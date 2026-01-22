Мои заказы

Созвездие гор: курорты КМВ, Домбай, Архыз и Эльбрус

Изучить Пятигорск и Кисловодск, посетить Баксанское и Черекское ущелья, осмотреть Аланское городище
Захватывающие дух виды, пропитанный свежестью воздух, уходящая в древность история ждут вас! В этом путешествии собраны многие знаковые уголки Кавминвод, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Мы погуляем по аллеям знаменитых парков Пятигорска и
читать дальше

Кисловодска, увидим поражающее цветом озеро Провал и удивительную по форме гору Кольцо, сможем попробовать целебный нарзан.

Отдохнём на популярных курортах Домбай и Архыз: насладимся творениями природы и словно перенесёмся на века в прошлое, осматривая Шоанинский и Сентинский храмы, Аланское городище, Лик Христа.

Восхитимся мощью седого великана Эльбруса, а также полюбуемся красотой Баксанского и Черекского ущелий и лазурью одного из Голубых озёр — Церик-Кёль.

Созвездие гор: курорты КМВ, Домбай, Архыз и Эльбрус
Созвездие гор: курорты КМВ, Домбай, Архыз и Эльбрус
Созвездие гор: курорты КМВ, Домбай, Архыз и Эльбрус

Описание тура

Организационные детали

Для посещения термальных источников понадобятся купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск: парк «Цветник», грот Дианы, озеро Провал

Встретимся и поедем в Пятигорск. После размещения в отеле — обзорная экскурсия по городу. Погуляем по парку «Цветник», заглянем в грот Дианы и к озеру Провал.

Пятигорск: парк «Цветник», грот Дианы, озеро ПровалПятигорск: парк «Цветник», грот Дианы, озеро Провал
2 день

Домбай: перевал Гумбаши, храмы, Теберда

Этот день посвятим Домбаю. Поднимемся на перевал Гумбаши, осмотрим Шоанинский и Сентинский храмы. Погуляем по Тебердинскому заповеднику, понаблюдаем за течением реки Уллу-Муруджу. Вечером — размещение в гостинице на Домбайской поляне.

Домбай: перевал Гумбаши, храмы, ТебердаДомбай: перевал Гумбаши, храмы, Теберда
3 день

Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедник, Архызское Аланское городище, Лик Христа

Начнём день с головокружительных видов — поднимемся на вершину Мусса-Ачитара. Потом спустимся в Тебердинский заповедник, в Архызе осмотрим Аланское городище и наскальный Лик Христа. Желающие смогут за доплату посетить термальные источники (необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца). Вечером вернёмся в Пятигорск.

Мусса-Ачитара, Тебердинский заповедник, Архызское Аланское городище, Лик ХристаМусса-Ачитара, Тебердинский заповедник, Архызское Аланское городище, Лик Христа
4 день

Медовые водопады, гора Кольцо, Кисловодск

В планах на сегодня — много интересных локаций. Мы доберёмся к Медовым водопадам, увидим удивительную гору Кольцо. Исследуем Кисловодск: погуляем по Курортному парку, Каскадной лестнице, Главной нарзанной галерее.

Медовые водопады, гора Кольцо, КисловодскМедовые водопады, гора Кольцо, Кисловодск
5 день

Баксанское ущелье, поляны Нарзанов и Азау, Эльбрус

Движемся дальше. Мы заедем в Баксанское ущелье, посетим поляны Нарзанов и Азау. Полюбуемся высочайшей вершиной Европы — двуглавым Эльбрусом — и по канатной дороге поднимемся на его склоны. Ночуем в Нальчике.

Баксанское ущелье, поляны Нарзанов и Азау, ЭльбрусБаксанское ущелье, поляны Нарзанов и Азау, Эльбрус
6 день

Черекская теснина, Верхняя Балкария, озеро Церик-Кёль

Напоследок — ещё немного природных жемчужин. Мы побываем в Черекской теснине, заедем в аул Верхняя Балкария и полюбуемся бирюзой озера Церик-Кёль.

Далее — трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу Нальчика или Минеральных Вод.

Черекская теснина, Верхняя Балкария, озеро Церик-КёльЧерекская теснина, Верхняя Балкария, озеро Церик-Кёль

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении39 825 ₽
1-местное проживание57 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от аэропорта Минеральных Вод или ж/д вокзала Пятигорска в 1-й день
  • Трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу Минеральных Вод или Нальчика в 6-й день
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды/Пятигорск и обратно в ваш город из Минеральных Вод/Нальчика
  • Обеды, ужины
  • Канатная дорога на Мусса-Ачитара/в Приэльбрусье (Азау) - 2700 ₽ каждая
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 600 ₽
  • 1-местное проживание
  • Курортный сбор или налог в отелях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00. Также можем встретить вас у ж/д вокзала Пятигорска
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, после 19:00. Также можем проводить вас к ж/д вокзалу или аэропорту Нальчика
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 8815 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
читать дальше

и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
На машине
Джип-туры
4 дня
-
20%
57 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, желатель...
Сегодня в 10:00
30 янв в 10:00
34 400 ₽43 000 ₽ за человека
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
На машине
Джип-туры
3 дня
-
10%
37 отзывов
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, время за...
Сегодня в 08:00
24 янв в 08:00
30 600 ₽34 000 ₽ за человека
Активный отдых в окружении гор: душевный тур в Домбай и Архыз в мини-группе
На машине
5 дней
-
10%
2 отзыва
Активный отдых в окружении гор: душевный тур в Домбай и Архыз в мини-группе
Подняться на вершину Мусса-Ачитара, побывать в обсерватории РАН и увидеть Лик Христа
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по догов...
4 фев в 12:30
18 фев в 12:30
44 991 ₽49 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод