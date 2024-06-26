5 день

Покорение перевала Аишха

В заключительный день придётся потрудиться: будем преодолевать перевал Аишха высотой 2405 метров. Усилия вознаградятся потрясающим видом на горы Абхазии и Красной Поляны. Полюбуемся обрывистыми скалами северного и покрытого альпийскими лугами южного склона перевала, а затем спустимся к домику лесника. У него нас встретит водитель и довезёт до Красной поляны.

А оттуда, при желании, можем доехать на электричке до Адлера и искупаться в море.