Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод и отвезём в Железноводск или Пятигорск. Если вы уже уезжаете, трансфер можно заказать в обратном направлении — от отеля, санатория или дома.
По пути мы расскажем о природе и традициях КМВ, поделимся полезными советами и, если захотите, порекомендуем хорошие отели, санатории и кафе с местной кухней.
Описание трансфер
— Встреча в аэропорту, на вокзале или по вашему адресу
— Помощь с багажом
— Комфортабельный автомобиль Kia
— Детское кресло или бустер по запросу
— Небольшой рассказ о крае и советы по отдыху
Организационные детали
Перед поездкой, пожалуйста, сообщите:
- время прилёта или выезда
- количество пассажиров
- необходимо ли детское кресло
При желании можно дополнить трансфер поездкой в Домбай, Архыз, на Эльбрус, к Долине Нарзанов или Медовым водопадам — это отличная возможность совместить дорогу с коротким путешествием. Детали уточняйте в переписке.
Для компаний более 4 человек организуем трансфер на вместительном автомобиле или микроавтобусе. Условия также уточняйте с сообщениях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Миниральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 86 туристов
Давно живу на Кавказе. Хорошо знаю города и окрестности. Проведение экскурсий для меня — любимое дело, которое приносит мне радость и удовольствие. Познакомлю вас со всеми достопримечательностями и постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили наш край.
Входит в следующие категории Минеральных Вод
