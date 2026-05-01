Фантастические рассветы и закаты в горах в трехдневном туре

Погрузиться в красоту природы, любоваться горами, озерами и реками и наслаждаться каждым мгновением — если вы давно чувствуете желание сбежать подальше от города и забыть обо всех проблемах и суете,
то это путешествие для вас.

За три дня вы увидите места, которые завораживают своим масштабом и естественностью: невероятное плато Бермамыт будто с другой планеты, небесного цвета озеро Гижгит и нарзаны, бьющие прямо из источников. А ночевать будем у подножия Эльбруса, с незабываемыми видами.

Описание тура

Что вас ожидает Полюбовавшись на Медовые водопады, Эшкаконское водохранилище и сталактитовые пещеры мы отправимся на плато Бермамыт, чтобы встретить закат с завораживающим видом на Эльбрус. А утром встретим рассвет на плато Шатджатмаз. Проедем по дороге, которая входит в ТОП-10 самых красивых дорог России: горы, петляющие серпантины, зеленые луга — просто райские пейзажи. Попробуем целебный нарзан прямо из источника в Долине Нарзанов и отведаем вкуснейшие национальные блюда на обеде в домике лесника. Увидим гору Тузлук, которую называют Кавказской пирамидой и считают святым местом. Сделаем остановки на водопадах Кара-Каясу, Султан и Кызыкол, а еще заглянем в ущелье Малка и к минеральным источникам, где вы сможете принять нарзанную ванну. Посетим высокогорные озера Шадхурей, с которыми связаны множество загадок и легенд. Сделаем множество прекрасных фото у озера Гижгит, которое привлекает своим необычным небесным цветом — здесь получаются отличные кадры без всяких фильтров. Вдохновимся потрясающим видом на Эльбрус и малый Кавказский хребет с перевала Актопрак. В завершении программы заедем на Чегемские водопады и отведаем настоящую балкарскую кухню. Важная информация• В туре присутствуют элементы бездорожья.
  • Программа не требует специальной физической подготовки.
  • Возьмите с собой теплые вещи в любое время года, в горах прохладно даже летом.
  • Захватите с собой купальные принадлежности, если хотите принять нарзанную ванну.
  • Не забудьте взять с собой бутылочки для воды, чтобы набрать целебного нарзана из источника.
  • Выбирайте удобную обувь и одежду.

По пятницам раз в две недели, с мая по ноябрь

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • День 1/3:
  • Медовые водопады
  • Эшкаконское водохранилище
  • Сталактитовые пещеры (пеший маршрут)
  • Плато Бермамыт на закате
  • Обсерватория плато Шадшатмаз
  • День 2/3:
  • Долина Нарзанов
  • Ущелье Харбаз
  • Джылысу
  • Водопад Каракая-су
  • Водопад Султан
  • Водопад Кызыл-Кол
  • Гора Тузлук
  • День 3/3:
  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Чегемское ущелье
  • Парадром
  • Город Мертвых Эльтю-бю
  • Чегемские водопады
  • Термальные источники Гедуко
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Экосборы
  • Проживание, поможем проверить наличие нужного вам номера у наших партнёров на ваши даты и поможет подобрать аналогичные варианты при необходимости
Место начала и завершения?
Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам раз в две недели, с мая по ноябрь
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

