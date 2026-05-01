Погрузиться в красоту природы, любоваться горами, озерами и реками и наслаждаться каждым мгновением — если вы давно чувствуете желание сбежать подальше от города и забыть обо всех проблемах и суете,
Описание тураЧто вас ожидает Полюбовавшись на Медовые водопады, Эшкаконское водохранилище и сталактитовые пещеры мы отправимся на плато Бермамыт, чтобы встретить закат с завораживающим видом на Эльбрус. А утром встретим рассвет на плато Шатджатмаз. Проедем по дороге, которая входит в ТОП-10 самых красивых дорог России: горы, петляющие серпантины, зеленые луга — просто райские пейзажи. Попробуем целебный нарзан прямо из источника в Долине Нарзанов и отведаем вкуснейшие национальные блюда на обеде в домике лесника. Увидим гору Тузлук, которую называют Кавказской пирамидой и считают святым местом. Сделаем остановки на водопадах Кара-Каясу, Султан и Кызыкол, а еще заглянем в ущелье Малка и к минеральным источникам, где вы сможете принять нарзанную ванну. Посетим высокогорные озера Шадхурей, с которыми связаны множество загадок и легенд. Сделаем множество прекрасных фото у озера Гижгит, которое привлекает своим необычным небесным цветом — здесь получаются отличные кадры без всяких фильтров. Вдохновимся потрясающим видом на Эльбрус и малый Кавказский хребет с перевала Актопрак. В завершении программы заедем на Чегемские водопады и отведаем настоящую балкарскую кухню. Важная информация• В туре присутствуют элементы бездорожья.
- Программа не требует специальной физической подготовки.
- Возьмите с собой теплые вещи в любое время года, в горах прохладно даже летом.
- Захватите с собой купальные принадлежности, если хотите принять нарзанную ванну.
- Не забудьте взять с собой бутылочки для воды, чтобы набрать целебного нарзана из источника.
- Выбирайте удобную обувь и одежду.
По пятницам раз в две недели, с мая по ноябрь
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- День 1/3:
- Медовые водопады
- Эшкаконское водохранилище
- Сталактитовые пещеры (пеший маршрут)
- Плато Бермамыт на закате
- Обсерватория плато Шадшатмаз
- День 2/3:
- Долина Нарзанов
- Ущелье Харбаз
- Джылысу
- Водопад Каракая-су
- Водопад Султан
- Водопад Кызыл-Кол
- Гора Тузлук
- День 3/3:
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Парадром
- Город Мертвых Эльтю-бю
- Чегемские водопады
- Термальные источники Гедуко
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Экосборы
- Проживание, поможем проверить наличие нужного вам номера у наших партнёров на ваши даты и поможет подобрать аналогичные варианты при необходимости
Место начала и завершения?
Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам раз в две недели, с мая по ноябрь
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
