Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: На конечной остановке маршруток 6 и 6А
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по горным тропам Минеральных Вод
Откройте для себя гору Змейка в Минеральных Водах с профессиональной фотосессией. Удивительные виды и яркие эмоции ждут вас на этой уникальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 ноября 2025Спасибо! Присоединяюсь ко всем хорошим отзывам! Прогулка на гору выдалась туманной, но интересной.
- ИИрина14 октября 2025Оказывается, поросшая лесом змейка, таит свои тайны и секретики. О них с большим интересом и множеством фактов рассказывает Олег. Спасибо огромное за прекрасную прогулку в не самую прекрасную погоду. Очень располагающе, просто, с юморком.
- ИИван30 августа 2025Очень понравилось. Организатор знает все тропинки, все расскажет и что возможно покажет. Первый раз поднимались сами и многого не видели. Забрались в новые места и узнали много из истории этого места
- ЕЕлена27 августа 2025В Минеральных водах у меня был всего один вечер (на утро был запланирован переезд в другой город). Поэтому очень хотелось
- ЕЕкатерина19 августа 2025Все понравилось. Очень довольны.
- ААлександра18 августа 2025Очень понравился подъедем: было красиво, тропа проходит через разные зоны: на открытом пространстве, через лес. Виды потрясающие. Маршрут не супер
- ККсения15 июля 2025Интересная экскурсия, но подниматься нужно рано-рано утром, иначе будет очень жарко и тяжело идти.
Мы дошли до самой вершины. Очень красивые
- ООльга19 июня 2025Олег, спасибо! Прошло уже несколько лет, а мы вспоминаем поездку в КМВ с радостью, и, конечно же, хотим вновь приехать! Спасибо Вам!
- ААндрущук18 апреля 2025Путешествие на Змейку очень понравилось. Повезло с погодой, было солнечно, но еще не жарко. Гид Олег интересно рассказал об истории
- ссергей8 апреля 2025Всё прошло хорошо. Я дедушка 72 лет и внук 7 лет. Нас забрали от места проживания,а после экскурсии отвезли обратно. Поднялись в удобном темпе. Олег много рассказывал о истории свой горы и камне добычи. Помог сделать классные фото. Спасибо
- IIrina26 февраля 2025Минеральные Воды встретили меня неожиданным снегом и температурой -12, но меня это не остановило и Олега, к счастью, тоже!
Гора невероятно
- ИИнесса11 ноября 2024Спасибо Александру за прекрасное путешествие.
Горы, даже небольшие, это всегда непредсказуемость, но вид, который открывается с конечной точки маршрута, стоит тех
- ГГалина19 августа 2024Спасибо Олегу за подъем на гору Змейка. Было очень интересно, Олег хороший гид и собеседник. В день нашего подъёма был
- ИИрина11 августа 2024Нам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взять, как оказалось, это важно.
- ЕЕлена31 июля 2024Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!
Благодаря Олегу и его советам мы (двое
- ККим27 июля 2024Поднялись с Александром на Змейку. Понравилось! У меня было 8ми-часовое окно в Минводах, и надо было не опоздать на рейс.
- ММария22 июля 2024Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый. Во-вторых, виды открываются нереально
- ЛЛюбовь22 июня 2024Экскурсию на Змейку у Олега заказывала в подарок для племянника из Калининграда, 12 лет. Лучшего подарка, как оказалось, и придумать было нельзя!
Всё организовано на 5+, информация и места подобраны идеально!
6 часов пролетают незаметно!
Ребенок в восторге 🔥
- ЮЮля19 мая 2024В начале мая мы ходили в поход на гору Змейка. Как это было здорово! Олег всё показал, рассказал. Перекусили на вершине с красивым видом. Было очень интересно слушать, многое узнали. Очень познавательно. Рекомендуем Олега.
- ААнна13 мая 2024Это был наш первый поход в горы и дождь не омрачил экскурсии! Спасибо огромное Олегу, все было прекрасно!
