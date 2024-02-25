Русский Гранд-Каньон
С легендарного плато Бермамыт разворачивается идеальный обзор снежных пиков Большого Кавказа и красавца Эльбруса (5642 м) – высочайшей точки Старого Света.
По красоте и грандиозности этот пейзаж не уступает знаменитым скалам Аризоны – Большому Каньону! В краю огромных гор – каменных исполинов у вас точно захватит дыхание от величественности окружающего пейзажа.
По красоте и грандиозности этот пейзаж не уступает знаменитым скалам Аризоны – Большому Каньону! В краю огромных гор – каменных исполинов у вас точно захватит дыхание от величественности окружающего пейзажа.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Изумительные смотровые площадки с лучшим видом на Эльбрус
- Амфитеатр
- Мостик Солтан
- Скалы Два Монаха
- Пастбищный хребет
- Эшкаконское водохранилище
- Если повезёт, необычное природное явление – Броккенский призрак
Описание
Отправляемся к высшей точке нашего региона – на плато Бермамыт (2597 м. над уровнем моря)! По пути к плато будем проезжать мимо пастбищ c альпийскими лугами, на которых пасутся черные горные барашки, легендарные лошади карачаевской породы и стада коров, над которыми парят белохвостые орлы, соколы и грифы. В пути проведем наш традиционный ритуал «коллективное молчание», о котором вы узнаете в горах, расскажем вам об истории и традициях народов Кавказа. А еще вы увидите знаменитую Скалу Адмирала (Адмирал-Къая) и узнаете удивительную историю о воле и характере здешних лошадей, связанную с ней. На обратном пути мы заедем с вами на изумительное Эшкаконское водохранилище в горах. Оно зажато в скалах, протянувшись на 5 км. вдоль них. Дамба высотой 90 метров перекрывает родники и речки ущелья Учкекен, которое питает своей водой большую часть Кисловодска. Без использования насосов, за счет разности высот, вода самотеком приходит в дома жителей. После части программы в горах, мы поедем на обед в легендарный Чайный домик, где сможем отведать местную кухню (шашлык из черного барашка, форель, хычины, айран, суусаб), а также сможем приобрести различные сувениры и подарки родным и близким.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (комфортабельный внедорожник)
- Профессиональный гид
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Минеральных Водах
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, по договоренностиЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После бронирования наш гид свяжется с Вами и назначит время и место выезда
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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