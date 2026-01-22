Созвездие гор: курорты КМВ, Домбай, Архыз и Эльбрус
Изучить Пятигорск и Кисловодск, посетить Баксанское и Черекское ущелья, осмотреть Аланское городище
Захватывающие дух виды, пропитанный свежестью воздух, уходящая в древность история ждут вас! В этом путешествии собраны многие знаковые уголки Кавминвод, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
Мы погуляем по аллеям знаменитых парков Пятигорска и
Кисловодска, увидим поражающее цветом озеро Провал и удивительную по форме гору Кольцо, сможем попробовать целебный нарзан.
Отдохнём на популярных курортах Домбай и Архыз: насладимся творениями природы и словно перенесёмся на века в прошлое, осматривая Шоанинский и Сентинский храмы, Аланское городище, Лик Христа.
Восхитимся мощью седого великана Эльбруса, а также полюбуемся красотой Баксанского и Черекского ущелий и лазурью одного из Голубых озёр — Церик-Кёль.
Описание тура
Организационные детали
Для посещения термальных источников понадобятся купальные принадлежности, сланцы и полотенца.
Программа тура по дням
1 день
Пятигорск: парк «Цветник», грот Дианы, озеро Провал
Встретимся и поедем в Пятигорск. После размещения в отеле — обзорная экскурсия по городу. Погуляем по парку «Цветник», заглянем в грот Дианы и к озеру Провал.
2 день
Домбай: перевал Гумбаши, храмы, Теберда
Этот день посвятим Домбаю. Поднимемся на перевал Гумбаши, осмотрим Шоанинский и Сентинский храмы. Погуляем по Тебердинскому заповеднику, понаблюдаем за течением реки Уллу-Муруджу. Вечером — размещение в гостинице на Домбайской поляне.
3 день
Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедник, Архызское Аланское городище, Лик Христа
Начнём день с головокружительных видов — поднимемся на вершину Мусса-Ачитара. Потом спустимся в Тебердинский заповедник, в Архызе осмотрим Аланское городище и наскальный Лик Христа. Желающие смогут за доплату посетить термальные источники (необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца). Вечером вернёмся в Пятигорск.
4 день
Медовые водопады, гора Кольцо, Кисловодск
В планах на сегодня — много интересных локаций. Мы доберёмся к Медовым водопадам, увидим удивительную гору Кольцо. Исследуем Кисловодск: погуляем по Курортному парку, Каскадной лестнице, Главной нарзанной галерее.
5 день
Баксанское ущелье, поляны Нарзанов и Азау, Эльбрус
Движемся дальше. Мы заедем в Баксанское ущелье, посетим поляны Нарзанов и Азау. Полюбуемся высочайшей вершиной Европы — двуглавым Эльбрусом — и по канатной дороге поднимемся на его склоны. Ночуем в Нальчике.
6 день
Черекская теснина, Верхняя Балкария, озеро Церик-Кёль
Напоследок — ещё немного природных жемчужин. Мы побываем в Черекской теснине, заедем в аул Верхняя Балкария и полюбуемся бирюзой озера Церик-Кёль.
Далее — трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу Нальчика или Минеральных Вод.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
39 825 ₽
1-местное проживание
57 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер от аэропорта Минеральных Вод или ж/д вокзала Пятигорска в 1-й день
Трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу Минеральных Вод или Нальчика в 6-й день
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Экосборы
Что не входит в цену
Билеты в Минеральные Воды/Пятигорск и обратно в ваш город из Минеральных Вод/Нальчика
Обеды, ужины
Канатная дорога на Мусса-Ачитара/в Приэльбрусье (Азау) - 2700 ₽ каждая
Термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 600 ₽
1-местное проживание
Курортный сбор или налог в отелях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00. Также можем встретить вас у ж/д вокзала Пятигорска
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, после 19:00. Также можем проводить вас к ж/д вокзалу или аэропорту Нальчика
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 8815 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы.
Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!