12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
«Баксанское ущелье, куда мы отправимся через перевал Актопрак, знаменитый своими панорамами»
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
от 18 500₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
«К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья»
5 окт в 06:00
6 окт в 06:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские Водопады
Начало: Автовокзал Пятигорск
«Что вас ждет:• Перевал Актопрак — мы пересечём этот живописный перевал, наслаждаясь головокружительными видами гор и долин»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
4 окт в 07:00
4 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений14 августа 2023Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на внедорожниках и горных перевалов
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Перевал Актопрак»
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