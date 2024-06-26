От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Авторский тур в Минеральных Водах

Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра

Наш маршрут, известный как маршрут № 8, пройдёт по склонам хребтов и отрогам гор, покрытых многолетними пихтами, буком и соснами.

Мы насладимся единением с природой, завораживающими пейзажами и уютным потрескиванием костра по вечерам, искупаемся в брызгах горных рек и ручьев.

С реки Чистой полюбуемся самой высокой вершиной Краснодарского края, покорим перевал Аишха, а изюминкой станет море в конце пути.
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Ближайшие даты:
26
июн
17
июл
7
авг
28
авг
9
сен
2
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимое снаряжение: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник (температура комфорта 0,-5 и вес 1-1.2 кг), треккинговые палки, сидушка (хопа), очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, ветрозащитные куртка и штаны, флиска,, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков
или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, ложка, миска, кружка), термос (1 литр), ёмкость для воды — 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине) + «личные» лекарственные препараты, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги, паспорт, деньги.

Проживание. Ночёвки в палатках (при необходимости предоставим).

Питание. 3-разовое походное.

Сложность. 4 балла из 10.

Программа тура по дням

1 день

Проезд до старта маршрута, поход до места лагеря

Встречаемся и едем до посёлка Псебай около 4-5 часов, а оттуда — до кордона заповедника «Черноречье». Здесь начнём наш поход: пройдём
7 км до кордона «Третья рота», где разобьём лагерь и разведём костёр. Познакомимся поближе, пообщаемся и полюбуемся мерцанием звёзд на ночном небосводе под уютный треск горящих дров.

Проезд до старта маршрута, поход до места лагеряПроезд до старта маршрута, поход до места лагеряПроезд до старта маршрута, поход до места лагеряПроезд до старта маршрута, поход до места лагеря
2 день

Переход до Умпырских полян

Идём дальше. Пройдём по берегу реки Малая Лаба до кордона «Умпырь».
Преодолеем Балканский хребет, с которого насладимся видами кавказских гор и Цахвоа и Магишо. Дойдём до Умпырских полян, где желающие погреются в бане. Установим палатки и переночуем в окружении природы и звенящей тишины.

Переход до Умпырских полянПереход до Умпырских полянПереход до Умпырских полянПереход до Умпырских полянПереход до Умпырских полян
3 день

Подход до места слияния рек

Продолжаем поход через пихтовый лес до места слияния рек Цахвоа и Малая Лаба. Здесь установим лагерь и полюбуемся высшей точкой Краснодарского края — 3346-метровой горой Цахвоа. Вечером снова устроим душевные посиделки у костра.

Подход до места слияния рекПодход до места слияния рекПодход до места слияния рекПодход до места слияния рекПодход до места слияния рек
4 день

Переход до устья реки Чистая

В этот день снова будем идти по ароматному пихтовому лесу. Обогнём гору Цахвоа и, наслаждаясь чистым воздухом и чарующими пейзажами, дойдём до места слияния рек Чистая и Малая Лаба, где установим палатки для ночёвки.

Переход до устья реки ЧистаяПереход до устья реки ЧистаяПереход до устья реки ЧистаяПереход до устья реки ЧистаяПереход до устья реки Чистая
5 день

Покорение перевала Аишха

В заключительный день придётся потрудиться: будем преодолевать перевал Аишха высотой 2405 метров. Усилия вознаградятся потрясающим видом на горы Абхазии и Красной Поляны. Полюбуемся обрывистыми скалами северного и покрытого альпийскими лугами южного склона перевала, а затем спустимся к домику лесника. У него нас встретит водитель и довезёт до Красной поляны.
А оттуда, при желании, можем доехать на электричке до Адлера и искупаться в море.

Покорение перевала АишхаПокорение перевала АишхаПокорение перевала АишхаПокорение перевала Аишха

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Питание
  • Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
  • Страховка от НС
  • Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно из Сочи
  • Прокат личного снаряжения (если необходимо)
  • Проезд до начала маршрута пос. Псебай (Краснодарский край): трансфер из Минеральных вод ~ 2000 руб. встреча на Газ66 на Красной поляне ~ 1000-1500 руб., электричка в Адлер ~ 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
Завершение: Сочи/Адлер, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхТреккинг и походыПрирода и пейзажиВсе туры5-дневные турыГорыМногодневные походы

Похожие туры из Минеральных Вод

Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Аэропорт Минеральные Воды
10 мая
11 мая
22 мая
1 июня
21 000 за человека
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах
Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
3 мая
17 мая
31 мая
7 июня
25 000 за человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля
52 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
All Airlines
ХорошоТам