Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра
Мы насладимся единением с природой, завораживающими пейзажами и уютным потрескиванием костра по вечерам, искупаемся в брызгах горных рек и ручьев.
С реки Чистой полюбуемся самой высокой вершиной Краснодарского края, покорим перевал Аишха, а изюминкой станет море в конце пути.
июн
июл
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авг
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Описание
Организационные детали
Необходимое снаряжение: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник (температура комфорта 0,-5 и вес 1-1.2 кг), треккинговые палки, сидушка (хопа), очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, ветрозащитные куртка и штаны, флиска,, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков
или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, ложка, миска, кружка), термос (1 литр), ёмкость для воды — 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине) + «личные» лекарственные препараты, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги, паспорт, деньги.
Проживание. Ночёвки в палатках (при необходимости предоставим).
Питание. 3-разовое походное.
Сложность. 4 балла из 10.
Программа тура по дням
Проезд до старта маршрута, поход до места лагеря
Встречаемся и едем до посёлка Псебай около 4-5 часов, а оттуда — до кордона заповедника «Черноречье». Здесь начнём наш поход: пройдём
7 км до кордона «Третья рота», где разобьём лагерь и разведём костёр. Познакомимся поближе, пообщаемся и полюбуемся мерцанием звёзд на ночном небосводе под уютный треск горящих дров.
Переход до Умпырских полян
Идём дальше. Пройдём по берегу реки Малая Лаба до кордона «Умпырь».
Преодолеем Балканский хребет, с которого насладимся видами кавказских гор и Цахвоа и Магишо. Дойдём до Умпырских полян, где желающие погреются в бане. Установим палатки и переночуем в окружении природы и звенящей тишины.
Подход до места слияния рек
Продолжаем поход через пихтовый лес до места слияния рек Цахвоа и Малая Лаба. Здесь установим лагерь и полюбуемся высшей точкой Краснодарского края — 3346-метровой горой Цахвоа. Вечером снова устроим душевные посиделки у костра.
Переход до устья реки Чистая
В этот день снова будем идти по ароматному пихтовому лесу. Обогнём гору Цахвоа и, наслаждаясь чистым воздухом и чарующими пейзажами, дойдём до места слияния рек Чистая и Малая Лаба, где установим палатки для ночёвки.
Покорение перевала Аишха
В заключительный день придётся потрудиться: будем преодолевать перевал Аишха высотой 2405 метров. Усилия вознаградятся потрясающим видом на горы Абхазии и Красной Поляны. Полюбуемся обрывистыми скалами северного и покрытого альпийскими лугами южного склона перевала, а затем спустимся к домику лесника. У него нас встретит водитель и довезёт до Красной поляны.
А оттуда, при желании, можем доехать на электричке до Адлера и искупаться в море.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Питание
- Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
- Страховка от НС
- Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно из Сочи
- Прокат личного снаряжения (если необходимо)
- Проезд до начала маршрута пос. Псебай (Краснодарский край): трансфер из Минеральных вод ~ 2000 руб. встреча на Газ66 на Красной поляне ~ 1000-1500 руб., электричка в Адлер ~ 200 руб