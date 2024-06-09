наполнен красотой: от восхитительных закатов и рассветов до прогулок по ароматным лугам, взглядов на пики Машука и Бештау, исследований скал Амфитеатр и Монахи, а также загадочных ущелий. Возможность посетить Медовые водопады, гору Шапка и карстовые пещеры Гришкиной балки делает путешествие еще более незабываемым. А завершит ваше приключение обед в кафе с традиционной кавказской кухней, где вы сможете отдохнуть и подкрепиться после насыщенного дня

Описание экскурсии