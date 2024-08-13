Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях

Полюбоваться звёздами, насладиться палитрой горного рассвета и переночевать над обрывом
Выходные — это маленькая жизнь. Отправляемся на Кавказ, чтобы наполнить дни отдыха яркими впечатлениями. Удовольствие от наших конных прогулок получат как новички, так и опытные наездники.

Мы побываем на плато Бермамыт,а ещё заглянем на Гришкину балку, чтобы искупаться в водопаде и насладиться горным воздухом. Посчитаем звёзды на небосводе и запечатлим нереальный рассвет.
5
1 отзыв
Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях
Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях
Выходные среди гор: к плато Бермамыт и Гришкиной балке на лошадях

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.
Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка,миска, приборы.
Спальник, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).
Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.
Лекарства: обезболивающее, смекта, энтерол, лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.
Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.

Проживание. В домиках на плато Бермамыт, размещение трёх и четырёхместное.

Питание. В стоимость входят завтраки (кроме первого дня), обеды и ужины.

Уровень сложности. Тур больше подойдёт для тех, кто обладает навыками верховой езды. Новичкам предлагаем прибыть заранее, чтобы научиться.

Программа тура по дням

1 день

Путь до плато Бермамыт

Встретимся в посёлке Элькуш, оседлаем коней и направимся к плато Бермамыт. По прибытии на плато разместимся в домиках, расположенных прямо над пропастью. У вас будет свободное время, чтобы насладиться местной природой, а вечером понаблюдать за необъятным звёздным небом.

Путь до плато БермамытПуть до плато БермамытПуть до плато БермамытПуть до плато Бермамыт
2 день

Гришкина балка

Встаём рано и в 4:00 встречаем рассвет. Сделаем потрясающие кадры, позавтракаем, а после оседлаем лошадей и направимся в место под названием Гришкина балка. Она представляет собой глубокий овраг с крутыми склонами и пологим дном. Балка покрыта луговой растительностью, кустарниками и деревьями. Здесь можно встретить дубы, клёны, ясени, боярышник, шиповник и другие растения. В балке обитают зайцы, лисы, фазаны и различные виды птиц. Желающие искупаются в местном водопаде.

Перекусим и поедем в Элькуш, откуда вы доберётесь до аэропорта. Наше мини-путешествие подошло к концу. До новых встреч!

Гришкина балкаГришкина балкаГришкина балкаГришкина балкаГришкина балка

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (со второго дня), обеды, ужины
  • Трансфер по маршруту
  • Конные прогулки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Минеральных вод и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Трансфер от аэропорта до места сбора
  • Трансфер до аэропорта
  • Рекомендуем приезжать за день-два до старта тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов предков» 9:00
Завершение: Посёлок Элькуш, время зависит от времени возвращения
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
13 авг 2024
Я благодарю тебя 🖤

За возможность почувствовать себя счастливой маленькой девочкой, которую наконец «накатали» на лошадке так как мечталось всю жизнь!))

Сказать что я перезагрузилась- это очень сильно приуменьшить….
Безумный заряд юности и
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бодрости перекрывает с лихвой все мои «колени», сгоревший нос и пахнущий коржиком рюкзак!))🖤

Спасибо за возможность полностью выключится из суеты будней) за новые знакомства)) за постоянный смех и приколы!)))
Спасибо за то, что мне было так красиво, как будто это не несколько дней прошло, а как минимум неделя.

Спасибо за заряд эмоций и вдохновения, на котором я буду держаться до нашей следующей поездки!)))

Я поймала дзэн🖤
Обнимаю🖤

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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