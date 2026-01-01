Мои заказы

Туры от вашего отеля в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Минеральных Водах, цены от 27 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
3 дня
-
5%
1 отзыв
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
Начало: Адрес вашего проживания
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
28 500 ₽30 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур из КМВ в Домбай с проживанием в спа-отеле
На машине
Джиппинг
2 дня
Индивидуальный джип-тур из КМВ в Домбай с проживанием в спа-отеле
Подняться к Шоанинскому храму, устроить пикник у Туманлы-Кёль, отдохнуть в бассейне с видом на горы
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод или место ...
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
88 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур на Кавказ: экскурсия по городу КМВ на выбор и горы Архыза
На машине
2 дня
Индивидуальный тур на Кавказ: экскурсия по городу КМВ на выбор и горы Архыза
Отведать целебной минеральной воды, подняться на высоту 3030 метров и полюбоваться вершинами
Начало: Место вашего проживания в одном из городов КМВ, 10...
21 янв в 10:00
23 янв в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «От вашего отеля»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод;
  2. Индивидуальный джип-тур из КМВ в Домбай с проживанием в спа-отеле;
  3. Индивидуальный тур на Кавказ: экскурсия по городу КМВ на выбор и горы Архыза.
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Эльбрус;
  2. Приэльбрусье;
  3. Перевал Гум-Баши;
  4. Кисловодский парк;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Джилы-су;
  7. Плато Бермамыт;
  8. Медовые водопады;
  9. Машук;
  10. Чегемские водопады.
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в январе 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 88 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «От вашего отеля», 1 ⭐ отзыв, цены от 27000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март