Треккинг по Ингушетии – это восхитительное путешествие в страну башен и высоких гор ⛰️.

В этом удивительном крае прекрасно отдыхать в любое время года: летом в горах ⛰️ комфортная прохлада, весной цветущие луга поражают разнообразием красок, а осенью дорогу для путешественников украсят золотистые кусты с вкуснейшими ягодами.