Экскурсии в долину Нарзанов из Минеральных Вод

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина Нарзанов» в Минеральных Водах, цены от 5350 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Мин. Вод
На машине
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Малый Бермамыт и Долина нарзанов
Уникальная поездка по неизведанным маршрутам Приэльбрусья. Откройте для себя аул-призрак Хасаут и насладитесь красотой Долины нарзанов
Начало: У вашего отеля
«Вход в парк Долина нарзанов — 100 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
8600 ₽ за человека
Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
На автобусе
11 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Водопады Джилы-Су и нарзанные источники
Путешествие в урочище Джилы-Су подарит вам великолепные виды на Эльбрус, мощные водопады и целебные термальные источники. Экскурсия подходит для всех
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
«Также вы сможете посетить знаменитые лечебные источники и Долину нарзанов с ее красивым природным ландшафтом и целебным горным климатом»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
5350 ₽ за человека
Урочище Джилы-Су: водопады, Шатжатмаз, ущелье Харбас и Долина нарзанов
На автобусе
12 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Путешествие по одной из самых красивых дорог Кавказа с видами на Эльбрус. Три водопада, плато Шаджатмаз и Долина Нарзанов ждут вас
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Затем отправимся в знаменитую Долину Нарзанов»
Расписание: Ежедневно в 06:00, 6:30, 07:00
Завтра в 06:00
19 авг в 06:00
5500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    8 августа 2025
    Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
    Наш гид Расул покорил женские сердца собравшейся компании. Веселый, общительный, неконфликтный и понимающий. Места, которые мы посмотрели, однозначно стоят потраченных
    сил, времени, денег. Также просим организаторов рассмотреть возможность включения экологических сборов в стоимость тура, чтобы во время поездки отвлекаться только на завораживающие пейзажи.

  • Н
    Надежда
    17 июля 2025
    Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
    Отличная поездка, все замечательно организовано. Гид-водитель Александр -просто супер!!! Было весело, познавательно,красиво и вкусно! Отдельное спасибо Александру за организованную фотосессию в горах-фотографии просто «бомбические».
  • А
    Акуленко
    10 мая 2025
    Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
    Поездка проходила на комфортабельном автомобиле с замечательным гидом-водителем Виктором. Виктор очень интересно рассказывал о всех достопримечательностях, встречающихся на нашем пути.
  • О
    Ольга
    8 мая 2025
    Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Мин. Вод
    Спасибо экскурсия понравилась, у нас была сплочённая мини-группа. Гид Тамерлан все подробно объяснял, крем дал от загара, по одежде нас скорректировал как правильно одеться в горы, мы были первый раз, нам была эта информация важна.
  • N
    Natalyaanohina
    27 апреля 2025
    Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
    Мы в восторге от экскурсии, большое спасибо нашему гиду Мурату, понравилось абсолютно всё!!!
  • А
    Анна
    16 сентября 2024
    Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
    Одна из самых живописных экскурсий. Красота и величие водопадов и гор, которые удалось увидеть - никогда не передаст ни одна
    камера. Большое спасибо гиду Юрию за комфортную и безопасную поездку, за такое огромное количество локаций и за отличное настроение👍 Маршрут рекомендую от всей души, никогда не пожалеете, это точно стоит потраченного времени. Благодарю за такое огромное количество воспоминаний в копилку 😊

  • Е
    Екатерина
    2 июля 2024
    Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
    Спасибо гиду Владимиру за отличную экскурсию и настроение, за гостеприимство, показал отличные места!
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
    Очень красивая экскурсия, места невероятные! Машина проходимая и удобная. Гид был Алий, спасибо ему огромное за классную поездку!
    Однозначно рекомендую!
  • Д
    Диана
    23 июня 2023
    Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю за организацию прекрасной поездки к водопадам.
    Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений!
  • И
    Инна
    24 февраля 2023
    Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
    Отличная поездка вышла!
    Все заявленное получили от организаторов: вовремя приехал гид на хорошем внедорожнике, показал-рассказал, сделали много классных фото, по дороге заезжали вкусно поесть. Остались довольны. Рекомендую!

