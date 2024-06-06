Красивые виды и панорамы Минеральных Вод

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Минеральных Водах, цены от 4 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58124 650 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
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    но и на необязательных локациях. Не смотря на то, что было заявлено, что поездка не предполагает экскурсионной (рассказ) части, от гида мы все равно услышали много интересного, к тому же Алим, наш гид, умеет отлично поддержать и обычную беседу и настроение. Физически данная поездка может быть тяжеловата - здесь 70 км по бездорожью, а также высокие горы и холмы, и если вы желаете забраться повыше и посмотреть на все с высоты птичьего полета и с разных ракурсов, придется немного поднапрячься:) За поездку мы устали, но это того стоило! ❤️ Любителям острых ощущений данная поездка подойдёт тоже, в пути вы встретите несколько экстремальных участков, которые сможете посетить по своему желанию!

    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
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    уже теряюсь в догадках, что круче, горы, которые нам предстоит увидеть, или гид, назначенный на этот маршрут 😁 Мы увидели все заявленное и даже больше, послушали не только названия мест, но и их историю, услышали множество красивых легенд и изучали историю этих прекрасных мест всей группой) Слушала завороженно, смотрела и снимала безостановочно! Мы посетили множество не только волшебных природных мест, но также и отличные кафе, маленькие и скромные, но с душой и просто безмерно радушные, вас не то что горы, вас даже не оставят равнодушными никакие из местных блюд! Отдельное спасибо организатору Анастасии и гиду Абреку за все их труды и старания, это того абсолютно точно стоило! ❤️ P.S. все же не брезгуйте солнцезащитным кремом и солнцезащитными очками, мы обгорели 😁

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
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    уровне! Все 3 гида понравились и оставили лишь хорошее впечатление. На Эльбрус мы ездили с Александром - очень внимательный молодой человек, поразило то, как много он знает о традициях, разного рода исторические факты и легенды, узнали много нового, было интересно слушать. Эльбрус с характером, самую вершину не удалось увидеть, так как она была спрятана за облаками, но подняться однозначно стоило. Есть 2 линии канатной дороги, одна более старая, другая современная, гид рекомендовал выбрать ее, так и сделали. Удивило, что поднялись на высоту больше, чем на Домбае, но было значительно теплее, но теплая одежда в любом случае нужна, так как погода не предсказуемая. Кавказ невероятно живописный, на каждом углу красота, куда бы ты ни посмотрел. Также хочется отметить, что на нашем пути попадались очень хорошие люди, что конечно очень радует и еще больше влюбляет в данные края! Завтракали в придорожном кафе, снова все было вкусно и по очень небольшим ценам. Гиды возят в реально проверенные места, поэтому можно смело кушать, без разного рода опасений. Также очень впечатлило озеро Гижгит и прилегающая к нему территория. Очень красиво и безмятежно, при этом мало людей, из-за чего впечатления еще более невероятные! Большое спасибо за профессиональное отношение к своей работе и теплое отношение к людям!

    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
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    с погодой. Особых доплат нет, виды самые прекрасные Гид Марат просто лучший! С прекрасным чувством юмора, очень интересно рассказывал Александра всегда отвечала на любые вопросы и даже получилось перенести запланированную дату Спасибо большое да удивительную поездку!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Вчера были на Эльбрусе!!!! Как этот описать восторг, он -не описуем!!!! Обязательно поезжайте и наслаждайтесь этой красотой! Теперь про организаторов: Анастасия, замечательная менеджер,
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    очень внимательная, на все вопросы отвечает обстоятельно и профессионально И отдельно хотим поблагодарить нашего водителя-гида Владимира (Вовочку😉) Он такой трудяга, спокойно ждал нас не подгонял, накормил, напоил нарзанами и показал много красивых мест, которые не были включены в экскурсию и под конец, вишенка на торте - закат на берегу горного озера! Спасибо всем организаторам тура!

  • А
    Алина
    26 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Дорога прекрасная, бездорожье, горы, уаз, все как я люблю. Водитель-гид, супер, лучший гонщик, безопасно, интересно и душевно. Все очень понравилось, конечно же возьму ещё тур с вами🥰
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  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Самые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай. Прекрасная организация поездки, комфортный автомобиль, очень внимательный, ответственный сопровождающий. Сами места поражают своей красотой,
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    фото не передают всех впечатлений. Поездка спланирована очень грамотно, большое количество локаций, остановок, так что не устаешь от пути в машине. Взяли на обед вкуснейшую форель с овощами. Обед на берегу горной реки. С собой купила горный чай. Благодарю организаторов! Поездку рекомендую!!!

    Самые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай
  • Р
    Римма
    23 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором)) Желаю вам дальнейшего процветания, и если снова буду в этих краях, то непременно обращусь к вам))
    Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором))Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором))

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
  2. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
  3. Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 4 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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