Перевал Актопрак – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Актопрак» в Минеральных Водах, цены от 4 300 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
«Баксанское ущелье, куда мы отправимся через перевал Актопрак, знаменитый своими панорамами»
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
от 18 500 за всё до 3 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
«К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья»
5 окт в 06:00
6 окт в 06:00
17 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские Водопады
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские Водопады
Начало: Автовокзал Пятигорск
«Что вас ждет:• Перевал Актопрак — мы пересечём этот живописный перевал, наслаждаясь головокружительными видами гор и долин»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
4 окт в 07:00
4 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    14 августа 2023
    В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
    Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на внедорожниках и горных перевалов
    читать дальше

    с захватывающими высотами - это то, что влюбляет в себя раз и навсегда. Гид очень интересно и со знанием дела рассказывает как о местных легендах и истории края, так и об особенностях каждой достопримечательности. Водопады, скальные расщелины и залитые сочной зеленью луга создают незабываемое сочетание. Фото не передать всю глубину и красоту этого края. Но прикоснуться к этому можно благодаря экскурсии, а опытный гид поможет выстроить комфортный и удобный маршрут. P. S. Лучшее кафе с вкуснейшими хычинами прилагается.

    Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Перевал Актопрак»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
  2. Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
  3. Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские Водопады
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Приэльбрусье
  6. Самое главное
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Перевал Актопрак
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в октябре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Перевал Актопрак" можно забронировать 3 экскурсии от 4 300 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Перевал Актопрак», 1 ⭐ отзыв, цены от 4300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам