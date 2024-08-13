Встаём рано и в 4:00 встречаем рассвет. Сделаем потрясающие кадры, позавтракаем, а после оседлаем лошадей и направимся в место под названием Гришкина балка. Она представляет собой глубокий овраг с крутыми склонами и пологим дном. Балка покрыта луговой растительностью, кустарниками и деревьями. Здесь можно встретить дубы, клёны, ясени, боярышник, шиповник и другие растения. В балке обитают зайцы, лисы, фазаны и различные виды птиц. Желающие искупаются в местном водопаде.

Перекусим и поедем в Элькуш, откуда вы доберётесь до аэропорта. Наше мини-путешествие подошло к концу. До новых встреч!