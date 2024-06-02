В этом ущелье находится всего один работающий альплагерь. Здесь нет множества гостиниц, кафе, шума и суеты, нет мобильной связи. Это место для тех, кто любит тишину, покой и мечтает на недельку отдохнуть от цивилизации. Вокруг горы Уллу-Тау проложено множество пеших маршрутов! За неделю отдыха мы увидим 2 озера, 2 водопада и ооооочень много потрясающих гор с ледниками и снежными шапками! В июне здесь можно увидеть озера с льдинками, в июле глаз порадуют альпийские луга, а августе традиционно сможем полакомиться малиной и черникой. Вы очень давно нас просили – и мы сделали))). В этом сезоне отдохнуть на Уллу-Тау можно не только с палатками, но и в гостевом доме. Дорогие туристы, мы выбрали для Вас самое комфортное проживание из имеющихся здесь вариантов. Даты поездок на 2024 г. (8 дней): Июнь 02-08 июня 09-15 июня 16-22 июня 30 июня - 06 июля Июль 28 июля - 03 августа Август 04-10 августа 11-17 августа 25-31 августа Сентябрь 15-21 сентября 22-28 сентября Нитка маршрута: г. Минеральные Воды, ущелье Адыр-Cу, серебряный источник, альплагерь «Джайлык», водопад Койавган — треккинг к подножию горы Уллу-Тау — ущелье Кулумкол, Живое озеро — Баксанское ущелье, ущелье Терскол, ледник Терскол — водопад «Девичьи косы», обсерватория «Пик Терскол» — водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус — г. Минеральные Воды. День 1. Город Минеральные Воды — с. Верхний Баксан — ущелье Адыр-су — альплагерь «Уллу-Тау» 11:00-11:30 – сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа). Здесь привычный асфальт заканчивается, а дорога упирается в скалы. Именно в этом месте давным-давно был построен горный подъемник для автомобилей. Авто заезжает на специальную платформу и с помощью уникального механизма поднимается вверх на 30 м. Для машин это единственный способ попасть в ущелье Адыр-Су. В этом месте инструктор с туристами поднимается пешком по лестнице (подъем, примерно, на 7-8 этажей). Личные вещи и продукты несем с собой. Если горный подъемник работает, то все вещи поднимаем на подъемнике и идем вверх налегке:)) Затем нас ждет переезд на горном транспорте вглубь ущелья Адыр-Су. На этом автомобильные переезды заканчиваются и ближайшие 7 счастливых дней мы проведем в очень душевном месте! Размещение в гостевом доме. Активная часть пешком: 1,5 км. День 2. Ущелье Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, ущелье реки Койавган. Сегодня отправляемся на несложную прогулку, в ходе которой хорошенько рассмотрим ущелье Адыр-Су. Первый интересный объект – Серебряный источник. Это огромный родник, который бьет из-под земли. Как говорят ученые, вода здесь насыщена серебром, ее можно с удовольствием пить. Также в одном месте есть большая купель, можно даже окунуться. Но только вода оооочень холодная:))) Возле Серебряного источника находится поляна, которая во все летние месяцы радует нас самыми разными цветами! И отсюда открывается отличный вид на гору Уллу-Тау. Идем дальше! По пути заглянем в бывший альплагерь Джайлык. Некогда это было шумное и оживленное место, а сейчас здесь царит покой и тишина. Перейдя по мосту речку, идем на другой берег реки Адыр-Су. Зачем?;) Конечно же, за отличными видами! Войдя в хвойный лес, Вы увидите, как эффектно вдали возвышается гора Уллу-Тау. Несмотря на то, что у нас сегодня легкий маршрут, но он очень богатый на прекрасные виды! Вскоре подойдем к водопаду Койавган. В самом начале лета он еще скромно прячется под снежником, но уже с середины июня водопад бьет полноводным, красивым потоком. Со смотровой площадки возле водопада открывается вид на ущелье Кулумкол, куда мы пойдем к Живому озеру. Активная часть: 12,3 км, перепад высот 2380-2510 м, продолжительность 6 часов. День 3. Гора Уллу-Тау, Женский камень, Поляна Желаний Наступил тот самый день, когда мы пойдем в гости к хозяйке этого ущелья – горе Уллу-Тау! Гора потрясающая, в нее влюбляешься с первого взгляда. Она огромная, снежная. На удивление, Уллу-Тау имеет круглые, мягкие очертания и это придает ей особую красоту. По пути к горе увидим Женский и Мужской камень, огромный камень Желаний. Да-да-да, запасайтесь желаниями, сегодня мы их будет часто загадывать! К Женскому камню специально приезжают девушки, которые мечтают о ребенке. И камень исполняет это заветное желание. Проверено на наших прекрасных туристках, это точно работает! Хорошо натоптанная тропа через несколько часов приведет нас к подножию горы Уллу-Тау, где витает особая энергетика. Вероятно, поэтому здесь появилась Поляна желаний – огромное, ровное плато, на котором построены десятки пирамидок из камней. Инструктор даст Вам свободное время, сможете построить свою пирамидку и загадать желание. Подойдя к ручью, на большой поляне остановимся на обед. Но обед будет чуть позже)). Для начала поднимемся на соседнюю морену, чтобы с высоты полюбоваться на потрясающую панораму гор: совсем рядом будет Сарыкол, Двойняшки, величественная Чегет-Тау-Чана и, конечно, сама Уллу-Тау. Активная часть: 12,7 км, перепад высот 2380-2860 м, продолжительность 6-7 часов. День 4. Долина реки Куллумкол, поход на Живое озеро Сегодня будет непростой день, нам предстоит подняться более, чем на 800 м. Сегодняшняя цель – Живое горное озеро. В середине июня здесь еще плавают эффектные льдинки, а к концу месяца озеро полностью освобождается ото льда и радует своим изумрудным оттенком. Путь к озеру лежит по ущелью Кулумкол. Немного поднявшись, в ущелье напротив увидим издалека водопад Койавган, который посещали несколько дней назад. По пути к Живому озеру сделаем много привалов возле речек и родников. Поднявшись повыше, получим первый подарок – в ясную погоду отсюда виден Эльбрус! Движемся дальше, путь пройдет по тропинкам, местами по камням. Оглянувшись вправо, вдалеке заметим первое озерцо – это Мертвое озеро. А наша цель – Живое озеро, к которому выйдем в конце маршрута. Здесь же устроим большой привал и обед. Активная часть: 11,5 км, перепад высот 2380-3220 м, продолжительность 8-9 часов. День 5. Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи Отправляемся за новыми видами! Выйдя из лагеря, перейдем по мосту речку Адыр-Су, а затем начнем подъем на большой скальный выступ, который называется Зеленая полка. Почему так? Потому что эта часть горы достаточно ровная и полностью покрыта зеленой травой)). В середине июня по пути увидим цветущие рододендроны! Поднявшись на Зеленую полку, с высоты рассмотрим альплагерь и совершенно с другого ракурса посмотрим на гору Уллу-Тау. Отсюда ее вечные ледники кажутся еще ближе и эффектнее! Спускаемся вниз, по пути в августе нас ждет вкусный бонус в виде черники;)). Тропинка пройдет вдоль реки и выведет к полноводному водопад Гумачи. Этот поток рождается из огромного ледника Гумачи, который мы также увидим с безопасного расстояния. Сегодня несложный, прогулочный день. Выйдя к водопаду, на полянке отдохнем и пообедаем с видом на горы. Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 2380-2700-2380-2500-2380 м, продолжительность маршрута 5-6 часов. День 6. Ледник ущелья Джаловчат Новый день, новое ущелье! Сегодня по уже знакомой тропинке пойдем в сторону альплагеря Джайлык, а дальше уйдем в лес, в ущелье Джаловчат. Это ущелье также может похвастаться ледником, водопадом и отличными видами вокруг! Давным-давно здесь лежал огромный ледник, который оставил после себя большие морены. Вдоль одной из морен поднимемся повыше в ущелье. Отсюда рассмотрим верховья ущелья Кулумкол и увидим множество гор со снежными шапками. Активная часть прохождения по маршруту: 12,9 км, перепад высот 2380-2800 м, продолжительность маршрута 6-7 часов. День 7. Возвращение в г. Минеральные Воды Наш тур заканчивается, сегодня день отъезда. 12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды на железнодорожный вокзал и в аэропорт, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен. Организаторские детали:

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Проживание: гостевой дом. Питание: двухразовое (завтрак, обед).