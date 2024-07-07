Отправляйтесь в путешествие по одному из самых увлекательных маршрутов! В этом приключении мы пересечем живописный перевал Актопрак, полюбуемся бирюзовыми водами озера Гижгит, насладимся величественными видами Чегемских водопадов и окунемся в мистическую атмосферу села Эльтюбю, известного как «Город мёртвых».
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по одному из самых захватывающих маршрутов в Кабардино-Балкарии! Вас ожидают незабываемые виды, исторические и природные памятники, которые навсегда останутся в вашем сердце. Что вас ждет:• Перевал Актопрак — мы пересечём этот живописный перевал, наслаждаясь головокружительными видами гор и долин.
- Озеро Гижгит — бирюзовая жемчужина Приэльбрусья. Вас поразит невероятная красота этого горного озера. Это идеальное место для фотосессий и отдыха на свежем воздухе.
- Чегемские водопады — одно из самых удивительных природных явлений. Здесь вы сможете насладиться мощью и грацией падающей воды. Захватывающее зрелище, которое не оставит вас равнодушными.
- Село Эльтюбю — мистическое место, известное как «Город мёртвых». В этом древнем селе, окружённом живописными горами, сохранились таинственные склепы XI-XVIII веков. Вы сможете прикоснуться к древним склепам и почувствовать дух прошлого. Именно здесь Сергей Бодров младший снял фильм «Война». Также Эльтюбю является родиной знаменитого поэта Кайсына Шуваевича Кулиева.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Эльтюбю
- Парадром Чегем
- Чегемские водопады
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
Место начала и завершения?
Автовокзал Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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