Как мы будем питаться?

В гостевом доме в нашем распоряжении будет кухня. Завтрак и ужин готовит дежурная семья. Большинство продуктов закуплено и привезено заранее, но недалеко есть магазины, в которых можно еще что-то докупить. На завтрак каша со сгущенкой или молоком, орешки, бутерброды с сыром и колбасой, фрукт. На ужин салат из свежих овощей, гарнир, тушенка Кронидов, сладкое к чаю.

Перекус/обед - не входят в стоимость тура. Перекус берем с собой. Его необходимо купить в магазине заранее, либо заказать на Озоне (сушеное манго, орешки, вяленое мясо). если не перекус, то либо самостоятельно готовим в отеле (можно объединиться с кем-то и приготовить один суп на несколько семей), либо кушаем в кафе. Стоимость продуктов в магазинах и еды в кафе примерно такая же, как и в Москве и Петербурге.

В кафе очень разные блюда.

В среднем: Хычин или чебурек (они большие (очень) и сытные) — 150 р Чай с шишками/вареньем - 80-100 р Суп - 200-350 р

Есть ли связь на маршруте?

Лучше всего будет ловить Мегафон/Мтс или местная сим-карта, которую можно приобрести в аэропорту. Будут места, где связь будет пропадать, но это не на долго, каждый день будем возвращаться в цивилизацию. В гостевом доме есть Wi-Fi.

Нужно ли что-то специфическое покупать из одежды?

Подготовьтесь к походу по нашему списку вещей.

Флисовые детские кофты - прекрасны на этом маршруте, хорошо греют, быстро сохнут и легче хлопковых.

Особое внимание просим обратить на обувь! Нужны хорошие треккинговые ботинки, городские кроссовки и т. д. Не Подходят для этого маршрута. Во время треккинга идем по непростому рельефу с камнями, травой и наклоном - большая нагрузка на голеностоп и большой риск получить травму в случае, если у Вас неподходящая обувь.

Треккинговые палки также очень рекомендуем для похода, но их можно будет взять в прокате в Терсколе.

Можно ли с детьми младше 7 лет?

Если явы и ваш ребёнок — опытные походники, уже ходили по подобным маршрутам и полностью уверены в своих силах, то можете взять ребёнка младше 7 лет с собой.

Перед тем как принять решение, изучите маршрут и оцените, сможет ли малыш выдержать нагрузки. В разные дни маршрут может быть легче или сложнее.

Если у Вас активный ребенок, отлично переносит нагрузки и легко ходит по 10 км в день, мы с удовольствием примем его в нашу группу!

Если у Вас есть сильный родитель, который может взять ребенка на шею или в рюкзак-переноску - это тоже отличный вариант.

Какая ожидается погода?

Погода в Приэльбрусье летом довольно комфортная, но с резкими переменами из-за высокогорья.

Июнь - Днём: +12C до +20C (в долинах до +25C). - Ночью: +3C до +8C, выше 3000 м - около 0C. - Осадки: возможны дожди, чаще всего во второй половине дня - Особенности: начало летнего сезона, много талой воды, возможны туманы.

Июль - Днём: +15C до +25C (в долин. ах), +5C до +15C на высотах. - Ночью: +5C до +10C, в высокогорье - около 0C. - Осадки: иногда возможны грозы (чаще во второй половине дня) - Особенности: лучший месяц для треккинга и восхождений.

Август - Днём: +12C до +22C, ближе к концу месяца холодает. - Ночью: +3C до +8C, в горах - заморозки. - Осадки: возможны дожди, чаще всего во второй половине дня - Особенности: ночи становятся холоднее, к концу августа возможны первые снегопады.

Что взять с собой? Одежда: - Ветрозащитная куртка + флис/термобельё. - Шапка и перчатки (для высотных выходов). - Дождевик или мембранная одежда.

Обувь: - Трекинговые ботинки (для горных маршрутов).

Защита от солнца: - Солнцезащитные очки (категория Uv400). - Крем с Spf 50+.