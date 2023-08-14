читать дальше

с захватывающими высотами - это то, что влюбляет в себя раз и навсегда. Гид очень интересно и со знанием дела рассказывает как о местных легендах и истории края, так и об особенностях каждой достопримечательности. Водопады, скальные расщелины и залитые сочной зеленью луга создают незабываемое сочетание. Фото не передать всю глубину и красоту этого края. Но прикоснуться к этому можно благодаря экскурсии, а опытный гид поможет выстроить комфортный и удобный маршрут. P. S. Лучшее кафе с вкуснейшими хычинами прилагается.