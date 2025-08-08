Мини-группа
до 6 чел.
Малый Бермамыт и Долина нарзанов
Уникальная поездка по неизведанным маршрутам Приэльбрусья. Откройте для себя аул-призрак Хасаут и насладитесь красотой Долины нарзанов
Начало: У вашего отеля
«Вход в парк Долина нарзанов — 100 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
8600 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Водопады Джилы-Су и нарзанные источники
Путешествие в урочище Джилы-Су подарит вам великолепные виды на Эльбрус, мощные водопады и целебные термальные источники. Экскурсия подходит для всех
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
«Также вы сможете посетить знаменитые лечебные источники и Долину нарзанов с ее красивым природным ландшафтом и целебным горным климатом»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
5350 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Путешествие по одной из самых красивых дорог Кавказа с видами на Эльбрус. Три водопада, плато Шаджатмаз и Долина Нарзанов ждут вас
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Затем отправимся в знаменитую Долину Нарзанов»
Расписание: Ежедневно в 06:00, 6:30, 07:00
Завтра в 06:00
19 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария8 августа 2025Наш гид Расул покорил женские сердца собравшейся компании. Веселый, общительный, неконфликтный и понимающий. Места, которые мы посмотрели, однозначно стоят потраченных
- ННадежда17 июля 2025Отличная поездка, все замечательно организовано. Гид-водитель Александр -просто супер!!! Было весело, познавательно,красиво и вкусно! Отдельное спасибо Александру за организованную фотосессию в горах-фотографии просто «бомбические».
- ААкуленко10 мая 2025Поездка проходила на комфортабельном автомобиле с замечательным гидом-водителем Виктором. Виктор очень интересно рассказывал о всех достопримечательностях, встречающихся на нашем пути.
- ООльга8 мая 2025Спасибо экскурсия понравилась, у нас была сплочённая мини-группа. Гид Тамерлан все подробно объяснял, крем дал от загара, по одежде нас скорректировал как правильно одеться в горы, мы были первый раз, нам была эта информация важна.
- NNatalyaanohina27 апреля 2025Мы в восторге от экскурсии, большое спасибо нашему гиду Мурату, понравилось абсолютно всё!!!
- ААнна16 сентября 2024Одна из самых живописных экскурсий. Красота и величие водопадов и гор, которые удалось увидеть - никогда не передаст ни одна
- ЕЕкатерина2 июля 2024Спасибо гиду Владимиру за отличную экскурсию и настроение, за гостеприимство, показал отличные места!
- ААнна3 мая 2024Очень красивая экскурсия, места невероятные! Машина проходимая и удобная. Гид был Алий, спасибо ему огромное за классную поездку!
Однозначно рекомендую!
- ДДиана23 июня 2023Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю за организацию прекрасной поездки к водопадам.
Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений!
- ИИнна24 февраля 2023Отличная поездка вышла!
Все заявленное получили от организаторов: вовремя приехал гид на хорошем внедорожнике, показал-рассказал, сделали много классных фото, по дороге заезжали вкусно поесть. Остались довольны. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Долина Нарзанов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в августе 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Долина Нарзанов" можно забронировать 3 экскурсии от 5350 до 8600. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Минеральных Водах на 2025 год по теме «Долина Нарзанов», 33 ⭐ отзыва, цены от 5350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь