Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Авторский тур в Минеральных Водах

Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада

За 2 дня вас ждёт столько головокружительных видов, что вы только и будете успевать восклицать: «Вау!». Мы проедем из северного Приэльбрусья в южное по плато и ущельям. Преодолеем перевал и прогуляемся по дикому маршруту восхождения на Эльбрус с востока. Устроим привал у мощного водопада, побываем на ярко-бирюзовом озере Гижгит.

Вы попробуете балкарскую кухню, узнаете истории и легенды этих мест и полюбуетесь ледниками и горными вершинами, попивая согревающий облепиховый чай.
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Ближайшие даты:
1
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июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. Ночёвка в гостевом доме имама местной мечети в селе Терскол или в высокогорной хижине на юго-восточном склоне Эльбруса (либо хостел «Black Point» в Терсколе). 2-местные и 3-местные номера.

Питание. Включено в стоимость: ужины и завтраки в гостевых домах и один обед у водопада.

Километраж. 160 км в первый день и 160 км во второй. Особой физической подготовки не требуется. Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем. Ночёвка в хижине возможна после акклиматизации.

Связь и интернет. 50% времени связь будет полностью недоступна.

Программа тура по дням

1 день

К южному подножию Эльбруса

Встречаемся и едем на север Приэльбрусья по одной из самых живописных дорог в России. Проедем через плато Шаджатмаз, вдали которого уже можно разглядеть Эльбрус; скалы Аватара (Кругозор) — высокие каменные столбы, словно из фантастического фильма, местами покрытые деревьями; мимо ущелья Харбаз с холмистыми горами и причудливыми скалами и горы Сирх.

Вы полюбуетесь водопадами, двуглавым великаном с заснеженными вершинами и сможете ощутить величие и силу природы — в горах мир кажется огромным, а все заботы и проблемы будто уменьшаются в размерах и теряют свою значимость. Остановимся у мощного водопада Султан и устроим пикник — сварим кофе и послушаем шум водного потока, в котором растворяются все другие звуки.

Затем отправимся по дороге вокруг Эльбруса через перевал Шаукам вдоль вьющейся змейкой реки. По пути посмотрим на слоистые скалы плато Канжол, плато Инал с возвышающимися над зелёной равниной каменными «зубами», и гору Науджидзу. Во время спуска с перевала увидим заброшенные шахты горно-рудного комбината, я расскажу вам его историю. Спустимся в Баксанское ущелье, откуда альпинисты начинают штурмовать Эльбрус, и проедем его до конца вверх к южному подножию красавца-Эльбруса.

Остановимся в гостевом доме, где вас будет ждать ужин из блюд национальной балкарской кухни от радушных хозяев.

К южному подножию ЭльбрусаК южному подножию ЭльбрусаК южному подножию ЭльбрусаК южному подножию ЭльбрусаК южному подножию ЭльбрусаК южному подножию ЭльбрусаК южному подножию ЭльбрусаК южному подножию ЭльбрусаК южному подножию ЭльбрусаК южному подножию ЭльбрусаК южному подножию Эльбруса
2 день

По канатке на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит

Утром по канатной дороге поднимемся на Эльбрус до станции «Мир» на высоте 3500 метров. Только представьте, как приятно пить горячий облепиховый чай среди сверкающего на солнце снега и смотреть на горные пики и ледники! Насладимся видами, надышимся свежим морозным воздухом и пофотографирумся на смотровых площадках.

Затем спустимся, пообедаем и продолжим путешествие на юго-восток. Проедем через ущелье Ирик-Чат в долине бурной реки, мимо озера Гижгит ярко-бирюзового цвета и горы Науджидза с острыми выступами похожими на зубья расчёски. Вы узнаете о прошлом этих мест и происходивших тут событиях. Поднимемся на скалу, чтобы полюбоваться озером сверху, перекусим в беседке на его берегу и начнём спуск из ущелья. В Пятигорск приедем около 19:00-20:00.

По канатке на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро ГижгитПо канатке на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро ГижгитПо канатке на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро ГижгитПо канатке на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро ГижгитПо канатке на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро ГижгитПо канатке на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Работа гида и фотографа
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Дополнительное питание в кафе с национальной кухней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска, 9:00
Завершение: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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