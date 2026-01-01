Описание тура
Комфортный семейный выезд без тяжелых рюкзаков в Приэльбрусье для активных детей и родителей. Мы проведем 9 насыщенных дней у подножья горы Эльбрус. Нас ждут радиальные прогулки в горы, к живописным озерам и вдоль быстрых горных рек, минивосхождения на г. Чегет и г. Эльбрус. В середине похода — релакс-день в термальных источниках.
Жить будем в уютном гостевом доме в самом сердце Терскола. В доме в нашем распоряжении будет общая зона для игр и мастер классов и просторная кухня. Завтраки и ужины готовят дежурные семьи, инструктор помогает и вдохновляет.
Красота и мощь кавказской природы не оставит равнодушным даже самого маленького туриста, а разнообразная творческая программа сохранит теплые воспоминания на весь грядущий учебный год.
Программа тура по дням
Легенды об Эльбрусе и трекинг к озеру Гижгит
В 7:30 встречаемся в Минводах, знакомимся с инструктором и на трансфере отправимся к точке начала первого приключения по Приэльбрусью. В районе 11-12 часов дня доезжаем до первого места нашего путешествия. Нас ждет треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье. После этого едем в гостиницу. Размещаемся в забронированных номерах. Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство. После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать. Нужно набраться сил перед новыми горными приключениями.
Пройдем 4 км
Ночевка в гостевом доме Зима Лето
Будем в дороге 5 часов
Прогулка к Долине Нарзанов
Подъем, энергичная зарядка и вкусный завтрак. Сегодня нам важно расходиться и акклиматизироваться. Нас ждет увлекательная прогулка к Долине Нарзанов. Прогуляемся по эко-тропе вдоль реки Баксан. Попробуем натуральный нарзан из разных источников, отведаем блюда местной кухни. Вернемся в отель вечером и после ужина прочтем сказку на ночь.
Пройдем 10 км
Набор высоты 10 м
Долина Нарзанов
Водопад Девичьи косы
После завтрака и зарядки собираем радиальные рюкзачки и отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы. Когда доберемся до него, увидим, что водопад, и правда, похож на распущенные из косы волосы. А по пути будут открываться невероятные горные пейзажи. Сегодня будет достаточно крутой склон, поэтому инструктор расскажет об особенностях горных подъемов и спусков. Пообедаем рядом с шумным водопадом и к вечеру вернемся в отель. После отдыха и водных процедур поиграем, а после ужина покажем настоящий театр теней!
Пройдем 12 км
Набор высоты 550м
По эко-тропе к подножию горы Чегет
Ура, сегодня у нас первое восхождение! Хорошо подкрепившись, по эко-тропе отправляемся к подножию горы Чегет. Подниматься будем по канатной дороге. На станции Ай (2750 м) отдохнем, акклиматизируемся и поедем дальше, на станцию Чегет-3 (3083 м). Если детям будет по силам, то отправимся еще выше пешком. Сверху увидим знакомый нам водопад Девичьи косы, обсерваторию и озеро Донгуз-Орун-Кель. Ах да, и сам Эльбрус как на ладони. Отдохнуть и поесть можно будет в кафе, как наверху, так и у подножия горы их много, как и сувенирных лавочек. Для тех у кого остались силы, можно прогуляться до красивейшего озера Донгуз-Орун-Кель и от него спуститься пешком к подножью горы. Возвращаемся в отель по эко-тропе, отдыхаем, ужинаем и традиционно читаем сказку на ночь.
Пройдем 4 км или 8 км
Набор высоты 885 м
Отдых в термальных источниках
К сегодняшнему дню мы уже столько успели! Поэтому устроим себе день релакса с местным колоритом, чтобы быть готовыми ко второй части активного похода. Наше тело очень хорошо потрудилось, поэтому едем отдыхать в термальных источниках. На нашу группу будет отдельная зона с горячим и холодным бассейном. Также мы посетим большие бассейны с аквагорками и гидромассажем, где сможем все вместе весело поплавать. Ну, а вечером в отеле настольные игры и сказка на ночь.
Проедем 2,5 часа до источников
Отдых и водные горки на 4 часа
Треккинг по ущелью Терскол
После отдыха — очередной активный день. Завтрак, веселая зарядка. Сегодня у нас треккинг по ущелью Терскол. Идем по подъему вдоль реки, а за спиной виднеется гора Донгуз Орун и знаменитый ледник Семерка. Дойдем до водопада Терскол (Мужские слезы), похожего на орган или огромную библиотеку. На обратном пути остановимся в беседке с видом на горы, здесь можно попробовать местную кухню: айран, джугурт, хычины и сыр. К вечеру возвратимся в отель, поужинаем и прочтем сказку на ночь.
Пройдем 12 км
Набор высоты 600 м
Эльбрус и вершина горы Гара-Баши
Можно ли побывать в Приэльбрусье и не подняться на сам Эльбрус? Наверно, да, но это не для нас. К подножью знаменитой горы идем по экотропе вдоль реки Баксан до поляны Азау. Идти будем небыстро, потому что вдоль дороги растет земляника, черника и иван-чай. Для настоящего восхождения нужна серьезная подготовка и хорошая спортивная форма. Но нам поможет подъемник. Отправимся к вершине на канатной дороге до Гара-Баши. Но наша первая остановка — станция Мир. Здесь гуляем и проходим дополнительную акклиматизацию, привыкаем к высоте. Отсюда открываются виды на ледник Семерка, гору Чегет и, при ясной погоде, на высшую точку Грузии — гору Ушба. А уже на Гара-Баши можно прокатиться на снегоходе или ратраках, отдохнуть после нагрузки можно будет в кафе, которое здесь так кстати. А полноценно пообедать можем сразу после спуска, у подножия горы. По желанию можно организовать вечернюю баньку.
Пройдем 8 км
Набор высоты 1680 м
Эльбрус
Ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик
После завтрака и бодрящей зарядки за нами заедет трансфер, чтобы отвезти к началу нового маршрута. Сегодня отправляемся в ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик. Часть треккинга проходит сквозь сосновый лес, мимо нарзанного минерального источника и песчаных замков к горному водопаду. При хорошей погоде мы вновь увидим вершину Эльбруса.
Пройдем 12 км
Набор высоты 520 м
Отъезд
Наше путешествие по Приэльбрусью завершилось. Сегодня в 10 часов утра трансфер отвезет нас на вокзал. Ориентировочное прибытие на жд вокзал Минеральные Воды 14:00 (зависит от дорожной ситуации). Далее желающих довезем до аэропорта Минеральные воды.
Проведем в пути 3,5 часа
Путь домой
Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от вокзала до гостиницы в первый день похода
- Трансфер от гостиницы до вокзала после похода
- Трансферы на маршруте
- Проживание в отеле в 2х, 3х, 4х местном номере (без подселения)
- Завтраки и ужины
- Подъем и спуск на новом канатном подъемнике на г. Эльбрус
- Подъем и спуск на канатном подъемнике на г. Чегет
- Отдых в комплексе с термальными источниками
- Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
- Страховка от Нс
- Услуги двух лучших семейных инструкторов
- Творческие занятия и мастер-классы для детей и взрослых
- Творческий реквизит
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Прокат личного снаряжения
- Обеды
- Авиа или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Внеплановый досуг (конные прогулки, ратрак, баня)
О чём нужно знать до поездки
Как мы будем питаться?
В гостевом доме в нашем распоряжении будет кухня. Завтрак и ужин готовит дежурная семья. Большинство продуктов закуплено и привезено заранее, но недалеко есть магазины, в которых можно еще что-то докупить. На завтрак каша со сгущенкой или молоком, орешки, бутерброды с сыром и колбасой, фрукт. На ужин салат из свежих овощей, гарнир, тушенка Кронидов, сладкое к чаю.
Перекус/обед - не входят в стоимость тура. Перекус берем с собой. Его необходимо купить в магазине заранее, либо заказать на Озоне (сушеное манго, орешки, вяленое мясо). если не перекус, то либо самостоятельно готовим в отеле (можно объединиться с кем-то и приготовить один суп на несколько семей), либо кушаем в кафе. Стоимость продуктов в магазинах и еды в кафе примерно такая же, как и в Москве и Петербурге.
В кафе очень разные блюда.
В среднем: Хычин или чебурек (они большие (очень) и сытные) — 150 р Чай с шишками/вареньем - 80-100 р Суп - 200-350 р
Есть ли связь на маршруте?
Лучше всего будет ловить Мегафон/Мтс или местная сим-карта, которую можно приобрести в аэропорту. Будут места, где связь будет пропадать, но это не на долго, каждый день будем возвращаться в цивилизацию. В гостевом доме есть Wi-Fi.
Нужно ли что-то специфическое покупать из одежды?
Подготовьтесь к походу по нашему списку вещей.
Флисовые детские кофты - прекрасны на этом маршруте, хорошо греют, быстро сохнут и легче хлопковых.
Особое внимание просим обратить на обувь! Нужны хорошие треккинговые ботинки, городские кроссовки и т. д. Не Подходят для этого маршрута. Во время треккинга идем по непростому рельефу с камнями, травой и наклоном - большая нагрузка на голеностоп и большой риск получить травму в случае, если у Вас неподходящая обувь.
Треккинговые палки также очень рекомендуем для похода, но их можно будет взять в прокате в Терсколе.
Можно ли с детьми младше 7 лет?
Если явы и ваш ребёнок — опытные походники, уже ходили по подобным маршрутам и полностью уверены в своих силах, то можете взять ребёнка младше 7 лет с собой.
Перед тем как принять решение, изучите маршрут и оцените, сможет ли малыш выдержать нагрузки. В разные дни маршрут может быть легче или сложнее.
Если у Вас активный ребенок, отлично переносит нагрузки и легко ходит по 10 км в день, мы с удовольствием примем его в нашу группу!
Если у Вас есть сильный родитель, который может взять ребенка на шею или в рюкзак-переноску - это тоже отличный вариант.
Какая ожидается погода?
Погода в Приэльбрусье летом довольно комфортная, но с резкими переменами из-за высокогорья.
Июнь - Днём: +12C до +20C (в долинах до +25C). - Ночью: +3C до +8C, выше 3000 м - около 0C. - Осадки: возможны дожди, чаще всего во второй половине дня - Особенности: начало летнего сезона, много талой воды, возможны туманы.
Июль - Днём: +15C до +25C (в долин. ах), +5C до +15C на высотах. - Ночью: +5C до +10C, в высокогорье - около 0C. - Осадки: иногда возможны грозы (чаще во второй половине дня) - Особенности: лучший месяц для треккинга и восхождений.
Август - Днём: +12C до +22C, ближе к концу месяца холодает. - Ночью: +3C до +8C, в горах - заморозки. - Осадки: возможны дожди, чаще всего во второй половине дня - Особенности: ночи становятся холоднее, к концу августа возможны первые снегопады.
Что взять с собой? Одежда: - Ветрозащитная куртка + флис/термобельё. - Шапка и перчатки (для высотных выходов). - Дождевик или мембранная одежда.
Обувь: - Трекинговые ботинки (для горных маршрутов).
Защита от солнца: - Солнцезащитные очки (категория Uv400). - Крем с Spf 50+.
Пожелания к путешественнику
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для детского похода. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта:).
На выезде мы Не будем ходить под рюкзаком, поэтому можно не беспокоиться о размере и весе вещей и даже приехать с чемоданом, но всегда помним, что это поход, а не прогулка в парке! Поэтому треккинговые ботинки и хорошая физическая форма — будет большим бонусом для Вас!
Необходимо взять с собой
Снаряжение
Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
Очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3)
Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
Треккинговые палки
Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
Одежда
Одежда для сна
Плавательный костюм (купальник, плавки)
Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)
Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
Шорты
Носки или термоноски
Футболка
Рубашка с длинным рукавом
Лёгкая кофта (тельник, термо)
Теплая флисовая кофта с горловиной
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Перчатки
Шапочка лёгкая
Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Шлёпки/кроксы/сандалии
Носки 2 пары
Личные вещи
Паспорт
Деньги
Многоразовая бутылка
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Медицинский полис
Детская индивидуальная аптечка
Рекомендуем добавить
Термос
Набор посуды (Клмн)
Тапочки
Блокнот и ручка
Платье