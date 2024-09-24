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Чегемское ущелье ежегодно посещают тысячи туристов, которых сюда привлекают как живописные пейзажи, так и одноименные водопады. Не случайно это место называют жемчужиной и гордостью Кабардино-Балкарии.



В нашей экскурсии из Минеральных Вод мы побываем у знаменитых водопадов и в селении Верхняя Балкария, заедем на Голубые озера и искупаемся в термальном источнике.