Кавказ очарует вас своими ландшафтами, насыщенными красками гор и лесов, кристально чистыми водопадами и могучими вершинами.
Тур подарит вам моменты, когда вы почувствуете себя частью великой природы, и этот опыт останется с вами навсегда.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в путешествие по Кавказу
Ваше увлекательное путешествие начинается с прибытия в Минеральные Воды – центр Кавказских курортов.
Если вы хотите погрузиться в атмосферу региона заранее или продлить впечатления, мы рекомендуем остановиться в Пятигорске на несколько дней – этот город полон очарования и отличных возможностей для отдыха.
Но сегодня нас ждёт другое: после сбора группы в 13:15 вы отправитесь на комфортабельном трансфере к величественному Эльбрусу.
Прибытие в Приэльбрусье на поляну Чегет запланировано ориентировочно в 16:00 часов, где вас ждёт заселение в отель “Къуанч” в переводе с балкарского языка – радость.
Отель расположен в сосновом бору, рядом проходит эко тропа с красивыми видами на вершины.
До подъемника Чегет всего пару минут пешком.
Ужин самостоятельно.
Свободное время после насыщенного дня позволит вам отдохнуть и настроиться на следующее большое приключение.
Встреча с гидом, подготовка к походу,подбор снаряжения в прокате.
В стоимость входит: групповой трансфер аэропорт – поляна Чегет без сопровождения гида с техническими остановками 10-15 минут, размещение в гостинице по выбору.
Трекинг на Турье озеро, ночевка с лучшим видом на Эльбрус
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Трансфер в ущелье Адыл Су до альплагеря Джантуган.
Адыл-Су в переводе с балкарского языка означает «красивая вода».
По дну ущелья бежит одноименная горная река.
Ее бурный поток прокладывает свой путь через скалы и каменные осыпи.
В ее устье есть нарзанные источники.
Именно они оставляют на камнях яркий оранжевый налет.
Причина этого в том, что вода содержит в себе большое количество железа.
Тропа начинается от альплагеря Джантуган, который находится на высоте 2300 метров над уровнем моря на территории Государственного национального природного парка Кабардино-Балкарии.
Первая часть маршрута проходит в узком куллуаре между ледником и скальной стенкой.
Тропа, довольно крутая, но очень интересная, петляет по березовому лесочку и зарослям рододендронов.
Мы довольно быстро набираем высоту.
Первая наша остановка будет у ручья, это условная середина маршрута, так как в округе это единственный удобный водопой можно будет набрать воды, и на ручье мы часто встречаем диких туров и серн.
Вторая часть маршрута будет еще интереснее.
Мы преодолеваем несколько скальных ступеней, несложное лазанье, (специальные навыки и снаряжение не понадобятся), но эмоций подарит много.
Выход на гребень, тут открываются панорамные виды на долину, Эльбрус и Большой Кавказский хребет.
Проходим небольшой курумник и мы на красивой поляне, заросшей альпийскими цветами и рододендронами.
В августе тут огромное количество черники и брусники.
Наш лагерь расположится на стоянке "Турьи озера" – это поляна в центре которой комплекс из маленьких, от метра до трех в диаметре, ледниковых озер соединенных между собой ручьями, в которых вода холодна, чистая и очень вкусная.
Стоянка теплая в окружении высоких гор с ледниками Чегеткара и пик Гермогенова.
Ставим лагерь и идем гулять по окрестностям, долина небольшая, но виды во все стороны завораживают, с противоположной стороны, шикарный вид на Башкаринские озера и ледник Джанкуат.
Это будет ваша лучшая ночевка с видом на Эльбрус, он перед нами как на ладони во всей своей красе, можно снимать прямо из палатки.
Ужин ланч (полноценное горячее блюдо).
Отдых.
Продолжительность: 5-6 (вместе с пешей частью) часов. Пешая часть по маршруту – до 3 км Перепад высот – 800 метров.
В стоимость входит: завтрак (горячее блюдо), работа гида, входные билеты в нацпарк, ужин горячее блюдо), ночёвка в палаточном лагере.
Ледник Чегет Кара. Возвращение на поляну Чегет
Доброго горного утра!
Уникальная возможность встретить потрясающий рассвет в горах.
Завтрак ланч (полноценное горячее блюдо).
По желанию и самочувствию прогулка к леднику Чегет Кара и отправление в обратный путь.
Трансфер на поляну Чегет.
Размещение в отеле.
Сдача снаряжения.
Отдых.
Ужин самостоятельно.
Отдохнуть и восстановиться после похода можно в сауне при отеле (доп. плата).
Продолжительность: 5-6 (вместе с пешей частью) часов. Пешая часть по маршруту – до 3 км. Перепад высот – 800 метров.
В стоимость входит: завтрак (горячее блюдо), работа гида, входные билеты в нацпарк, ночь в отеле.
Высокогорная экскурсия на Эльбрус или гора Чегет. Окончание программы
Завтрак в отеле.
Свободное время до трансфера, которое вы можете провести как пожелает ваша душа.
В 12 часов необходимо освободить номера.
Рекомендуемые активности: подъем на гору Чегет – на канатной дороге на гору Чегет (3700 м).
Билет на канатную дорогу приобретается самостоятельно, от 1000 руб.
Отсюда открываются непередаваемые виды: знаменитый ледник «Семерка», величественный Эльбрус и бескрайняя панорама Кавказского хребта.
Можно прогуляться к озеру Донгуз Орун-Кёль – природному чуду, образованному таянием ледников.
Вода здесь удивительного цвета благодаря горным минералам, которые придают озеру неповторимый оттенок.
По завершении прогулки, обязательно попробуйте знаменитые местные пирожки в национальном кафе – они заслуживают отдельного внимания!
Спуск на поляну Чегет завершится посещением местного рынка, где вы сможете выбрать уникальные сувениры и вязаные изделия на память.
А для тех, кто захочет больше времени на природе, можно прогуляться по эко-тропе на Поляну Нарзанов (3-5 км), где среди живописных пейзажей можно продегустировать целебные воды нарзана.
Посещение горы Эльбрус – вершину, которую мечтают увидеть многие путешественники.
Эльбрус — это не просто гора, это древний вулкан, символ Кавказа и мечта всех альпинистов.
Его высота – 5642 метра над уровнем моря, и сегодня у вас будет возможность прикоснуться к его величию!
Мы отправимся на поляну Азау на трансфере (за доп плату, такси), откуда начнётся подъём на высоту 3800 метров на комфортабельной крытой канатной дороге.
Стоимость билета на канатку – 2700 руб. /чел.
Во время подъёма перед вами откроются невероятные панорамы Кавказских хребтов, и вы почувствуете всю мощь и красоту этого региона.
На высоте 3847 метров находится уникальная фотозона «Зеркальный куб» — это не просто место для фото, а точка, откуда открывается один из лучших видов на Эльбрус и его ледяные склоны.
Здесь же установлен самый высокогорный почтовый ящик России, откуда можно отправить открытку или письмо близким прямо с высоты почти 4000 метров.
Представьте их удивление, когда они получат весточку с вершины Кавказа!
Начиная с высоты 3500 метров, Эльбрус постоянно покрыт снегом и ледниками, так что у вас будет возможность поиграть в снежки, а для тех, кто жаждет ещё больше приключений, предлагается за дополнительную плату прокатиться на снегоходе до знаменитого Приюта 11 на высоте 4200 метров!
Это место является отправной точкой для восхождений на вершину, и вы ощутите себя почти альпинистом.
Спуск на поляну Азау, трансфер за доп. плату на поляну Чегет.
Около 14:30 вас будет ждать групповой трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды, откуда вы отправитесь домой, унося с собой бесценные впечатления, множество фотографий и желание вернуться сюда вновь.
Выбирайте рейсы, отправляющиеся после 19:00.
В стоимость входит: завтрак в отеле, трансфер в Минеральные Воды аэропорт/жд без гида.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) и в палатке (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение отель п. Чегет/палатка
|Место в туре с размещением в 2-3-
х местном номере в отеле и место в палатке.
|Поляна Чегет: Куанч 3* или аналогичный
|55 000
Варианты проживания
Отель «Къуанч»
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы «аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды - Приэльбрусье - аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды»
- Проживание в отеле 2 ночи с завтраком, 1 ночь в палаточном лагере
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Питание в походе (горячие завтраки и ужины - полноценное горячее блюдо). Примерный состав ланча: готовое блюдо: свинина/говядина с гречкой/фермерская курочка, специальный пакет для разогрева
- Чай, кофе на маршруте
- Оформление пропуска в альплагерь
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
- Билеты на канатную дорогу «Эльбрус» (от 2700 рублей с человека)
- Билеты на канатную дорогу «Чегет» (от 1000 рублей с человека)
- Трансфер на поляну Азау от 400 рублей за машину в одну сторону
- Карманный перекус и к чаю на свой вкус: сухофрукты, орешки, шоколад, пастила, сырокопченые колбаски, батончики и т. п
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальные трансферы (от 8000 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжениях и стоимость проката:
- рюкзак туристический - 50-90 литров - от 400 рублей в сутки;
- палатка туристическая от 1200 рублей в сутки;
- коврик от 130 рублей в сутки;
- спальник - от 700 рублей в сутки;
- аренда трекинговых палок от 400 рублей в сутки.
Одежда для похода:
- штаны и лёгкая футболка с рукавами быстросохнущие (синтетика, не х/б);
- кофта-флиска;
- куртка - мембранная или ветровка;
- кепка-панамка от солнца;
- бандана-бафф (на шею, от солнца и ветра);
- перчатки - быстрохнущие или водонепроницаемые;
- носки - треккинговые или обычные, летом в треккинговых бывает жарко;
- нижнее бельë;
- дождевик!;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
Одежда на вечер, для лагеря:
- термобельё верх и низ, для сна (t° комфорта спальника указана для человека в термобелье);
- тёплая лёгкая куртка (пуховка или синтепон);
- тёплые шерстяные носки;
- шапка;
- плавки/купальник - если планируете купаться в озёрах;
Обувь:
- треккинговые ботинки - желательно высокие с поддержкой голеностопа (кроссовки с жёсткой рифлёной подошвой тоже допустимо, если голеностоп тренированный);
- посуда - кружка, тарелка, бутылка для воды 0.5 л.;
- личная аптечка: пластыри бактерицидные, бинт ‘эластичный, антисептик, перекись, жаропонижающие, обезболивающие, смекта или любой сорбент, антигистамин, йод/зеленка.
Для гигиены:
- зубная щётка;
- зубная паста (в маленьком тюбике или одна на несколько человек);
- туалетная бумага;
- полотенце походное - лёгкое и компактное;
- влажные салфетки - как альтернатива туалетной бумаге или обтереться перед сном, если не купаетесь в холодной воде - выбирайте биоразлагаемые, или носите пакетик для использованных.
- паспорт в гермоупаковке - на некоторых маршрутах;
По желанию, необязательно: поясная/нагрудная сумочка для телефона, гермопакет для телефона, пауэрбанк (тоже в пакет), термос 0,5 л, нож небольшой, водонепроницаемые носки, спас-одеяло из фольги.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организована встреча и проводы?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 13:00.
В аэропорту туристов встречает водитель с табличкой «Эльбрус» на выходе из зала прилёта.
От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:15.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени.
Автобус отправляется за 6 часов до вылета.
Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 8000 рублей.
ВНИМАНИЕ! Время групповых трансферов основывается на времени рейсов участников группы.
Время, указанное в программе - ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.
Обратите внимание, что время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных ВСЕХ участников тура на основании времени прилета\вылета, указанного в билете, который туристы предоставляют не позднее чем за 5 дней до начала тура.
При отсутствии билета, время отправления трансфера подбирается туроператором самостоятельно.