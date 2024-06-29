Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе

Вас ждет захватывающее путешествие на высоту 2591 метр, где красота Кавказских гор откроется во всем своем великолепии
Представьте место, где время словно останавливается, а границы реальности стираются, перенося вас в далекую Исландию, не покидая при этом границ России.

Вашему взору предстанет плато Бермамыт, расположенное на высоте 2591 метра
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в Карачаево-Черкесии, где каждый уголок наполнен неповторимой красотой и величием природы.

Здесь, на Скалистом хребте Кавказа, вы сможете насладиться незабываемыми панорамами могучего Эльбруса, вдохнуть свежий горный воздух и ощутить себя частью необъятной красоты окружающего мира.

Экскурсия предложит вам прогулки по ароматным лугам, восхищение пиками Машука и Бештау, а также знакомство с уникальными скалами Амфитеатр и Монахи.

Для желающих расширить свои горизонты предусмотрена возможность посещения Медовых водопадов, горы Шапка с панорамным видом на Эшкаконское водохранилище и таинственных карстовых пещер Гришкиной балки.

Завершит ваше путешествие обед в уютном кафе с богатым выбором блюд кавказской кухни, где каждый сможет найти что-то на свой вкус.

Эта экскурсия станет не просто путешествием, а настоящим приключением, полным открытий и впечатлений, которые останутся с вами на долгие годы

5
1 отзыв
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт:

Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух. Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы! Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки. А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.

каждый день в 07:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато Бермамыт
  • Пики Машука и Бештау
  • Скалы Амфитеатр и Монахи
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.)
  • Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
  • Входной билет на Медовые водопады - 60-100 руб. /чел. (оплачивается на въезде на водопады)
  • Заезд на гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и в карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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