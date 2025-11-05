Мои заказы

Гора Змейка – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 4 экскурсии в категории «Гора Змейка» в Минеральных Водах, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
На машине
12 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5500 ₽ за человека
Подъём на гору Змейка
Пешая
4.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: На конечной остановке маршруток 6 и 6А
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 8 чел.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Пешая
5 часов
5 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по горным тропам Минеральных Вод
Откройте для себя гору Змейка в Минеральных Водах с профессиональной фотосессией. Удивительные виды и яркие эмоции ждут вас на этой уникальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
8 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 ноября 2025
    Подъём на гору Змейка
    Спасибо! Присоединяюсь ко всем хорошим отзывам! Прогулка на гору выдалась туманной, но интересной.
  • И
    Ирина
    14 октября 2025
    Подъём на гору Змейка
    Оказывается, поросшая лесом змейка, таит свои тайны и секретики. О них с большим интересом и множеством фактов рассказывает Олег. Спасибо огромное за прекрасную прогулку в не самую прекрасную погоду. Очень располагающе, просто, с юморком.
    Оказывается, поросшая лесом змейка, таит свои тайны и секретики. О них с большим интересом и множеством фактов рассказывает Олег. Спасибо огромное за прекрасную прогулку в не самую прекрасную погоду. Очень располагающе, просто, с юморком.
  • И
    Иван
    30 августа 2025
    Подъём на гору Змейка
    Очень понравилось. Организатор знает все тропинки, все расскажет и что возможно покажет. Первый раз поднимались сами и многого не видели. Забрались в новые места и узнали много из истории этого места
  • Е
    Елена
    27 августа 2025
    Подъём на гору Змейка
    В Минеральных водах у меня был всего один вечер (на утро был запланирован переезд в другой город). Поэтому очень хотелось
    читать дальше

    этот вечер провести с пользой и набраться вдохновения. Было амбициозное желание сразу из аэропорта выйти на маршрут на Змейку. И люблю индивидуальный формат экскурсий.
    Олег, благодарю за такую приятную экскурсию! Душевно прогулялись, словно старые знакомые. Это очень важный момент расположения и доверия. На вершине встретили закат!!! Каждый шаг со 100%-ной заботой и вовлеченностью в гостя.
    Особенное спасибо за встречу в аэропорту и трансфер до отеля. В отель зашла без "задних ног", но счастливая!! И это был один из самых ярких вечеров за мой отдых.
    И мега спасибо за фантастические и качественные фотографии, прям как из журнала National Geographic!
    У Вас талант фотографировать людей! В общем, +100 к карме)). Самые лучшие рекомендации от меня!

    В Минеральных водах у меня был всего один вечер (на утро был запланирован переезд в другой город). Поэтому очень хотелось
  • Е
    Екатерина
    19 августа 2025
    Треккинг на гору Змейка и фотосессия
    Все понравилось. Очень довольны.
  • А
    Александра
    18 августа 2025
    Треккинг на гору Змейка и фотосессия
    Очень понравился подъедем: было красиво, тропа проходит через разные зоны: на открытом пространстве, через лес. Виды потрясающие. Маршрут не супер
    читать дальше

    сложный, но требует быть в форме. Есть сложные участки.
    Александр — прекрасный гид, внимательный, легкий в общении, рассказал много историй. Фотографии нам очень понравились.

  • К
    Ксения
    15 июля 2025
    Подъём на гору Змейка
    Интересная экскурсия, но подниматься нужно рано-рано утром, иначе будет очень жарко и тяжело идти.
    Мы дошли до самой вершины. Очень красивые
    читать дальше

    виды открываются. На самый верх, возможно, подняться смогут не все, так как есть небольшой участок, где нужно карабкаться вверх, представляя себя альпинистами😅

  • О
    Ольга
    19 июня 2025
    Подъём на гору Змейка
    Олег, спасибо! Прошло уже несколько лет, а мы вспоминаем поездку в КМВ с радостью, и, конечно же, хотим вновь приехать! Спасибо Вам!
    Олег, спасибо! Прошло уже несколько лет, а мы вспоминаем поездку в КМВ с радостью, и, конечно же, хотим вновь приехать! Спасибо Вам!
  • А
    Андрущук
    18 апреля 2025
    Подъём на гору Змейка
    Путешествие на Змейку очень понравилось. Повезло с погодой, было солнечно, но еще не жарко. Гид Олег интересно рассказал об истории
    читать дальше

    горы, животных, растительном мире, показывал много мест, которых самостоятельно никогда не найдешь. Посоветовал что посмотреть в городе, где лучше поесть.
    Советуем всем заказывать эту экскурсию, иначе можно заблудиться во множестве дорожек, не увидеть и не услышать много интересного.

    Путешествие на Змейку очень понравилось. Повезло с погодой, было солнечно, но еще не жарко. Гид Олег интересно рассказал об истории
  • с
    сергей
    8 апреля 2025
    Подъём на гору Змейка
    Всё прошло хорошо. Я дедушка 72 лет и внук 7 лет. Нас забрали от места проживания,а после экскурсии отвезли обратно. Поднялись в удобном темпе. Олег много рассказывал о истории свой горы и камне добычи. Помог сделать классные фото. Спасибо
  • I
    Irina
    26 февраля 2025
    Подъём на гору Змейка
    Минеральные Воды встретили меня неожиданным снегом и температурой -12, но меня это не остановило и Олега, к счастью, тоже!
    Гора невероятно
    читать дальше

    красивая, виды шикарные, трекинг не очень сложный несмотря на снег по колено, дошли (долезли) до самого верха)
    Олег рассказал много всего интересного, обращал мое внимание на разные нюансы, которые без него я бы пропустила. И вообще он оказался очень приятным человеком, с которым максимально комфортно. Рекомендую к посещению и гору, и гида) Не пожалеете ни на секунду!

    Минеральные Воды встретили меня неожиданным снегом и температурой -12, но меня это не остановило и Олега, к счастью, тоже!
  • И
    Инесса
    11 ноября 2024
    Треккинг на гору Змейка и фотосессия
    Спасибо Александру за прекрасное путешествие.
    Горы, даже небольшие, это всегда непредсказуемость, но вид, который открывается с конечной точки маршрута, стоит тех
    читать дальше

    небольших сложностей, которые есть на подъеме.
    Александр прекрасный рассказчик, знает много интересных фактов о местности, флоре и фауне региона.
    Фотосесия в красивых локациях не является основной целью, но оказывается дополнительным приятным бонусом данной экскурсии.

    Спасибо Александру за прекрасное путешествие.
  • Г
    Галина
    19 августа 2024
    Подъём на гору Змейка
    Спасибо Олегу за подъем на гору Змейка. Было очень интересно, Олег хороший гид и собеседник. В день нашего подъёма был
    читать дальше

    туман, который рассеился, когда мы совершили подъем на самый верх к кресту. Идти было не сложно, но есть не большой участок, где придётся совершить прям настоящее скалолазание, но благодаря Олегу его поддержке и чётким указаниям это было не сложно. На обратном пути посетили источник, который освящён, попили и набрали с собой воды. Рекомендую всем, кто гостит в МинВодах, подняться на гору Змейка.

    Спасибо Олегу за подъем на гору Змейка. Было очень интересно, Олег хороший гид и собеседник. В день нашего подъёма был
  • И
    Ирина
    11 августа 2024
    Подъём на гору Змейка
    Нам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взять, как оказалось, это важно.
    читать дальше

    Восход на Змейку был увлекательным. Узнали и историю горы, особенности породы и местности. Попробовали алычу, терн, яблоки, дикие груши и даже мушмулу. Ну и, естественно, красивые фото на память.

    Нам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взять, как оказалось, это важно.
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Подъём на гору Змейка
    Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!
    Благодаря Олегу и его советам мы (двое
    читать дальше

    взрослых и ребёнок 13 лет) поднялись к кресту на вершину горы Змейка (спасибо добрым людям, которые сделали трос на заключительном этапе подъема), на обратном пути нашего трекинга обнаружили эффектные дорожки, сложенные из камней.
    Если у вас тоже есть желание посмотреть на город с высоты птичьего полёта (орел летал недалеко) и испытать новые ощущения, тогда вам сюда… Договаривайтесь с гидом, рекомендуем!
    Обратите внимание, одежда и обувь должны быть походными, как в горы…

    Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!
  • К
    Ким
    27 июля 2024
    Треккинг на гору Змейка и фотосессия
    Поднялись с Александром на Змейку. Понравилось! У меня было 8ми-часовое окно в Минводах, и надо было не опоздать на рейс.
    читать дальше

    Александр задал бодрый темп и проконтролировал время так, что все успели за 4 часа. Показал красивые виды и даже рассказал про местность и историю. В бонус были фотографии, которые Александр прислал очень оперативно. спасибо!

    Поднялись с Александром на Змейку. Понравилось! У меня было 8ми-часовое окно в Минводах, и надо было не опоздать на рейс.
  • М
    Мария
    22 июля 2024
    Треккинг на гору Змейка и фотосессия
    Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый. Во-вторых, виды открываются нереально
    читать дальше

    красивые. Можно забраться на выступы, посидеть, полюбоваться - аж дух захватывает. В третьих, если хочется нагрузочки, то последние 200 метров на вершину - для вас. Подъем крутой, но есть проволока за которую можно держаться для страховки.
    Наш гид Александр ориентировался на наши ощущения. Всегда реагировал на наши просьбы. Когда кто-то из нас уставал, он предлагал сделать остановку, чтобы мы могли восстановить силы и насладиться окружающей природой. Это создавало атмосферу комфорта и позволило нам получать удовольствие от каждого момента прогулки. Александр много нас фотографировал.
    Мы остались очень довольны прогулкой! А красивые фотографии, которые нам потом прислал Александр, были очень приятным бонусом.

    Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый. Во-вторых, виды открываются нереально
  • Л
    Любовь
    22 июня 2024
    Подъём на гору Змейка
    Экскурсию на Змейку у Олега заказывала в подарок для племянника из Калининграда, 12 лет. Лучшего подарка, как оказалось, и придумать было нельзя!
    Всё организовано на 5+, информация и места подобраны идеально!
    6 часов пролетают незаметно!
    Ребенок в восторге 🔥
    Экскурсию на Змейку у Олега заказывала в подарок для племянника из Калининграда, 12 лет. Лучшего подарка, как оказалось, и придумать было нельзя!
  • Ю
    Юля
    19 мая 2024
    Подъём на гору Змейка
    В начале мая мы ходили в поход на гору Змейка. Как это было здорово! Олег всё показал, рассказал. Перекусили на вершине с красивым видом. Было очень интересно слушать, многое узнали. Очень познавательно. Рекомендуем Олега.
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Подъём на гору Змейка
    Это был наш первый поход в горы и дождь не омрачил экскурсии! Спасибо огромное Олегу, все было прекрасно!
    Это был наш первый поход в горы и дождь не омрачил экскурсии! Спасибо огромное Олегу, все было прекрасно!

