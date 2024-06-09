Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт

Готовы ли вы к восхождению на высоту 2500 метров, где вас ждут невероятные панорамы и чистый воздух? Плато Бермамыт откроет перед вами величие Кавказа
Представьте, как вы поднимаетесь на высоту 2591 метра, где перед вами открывается великолепие плато Бермамыт.

Здесь, на северо-востоке Карачаево-Черкесии, вас ожидают захватывающие панорамы Кавказских гор и величественный Эльбрус.

Каждый момент этой экскурсии
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наполнен красотой: от восхитительных закатов и рассветов до прогулок по ароматным лугам, взглядов на пики Машука и Бештау, исследований скал Амфитеатр и Монахи, а также загадочных ущелий.

Возможность посетить Медовые водопады, гору Шапка и карстовые пещеры Гришкиной балки делает путешествие еще более незабываемым.

А завершит ваше приключение обед в кафе с традиционной кавказской кухней, где вы сможете отдохнуть и подкрепиться после насыщенного дня

Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00

Что вас ожидает:

  • Плато Бермамыт
  • Пики Машука и Бештау
  • Скалы Амфитеатр и Монахи

Описание экскурсии

Что вас ждёт:

Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух. Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы! Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки. А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.

каждый день в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет26 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато Бермамыт
  • Пики Машука и Бештау
  • Скалы Амфитеатр и Монахи
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.)
  • Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
  • Входной билет на Медовые водопады - 60-100 руб. /чел. (оплачивается на въезде на водопады)
  • Заезд на гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и в карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Всю информацию предоставляем каждому участнику после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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