Еще несколько необычных экскурсий в Минеральных Водах

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы

Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады и услышите историю 📖 древнего городища Лыгыт, основанного в далеком X веке. Пройдете по «мосту в Терабитию», посетите волшебный лес 🌳 с реликтовыми деревьями и оцените самый высокий водопад Кабардино-Балкарии — Абай Су. Кроме того, полюбуетесь заливными лугами, рассмотрите покрытые мхом валуны и посетите нарзанные источники у подножия горы ⛰️ Тихтенген. Если пожелаете, подниметесь пешком к одному из старейших ледников Кавказа Шаурту.

Кавказские тайны

Северный Кавказ — таинственный и величественный регион, наполненный красотой лесов, бурных рек, грозных скал и заснеженных хребтов. Я расскажу, как могучая и порой опасная природа влияет на местный характер, из чего состоит быт горцев и в чем особенности кавказских традиций, культуры и менталитета. Покажу растения, занесенные в Красную книгу, раскрою тайны «города мертвых» и помогу влюбиться ❤️ в наш волшебный край.

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