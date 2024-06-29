Представьте место, где время словно останавливается, а границы реальности стираются, перенося вас в далекую Исландию, не покидая при этом границ России.
Вашему взору предстанет плато Бермамыт, расположенное на высоте 2591 метра
Вашему взору предстанет плато Бермамыт, расположенное на высоте 2591 метра
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух. Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы! Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки. А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.
каждый день в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Пики Машука и Бештау
- Скалы Амфитеатр и Монахи
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.)
- Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
- Входной билет на Медовые водопады - 60-100 руб. /чел. (оплачивается на въезде на водопады)
- Заезд на гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и в карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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