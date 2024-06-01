Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Вы попробуете балкарскую кухню, узнаете истории и легенды этих мест и полюбуетесь ледниками и горными вершинами, попивая согревающий облепиховый чай.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. Ночёвка в гостевом доме имама местной мечети в селе Терскол или в высокогорной хижине на юго-восточном склоне Эльбруса (либо хостел «Black Point» в Терсколе). 2-местные и 3-местные номера.
Питание. Включено в стоимость: ужины и завтраки в гостевых домах и один обед у водопада.
Километраж. 160 км в первый день и 160 км во второй. Особой физической подготовки не требуется. Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем. Ночёвка в хижине возможна после акклиматизации.
Связь и интернет. 50% времени связь будет полностью недоступна.
Программа тура по дням
К южному подножию Эльбруса
Встречаемся и едем на север Приэльбрусья по одной из самых живописных дорог в России. Проедем через плато Шаджатмаз, вдали которого уже можно разглядеть Эльбрус; скалы Аватара (Кругозор) — высокие каменные столбы, словно из фантастического фильма, местами покрытые деревьями; мимо ущелья Харбаз с холмистыми горами и причудливыми скалами и горы Сирх.
Вы полюбуетесь водопадами, двуглавым великаном с заснеженными вершинами и сможете ощутить величие и силу природы — в горах мир кажется огромным, а все заботы и проблемы будто уменьшаются в размерах и теряют свою значимость. Остановимся у мощного водопада Султан и устроим пикник — сварим кофе и послушаем шум водного потока, в котором растворяются все другие звуки.
Затем отправимся по дороге вокруг Эльбруса через перевал Шаукам вдоль вьющейся змейкой реки. По пути посмотрим на слоистые скалы плато Канжол, плато Инал с возвышающимися над зелёной равниной каменными «зубами», и гору Науджидзу. Во время спуска с перевала увидим заброшенные шахты горно-рудного комбината, я расскажу вам его историю. Спустимся в Баксанское ущелье, откуда альпинисты начинают штурмовать Эльбрус, и проедем его до конца вверх к южному подножию красавца-Эльбруса.
Остановимся в гостевом доме, где вас будет ждать ужин из блюд национальной балкарской кухни от радушных хозяев.
По канатке на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит
Утром по канатной дороге поднимемся на Эльбрус до станции «Мир» на высоте 3500 метров. Только представьте, как приятно пить горячий облепиховый чай среди сверкающего на солнце снега и смотреть на горные пики и ледники! Насладимся видами, надышимся свежим морозным воздухом и пофотографирумся на смотровых площадках.
Затем спустимся, пообедаем и продолжим путешествие на юго-восток. Проедем через ущелье Ирик-Чат в долине бурной реки, мимо озера Гижгит ярко-бирюзового цвета и горы Науджидза с острыми выступами похожими на зубья расчёски. Вы узнаете о прошлом этих мест и происходивших тут событиях. Поднимемся на скалу, чтобы полюбоваться озером сверху, перекусим в беседке на его берегу и начнём спуск из ущелья. В Пятигорск приедем около 19:00-20:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Работа гида и фотографа
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
- Дополнительное питание в кафе с национальной кухней