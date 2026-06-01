2 день

Трекинг на Турье озеро, ночевка с лучшим видом на Эльбрус

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Трансфер в ущелье Адыл Су до альплагеря Джантуган.

Адыл-Су в переводе с балкарского языка означает «красивая вода».

По дну ущелья бежит одноименная горная река.

Ее бурный поток прокладывает свой путь через скалы и каменные осыпи.

В ее устье есть нарзанные источники.

Именно они оставляют на камнях яркий оранжевый налет.

Причина этого в том, что вода содержит в себе большое количество железа.

Тропа начинается от альплагеря Джантуган, который находится на высоте 2300 метров над уровнем моря на территории Государственного национального природного парка Кабардино-Балкарии.

Первая часть маршрута проходит в узком куллуаре между ледником и скальной стенкой.

Тропа, довольно крутая, но очень интересная, петляет по березовому лесочку и зарослям рододендронов.

Мы довольно быстро набираем высоту.

Первая наша остановка будет у ручья, это условная середина маршрута, так как в округе это единственный удобный водопой можно будет набрать воды, и на ручье мы часто встречаем диких туров и серн.

Вторая часть маршрута будет еще интереснее.

Мы преодолеваем несколько скальных ступеней, несложное лазанье, (специальные навыки и снаряжение не понадобятся), но эмоций подарит много.

Выход на гребень, тут открываются панорамные виды на долину, Эльбрус и Большой Кавказский хребет.

Проходим небольшой курумник и мы на красивой поляне, заросшей альпийскими цветами и рододендронами.

В августе тут огромное количество черники и брусники.

Наш лагерь расположится на стоянке "Турьи озера" – это поляна в центре которой комплекс из маленьких, от метра до трех в диаметре, ледниковых озер соединенных между собой ручьями, в которых вода холодна, чистая и очень вкусная.

Стоянка теплая в окружении высоких гор с ледниками Чегеткара и пик Гермогенова.

Ставим лагерь и идем гулять по окрестностям, долина небольшая, но виды во все стороны завораживают, с противоположной стороны, шикарный вид на Башкаринские озера и ледник Джанкуат.

Это будет ваша лучшая ночевка с видом на Эльбрус, он перед нами как на ладони во всей своей красе, можно снимать прямо из палатки.

Ужин ланч (полноценное горячее блюдо).

Отдых.

Продолжительность: 5-6 (вместе с пешей частью) часов. Пешая часть по маршруту – до 3 км Перепад высот – 800 метров.

В стоимость входит: завтрак (горячее блюдо), работа гида, входные билеты в нацпарк, ужин горячее блюдо), ночёвка в палаточном лагере.

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