Треккинг по Ингушетии – это восхитительное путешествие в страну башен и высоких гор ⛰️.
В этом удивительном крае прекрасно отдыхать в любое время года: летом в горах ⛰️ комфортная прохлада, весной цветущие луга поражают разнообразием красок, а осенью дорогу для путешественников украсят золотистые кусты с вкуснейшими ягодами.
Что входит
Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
Проживание в отеле «Армхи»: сайт, группа гостиничного комплекса в Инстаграм. Двухместные номера «Стандарт» удобства в номере (душ, туалет), холодильник, телевизор, Wi-Fi. Полотенца выдают. Фена нет.
В гостинице есть бассейн (данная услуга предоставляются за дополнительную плату).
Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) в гостинице (шведский стол). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
Входные билеты в Заповедник "Эрзи"
Посещение термальных источников
Подъём по канатной дороге Армхи
Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
Услуги инструктора-проводника
Что не входит
Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 7900 руб. за весь период отдыха.
Страховка (не обязательна)
Начало
🚩 г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Место завершения
🏁 г. Минеральные (жд вокзал), (аэропорт).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 14 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.