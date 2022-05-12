Еще несколько необычных экскурсий в Минеральных Водах

Кабардино-Балкария покорит вас фантастической горной природой. Вы увидите низвергающийся по вертикальным базальтовым стенам водопад Абай Су высотой 72 метра, проедете по серпантинам и захватывающим дух перевалам, отыщете заброшенную турбазу Чегем. А еще погуляете по «городу мертвых» и посетите нарзанные источники.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в мир природы

Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады, некрополь Фардык -Кешене, основанный в далеких 13-18 веках. Пройдёте по «мосту в Терабитию», посетите волшебный лес с реликтовыми деревьями и оцените самый высокий водопад Кабардино-Балкарии — Абай Су. Кроме того, полюбуетесь заливными лугами, рассмотрите покрытые мхом валуны и посетите нарзанные источники у подножия горы Тихтенген. Если пожелаете, подниметесь пешком к одному из старейших ледников Кавказа — Шаурту.

Кавказские тайны

Северный Кавказ — таинственный и величественный регион, наполненный красотой лесов, бурных рек, грозных скал и заснеженных хребтов. На пути увидите растения, занесённые в Красную книгу, попробуете разгадать мистические тайны волшебного исцеления и прилив сил в «городе мёртвых». Вы обязательно влюбитесь в наш волшебный край.

Организационные детали