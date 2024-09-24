Чегемское ущелье ежегодно посещают тысячи туристов, которых сюда привлекают как живописные пейзажи, так и одноименные водопады. Не случайно это место называют жемчужиной и гордостью Кабардино-Балкарии.
В нашей экскурсии из Минеральных Вод мы побываем у знаменитых водопадов и в селении Верхняя Балкария, заедем на Голубые озера и искупаемся в термальном источнике.
В нашей экскурсии из Минеральных Вод мы побываем у знаменитых водопадов и в селении Верхняя Балкария, заедем на Голубые озера и искупаемся в термальном источнике.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- Чегемское ущелье. Первой и самой знаменательной точкой нашего путешествия станет Чегемское ущелье, которое вы также можете посетить, если поедете на экскурсию на перевал Ак-Топрак. Чегемское ущелье, а именно Чегемские водопады, являются визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет удивительное строение, ведь в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров! Чегемские водопады пользуются спросом у путешественников круглый год, поэтому побывать здесь обязан каждый путешественник, приезжающий в наши края!
- Голубые озёра. Следующей локацией в нашем путешествии станут известные многим ещё с советских времён Голубые озёра. Голубые озёра — это группа из пяти водоёмов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Все они — карстового происхождения, а самым знаменитым и посещаемым является озеро Церик-Кёль (с карач. -балк. «гнилое озеро»). Церик-Кёль получило своё название благодаря специфическому запаху сероводорода, напоминающему тухлые яйца (если вы были в пятигорском «провале», то вы поймёте, о чём идёт речь). Но, тем не менее, только Церик-Кёль сильно выделяется из группы озёр, ведь в остальных даже водится рыба! Посетить Голубые озёра вы можете также на экскурсии к Языку Тролля.
- Черекское ущелье. Ущелье, которое чем-то напоминает Чегемское, славится своим видом, так как тоже является тесниной. Из-за большой высоты стен ущелья, в самом его низу вечная прохлада, так как солнечные лучи туда просто-напросто не попадают. Сама дорога через ущелье очень захватывает, а ведёт она к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этой самой дорогой. В Верхней Балкарии можно увидеть место, соединившее в себе истинную красоту нетронутой природы и стоящих вокруг горных вершин с самобытностью древних строений, уютно расположившихся по территории села.
- Купание в термальном источнике. Напоследок, в качестве отдыха, мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (группа до 6 человек)
|26 000 ₽
|Стандартный билет (группа до 7 человек)
|30 000 ₽
|Стандартный билет (группа до 8 человек)
|34 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Голубые озёра
- Черекское ущелье
- Верхняя Балкария
- Термальный источник
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Купание в термальном источнике (по желанию)
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место жительства в пределах г. Мин-Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- С собой на экскурсию нужно взять:
- Питьевая вода (хотя бы в одну сторону)
- Питание (по желанию)
- Солнцезащитные очки
- Дождевик
- Наличные деньги
- Купальные принадлежности (по желанию)
- Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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