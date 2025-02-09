Описание тура
Курорт «Романтик» в Архызе
Курорт «Романтик» в Архызе — это один из самых современных и комфортных горнолыжных курортов на Кавказе. Здесь вы найдете новые подъемники и ухоженные трассы, которые обеспечивают отличные условия для катания. Гондольные и кресельные подъемники быстро поднимают туристов на вершины склонов, а защитные стекла на креслах защищают от ветра и снега, добавляя комфорта.
Горнолыжные трассы
В Архызе обустроены два склона для горнолыжного катания: хребет Габулу и хребет Абишира-Ахуба, известные как Северный и Южный склон. Зона катания расположена на высоте от 1650 до 2500 метров, что создает идеальные условия для любителей как открытых горных участков, так и пихтовых лесов.
Разнообразие трасс
Курорт предлагает трассы для всех уровней подготовки:
- Зеленые трассы для начинающих;
- Синие трассы для тех, кто хочет покататься с комфортом;
- Красные и черные трассы для опытных лыжников и сноубордистов.
Маршрут горнолыжного тура
Наша увлекательная программа включает:
- Город Минеральные Воды — термальные источники «Жемчужина Кавказа»;
- Горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе;
- Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе;
- Возвращение в город Минеральные Воды.
День 1: Термальные источники
Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов). В «Жемчужине Кавказа» вы сможете насладиться термальными источниками с температурой воды от 27 до 43°C, что делает купание приятным даже зимой. После этого мы отправимся в поселок Архыз для размещения в гостинице и обзорной прогулки.
День 2: Катание на курорте «Романтик»
Наша группа будет проживать в поселке Архыз, расположенном всего в 10 км от курорта. Утром мы отправимся на катание с инструктором, который поможет выбрать подходящие трассы. После активного дня нас ждет вкусный обед в кафе, где мы сможем обсудить впечатления от катания.
День 3: Продолжение катания
Мы продолжаем осваивать новые трассы и получать удовольствие от катания на лыжах и сноубордах.
День 4: Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе
Сегодня мы отправимся на пешую прогулку по пихтовым лесам Архыза. Для желающих покататься будет организован трансфер на курорт. Мы посетим смотровую площадку на скале Карча-Тёбе, откуда открывается великолепный вид на окрестности.
Дни 5-6: Возвращение на горнолыжный курорт
Мы вновь берем лыжи и сноуборды и наслаждаемся катанием. Не забудем сделать памятные фотографии на фоне гор!
День 7: Возвращение в Минеральные Воды
После насыщенной программы мы отправляемся обратно в г. Минеральные Воды. Рекомендуем приобретать обратные билеты на транспорт, который отправляется после 14:00 (поезда) и после 15:30 (самолеты).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжный курорт «Романтик»
- Термальные источники
- Смотровая площадка Карча-Тебе
Что включено
- Транспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Архыз - г. Минеральные Воды
- Групповой трансфер (день 2 - день 6) утром из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно. Время в пути 15 минут
- Проживание в пос. Архыз
- Питание: завтрак (день 2-7) в кафе (меню комплексное, не индивидуальное!)
- Посещение термальных источников
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Абонемент для катания на канатной дороге. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу - 2200 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки. Прайс-лист на канатную дорогу: https://arhyz-resort. ru/touristpass/. В стоимость скипасса включена страховка, подробнее о страховке: https://arhyz-resort. ru/strakhovanie/
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 600-1000 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2000 руб. /час
- Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: хичины 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный - 200-300 руб., шашлык - 400-600 руб., глинтвейн - 150-200 руб., чай - 30-50 руб. Рекомендуем на обед на гору брать чай в термосе, бутерброды с салом, колбасой, сыром + сладости
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Горнолыжная страховка.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК
- Часовой пояс: московское время
- Денежная единица: российский рубль
- Тип отдыха: горнолыжный тур
- Проживание: гостиница
- Питание: двухразовое (завтрак и ужин)
- Маршрут проходит на высоте: 1470-2500 м
- Ограничение по возрасту: без ограничений
- Мобильная связь: постоянно
- Инфраструктура. В поселке Архыз есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка