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Треккинг в Ингушетии

Восход
Восход – Гид из Минеральных Вод
Треккинг в Ингушетии
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 168 часов
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • 34 400 ₽ за человека

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Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии

Что вы увидите

  • НА МАРШРУТЕ НАС ЖДЕТ:
  • Искупаемся в горячих источниках
  • Покатаемся на канатной дороге!
  • Посетим 3 водопада и 13 (!!!) башенных комплексов
  • Попробуем национальную кухню. Мммм, пальчики оближешь)))
  • Посетим тайное святилище в облаках
  • Увидим знаменитые башни Вовнушки
Треккинг по Ингушетии – это восхитительное путешествие в страну башен и высоких гор ⛰️.
В этом удивительном крае прекрасно отдыхать в любое время года: летом в горах ⛰️ комфортная прохлада, весной цветущие луга поражают разнообразием красок, а осенью дорогу для путешественников украсят золотистые кусты с вкуснейшими ягодами.
Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Проживание в отеле «Армхи»: сайт, группа гостиничного комплекса в Инстаграм. Двухместные номера «Стандарт» удобства в номере (душ, туалет), холодильник, телевизор, Wi-Fi. Полотенца выдают. Фена нет.
  • В гостинице есть бассейн (данная услуга предоставляются за дополнительную плату).
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) в гостинице (шведский стол). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Входные билеты в Заповедник "Эрзи"
  • Посещение термальных источников
  • Подъём по канатной дороге Армхи
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 7900 руб. за весь период отдыха.
  • Страховка (не обязательна)
Начало
🚩 г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Место завершения
🏁 г. Минеральные (жд вокзал), (аэропорт).
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Восход
Восход
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