Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа

Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам

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За 7 дней увидим все главные достопримечательности самой маленькой республики в России. Будем жить среди гор на курорте в Джейрахском ущелье и ходить по тропам налегке.

Дойдём до языческого храма, куда приходили местные просить у Бога плодородия дождь, древнего христианского святилища, сторожевых и жилых башен.

Поднимемся на Столовую гору к снежным вершинам и Ляжгинскому водопаду, одному из крупнейших в Ингушетии. Прогуляемся среди скал и крепостей, напоминающих пейзажи сериала «Игра престолов».

Посетим «Эрзи», Эгикхал, Вовнушки, увидим древние склепы и террасы, похожие на рисовые поля Таиланда.

Обновимся в термальных источниках, пообедаем с видом на Главный Кавказский хребет и у водопада, которым когда-то любовался учёный Менделеев. Треккинги доступны для новичков и детей от 7 лет.
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Ближайшие даты:
11
июн
9
июл
13
авг
17
сен
8
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 7 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Маршрут проходит в пограничной зоне с Грузией. Гражданам России для посещения Республики Ингушетия достаточно иметь оригинал паспорта РФ. Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону. Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт в 13:30 и ж. - д. вокзал в 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Соборы и храмы
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы

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