Русский Гранд-Каньон: плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище
Групповая экскурсия в Минеральных Водах

Русский Гранд-Каньон

С легендарного плато Бермамыт разворачивается идеальный обзор снежных пиков Большого Кавказа и красавца Эльбруса (5642 м) – высочайшей точки Старого Света.

По красоте и грандиозности этот пейзаж не уступает знаменитым скалам Аризоны – Большому Каньону! В краю огромных гор – каменных исполинов у вас точно захватит дыхание от величественности окружающего пейзажа.
Русский Гранд-Каньон: плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище
Русский Гранд-Каньон: плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище
Русский Гранд-Каньон: плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище
Ближайшие даты:
25
фев
26
фев
27
фев
28
фев
29
фев
1
мар
2
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Изумительные смотровые площадки с лучшим видом на Эльбрус
  • Амфитеатр
  • Мостик Солтан
  • Скалы Два Монаха
  • Пастбищный хребет
  • Эшкаконское водохранилище
  • Если повезёт, необычное природное явление – Броккенский призрак

Описание

Отправляемся к высшей точке нашего региона – на плато Бермамыт (2597 м. над уровнем моря)! По пути к плато будем проезжать мимо пастбищ c альпийскими лугами, на которых пасутся черные горные барашки, легендарные лошади карачаевской породы и стада коров, над которыми парят белохвостые орлы, соколы и грифы. В пути проведем наш традиционный ритуал «коллективное молчание», о котором вы узнаете в горах, расскажем вам об истории и традициях народов Кавказа. А еще вы увидите знаменитую Скалу Адмирала (Адмирал-Къая) и узнаете удивительную историю о воле и характере здешних лошадей, связанную с ней. На обратном пути мы заедем с вами на изумительное Эшкаконское водохранилище в горах. Оно зажато в скалах, протянувшись на 5 км. вдоль них. Дамба высотой 90 метров перекрывает родники и речки ущелья Учкекен, которое питает своей водой большую часть Кисловодска. Без использования насосов, за счет разности высот, вода самотеком приходит в дома жителей. После части программы в горах, мы поедем на обед в легендарный Чайный домик, где сможем отведать местную кухню (шашлык из черного барашка, форель, хычины, айран, суусаб), а также сможем приобрести различные сувениры и подарки родным и близким.

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (комфортабельный внедорожник)
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Минеральных Водах
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После бронирования наш гид свяжется с Вами и назначит время и место выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

ГрупповыеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньКаньоныПлато БермамытПопулярные места

Похожие туры из Минеральных Вод

Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
Завтра
26 фев
27 фев
28 фев
15 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Экскурсия в Джилы-Су: водопады, поляна Эммануэля и суслики
Откройте для себя сокровища Кавказа: водопады, живописные пейзажи и уникальную флору и фауну
в Железноводске или Минеральных водах
Завтра
26 фев
27 фев
28 фев
16 600 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Урочище Джилы-су: путешествие к сокровищам Приэльбрусья
Исследуйте древние мистерии и целебные нарзаны у подножия Эльбруса в уникальной индивидуальной экскурсии
По договоренности с туристом
Завтра
26 фев
27 фев
28 фев
15 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM