, где в сентябре 2002 г. сошедший ледник уничтожил посёлок и унёс 125 жизней, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. У входа в старый тоннель отыщем мемориальную табличку в память о погибших.
- Башни братьев Курта и Тага, которые основали древнюю систему осетинской нации. Это родовое гнездо, которое осетины считают символом зарождения своего народа.
- Обед осетинскими пирогами, которые не оставят вас равнодушными. Наши гости говорят, что это самые вкусные пироги из всех, которые они пробовали.
- Дзивгисская скальная крепость, сооружённая в 13 веке. Гид расскажет о набегах, воинах и способах обороны крепости.
- Кадаргаванский каньон и острые скалы Куртатинского ущелья с рекой Фиагдон. Здесь мы остановимся оценить масштаб Кардагаванской теснины и полюбоваться ещё одним арт-объектом — «Зеркальным барсом», который притаился над ущельем. По желанию можно прогуляться по тропе чудес, заглянуть на смотровые площадки и покормить медведей.
- Аланский Успенский монастырь — самая высокогорная обитель в России, сердце духовной христианской жизни Северной Осетии.
- Архонский перевал покорит вас облаками на расстоянии вытянутой руки. Здесь хребты укрыты низкими облаками до горизонта. Мы остановимся в самых красивых местах, чтобы вы полюбовались этим невероятным уголком Северной Осетии. А ещё услышали, как звучит тишина.
- Памятник Уастырджи — памятник самому почитаемому в Северной Осетии святому. Гид расскажет о подвигах и легендах, связанных с ним.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery, Honda Pilot и других внедорожниках подобного класса.
- Забираем по месту пребывания (гостиница/апартаменты) в Пятигорске, Ессентуках, Железноводске, Кисловодске
- Поездка подходит для путешественников с детьми любого возраста
Дополнительные расходы
- Во время экскурсии будет остановка на обед. Обед осетинскими пирогами оплачивается отдельно (около 300-500 ₽ с чел.)
- Входной билет в Даргавский некрополь — 100 ₽
- Термальные источники (по желанию) — заезд 3000 ₽ + оплата посещения 300 ₽/час с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Екатерина — ваша команда гидов в Минеральных Водах

Мы дружная команда профессиональных гидов — местных жителей, которые прекрасно знают историю и душевно проведут тур для вас. Безопасность гостей — наш приоритет, поэтому вас будет сопровождать гид с большим
