этот вечер провести с пользой и набраться вдохновения. Было амбициозное желание сразу из аэропорта выйти на маршрут на Змейку. И люблю индивидуальный формат экскурсий.

Олег, благодарю за такую приятную экскурсию! Душевно прогулялись, словно старые знакомые. Это очень важный момент расположения и доверия. На вершине встретили закат!!! Каждый шаг со 100%-ной заботой и вовлеченностью в гостя.

Особенное спасибо за встречу в аэропорту и трансфер до отеля. В отель зашла без "задних ног", но счастливая!! И это был один из самых ярких вечеров за мой отдых.

И мега спасибо за фантастические и качественные фотографии, прям как из журнала National Geographic!

У Вас талант фотографировать людей! В общем, +100 к карме)). Самые лучшие рекомендации от меня!