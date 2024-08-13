Мы побываем на плато Бермамыт,а ещё заглянем на Гришкину балку, чтобы искупаться в водопаде и насладиться горным воздухом. Посчитаем звёзды на небосводе и запечатлим нереальный рассвет.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.
Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка,миска, приборы.
Спальник, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).
Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.
Лекарства: обезболивающее, смекта, энтерол, лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.
Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.
Проживание. В домиках на плато Бермамыт, размещение трёх и четырёхместное.
Питание. В стоимость входят завтраки (кроме первого дня), обеды и ужины.
Уровень сложности. Тур больше подойдёт для тех, кто обладает навыками верховой езды. Новичкам предлагаем прибыть заранее, чтобы научиться.
Программа тура по дням
Путь до плато Бермамыт
Встретимся в посёлке Элькуш, оседлаем коней и направимся к плато Бермамыт. По прибытии на плато разместимся в домиках, расположенных прямо над пропастью. У вас будет свободное время, чтобы насладиться местной природой, а вечером понаблюдать за необъятным звёздным небом.
Гришкина балка
Встаём рано и в 4:00 встречаем рассвет. Сделаем потрясающие кадры, позавтракаем, а после оседлаем лошадей и направимся в место под названием Гришкина балка. Она представляет собой глубокий овраг с крутыми склонами и пологим дном. Балка покрыта луговой растительностью, кустарниками и деревьями. Здесь можно встретить дубы, клёны, ясени, боярышник, шиповник и другие растения. В балке обитают зайцы, лисы, фазаны и различные виды птиц. Желающие искупаются в местном водопаде.
Перекусим и поедем в Элькуш, откуда вы доберётесь до аэропорта. Наше мини-путешествие подошло к концу. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (со второго дня), обеды, ужины
- Трансфер по маршруту
- Конные прогулки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Минеральных вод и обратно
- Завтрак в первый день
- Трансфер от аэропорта до места сбора
- Трансфер до аэропорта
- Рекомендуем приезжать за день-два до старта тура
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
За возможность почувствовать себя счастливой маленькой девочкой, которую наконец «накатали» на лошадке так как мечталось всю жизнь!))
Сказать что я перезагрузилась- это очень сильно приуменьшить….
Безумный заряд юности и