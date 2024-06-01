Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. Ночёвка в гостевом доме имама местной мечети в селе Терскол или в высокогорной хижине на юго-восточном склоне Эльбруса (либо хостел «Black Point» в Терсколе). 2-местные и 3-местные номера.

Питание. Включено в стоимость: ужины и завтраки в гостевых домах и один обед у водопада.

Километраж. 160 км в первый день и 160 км во второй. Особой физической подготовки не требуется. Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем. Ночёвка в хижине возможна после акклиматизации.

Связь и интернет. 50% времени связь будет полностью недоступна.