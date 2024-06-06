1 чел.
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скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58124 650₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
- ААнастасия5 июня 2024Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
- ЕЕкатерина3 июня 2024За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
- ЕЕлена1 июня 2024Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
- ММария1 июня 2024Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
- ИИрина30 мая 2024Вчера были на Эльбрусе!!!! Как этот описать восторг, он -не описуем!!!! Обязательно поезжайте и наслаждайтесь этой красотой! Теперь про организаторов: Анастасия, замечательная менеджер,
- ААлина26 мая 2024Дорога прекрасная, бездорожье, горы, уаз, все как я люблю. Водитель-гид, супер, лучший гонщик, безопасно, интересно и душевно. Все очень понравилось, конечно же возьму ещё тур с вами🥰
- ААлина24 мая 2024Самые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай. Прекрасная организация поездки, комфортный автомобиль, очень внимательный, ответственный сопровождающий. Сами места поражают своей красотой,
- РРимма23 мая 2024Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором)) Желаю вам дальнейшего процветания, и если снова буду в этих краях, то непременно обращусь к вам))
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Панорамы»
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