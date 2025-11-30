Домбай — одно из самых красивых мест в регионе.
Гряда островерхих гор, богатейшие леса, реки, из которых можно пить, и маленький курортный посёлок среди всего этого великолепия.
Вы окажетесь в альпийской сказке! А по пути преодолеете фантастический перевал, посетите тысячелетний храм и побываете в Тебердинском заповеднике: на озере Кара-Кёль и у реки Уллу-Муруджу.
Гряда островерхих гор, богатейшие леса, реки, из которых можно пить, и маленький курортный посёлок среди всего этого великолепия.
Вы окажетесь в альпийской сказке! А по пути преодолеете фантастический перевал, посетите тысячелетний храм и побываете в Тебердинском заповеднике: на озере Кара-Кёль и у реки Уллу-Муруджу.
Описание экскурсии
- Перевал Гумбаши. Самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Трасса змеёй петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Сама поездка по этой дороге — уже самодостаточное путешествие, которое дарит незабываемые эмоции.
- Шоанинский храм. Далее на пути один из красивейших храмов Аланской епархии и значимый средневековый памятник Карачаево-Черкесии. Вы подниметесь к святыне 10 века, рассмотрите образец византийской архитектуры, почувствуете дух времени в древних аскетичных интерьерах и оцените бесподобные виды с вершины горы Шаона.
- Озеро Кара-Кёль. После остановимся в Тебердинском заповеднике, у живописного водоёма. Это одно из немногих тёплых озёр в регионе, летом в нём можно искупаться.
- Река Уллу-Муруджу. Неподалёку навестим одну из самых чистых рек Европы и, отведав кристальной горной воды, двинемся дальше.
- Его Величество Домбай. Вот и главный герой нашей программы. Спрятанный в ущельях посёлок прославился как горнолыжный курорт, но уже стал всесезонным местом отдыха. Здесь у вас будет свободное время для прогулок и посещения великолепных смотровых площадок, к которым вас доставят канатные дороги (нижняя закрытого типа и остальные две — открытого).
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации.
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Дополнительные расходы опциональны
- Билет на канатную дорогу в Домбае: 2700 ₽ — взрослый, 2100 ₽ — детский (от 3 до 10 лет включительно).
- Подъём к Шоанинскому храму — 300 ₽ за чел.
- Обед — в среднем 1000 ₽ за чел.
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 339 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
Мини-группа
до 8 чел.
Захватывающее путешествие через перевал Гум-Баши
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
1 дек в 06:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минеральных Вод - в великолепный Домбай
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии, где вас ждут горы, реки и уникальные исторические памятники
Начало: В любом удобном для вас месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.