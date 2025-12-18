Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод и отвезём в Железноводск или Пятигорск. Если вы уже уезжаете, трансфер можно заказать в обратном направлении — от отеля, санатория или дома. По пути мы расскажем о природе и традициях КМВ, поделимся полезными советами и, если захотите, порекомендуем хорошие отели, санатории и кафе с местной кухней.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

— Встреча в аэропорту, на вокзале или по вашему адресу

— Помощь с багажом

— Комфортабельный автомобиль Kia

— Детское кресло или бустер по запросу

— Небольшой рассказ о крае и советы по отдыху

Организационные детали

Перед поездкой, пожалуйста, сообщите:

время прилёта или выезда

количество пассажиров

необходимо ли детское кресло

При желании можно дополнить трансфер поездкой в Домбай, Архыз, на Эльбрус, к Долине Нарзанов или Медовым водопадам — это отличная возможность совместить дорогу с коротким путешествием. Детали уточняйте в переписке.

Для компаний более 4 человек организуем трансфер на вместительном автомобиле или микроавтобусе. Условия также уточняйте с сообщениях.