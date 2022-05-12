Еще несколько необычных экскурсий в Минеральных Водах

Вы увидите низвергающийся по вертикальным базальтовым стенам водопад Абай Су высотой 72 метра, проедете по серпантинам и захватывающим дух перевалам, отыщете заброшенную турбазу Чегем. А еще погуляете по «городу мертвых» и посетите нарзанные источники.
Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады, некрополь Фардык -Кешене, основанный в далеких 13-18 веках. Пройдёте по «мосту в Терабитию», посетите волшебный лес с реликтовыми деревьями и оцените самый высокий водопад Кабардино-Балкарии — Абай Су. Кроме того, полюбуетесь заливными лугами, рассмотрите покрытые мхом валуны и посетите нарзанные источники у подножия горы Тихтенген. Если пожелаете, подниметесь пешком к одному из старейших ледников Кавказа — Шаурту.
Кавказские тайны
Северный Кавказ — таинственный и величественный регион, наполненный красотой лесов, бурных рек, грозных скал и заснеженных хребтов. На пути увидите растения, занесённые в Красную книгу, попробуете разгадать мистические тайны волшебного исцеления и прилив сил в «городе мёртвых». Вы обязательно влюбитесь в наш волшебный край.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
С собой необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 686 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
–
3
1
2
–
1
–
О
Ольга
На нашем Кавказе при посещении и проведении экскурсий есть одна особенность, которая очень сильно отражается на том, как пройдет ваше путешествие - это погода. Ее очень трудно предсказать в горах, читать дальшеуменьшить
и часто приходится подстраиваться под настроение гор. Но если вы едете в горы за тишиной ущелий, красотой горной фиалки, возможностью побыть вне времени, прикоснувшись к осколкам стен древнего города, услышать шум горных рек, увидеть, как мимо вас идут неспешно стада, а там и жеребята, и ягнята, а на расстоянии вытянутой руки проплывает мимо облако совсем рядом с парящим орлом, то вам обязательно понравится это путешествие без шума туристических групп и вспышек фотоаппаратов. Особо эта экскурсия обрадует поклонников таланта Сергея Бодрова и Алексея Балабанова, в Эль-Тюбю находится та самая башня, с кадров которой начинается один из их фильмов. Мы также благодарны гиду Андрею за его профессиональное вождение и комфортное транспортное средство, мы чувствовали себя в полной безопасности несмотря на то, что кое-где от дороги было одно название. Обязательно вернемся с вами, Андре,й в Чегем еще, и не один раз!
+2
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Н
Наталья
Осталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверх насыщенная! Андрей прекрасно ориентируется на местности. Остановок было много, можно было сделать паузу, полюбоваться, рассмотреть, сфотографировать. Буду рекомендовать всем знакомым). Спасибо 🙏.
+2
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Александра
хотелось написать отзыв ещё вчера (по горячим следам, так сказать), но из-за усталости от невероятно интересного приключения сил хватило только на сон:)
экскурсия была очень насыщенная, уникальная:) потому что мы застали палящее солнце, ливень стеной и снег, который падал с неба огромными хлопьями)
лучше любых слов — пачка фотографий
(Андрей — замечательный рассказчик и человек:) наша благодарность и пожелание побольше хороших туристов)
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О
Ольга
Посетили вчера экскурсию. Впечатлений масса)). В одном отзыве написано, что Андрей не очень разговорчив. Это конечно на любителя)). Нас очень устроило что «режим радио» был выключен. Разговоры дозировано и по теме. Спасибо за красивейшие пейзажи!!
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наталья
Отличная экскурсия, мы даже не ожидали, экскурсовод проезжал по таким местам, даже дух захватывает. Фото сделали замечательные. Ещё хотелось бы добавить, что Андрей отличный водитель.
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Н
Надежда
Всё прошло отлично. Спасибо большое Андрею
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