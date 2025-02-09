Приглашаем вас на самый современный курорт на Кавказе, где вы успеете покататься на лыжах или сноуборде, побывать на вершине Карча-Тёбе и отдохнуть в термальных источниках «Жемчужины Кавказа».

Описание тура

Курорт «Романтик» в Архызе

Курорт «Романтик» в Архызе — это один из самых современных и комфортных горнолыжных курортов на Кавказе. Здесь вы найдете новые подъемники и ухоженные трассы, которые обеспечивают отличные условия для катания. Гондольные и кресельные подъемники быстро поднимают туристов на вершины склонов, а защитные стекла на креслах защищают от ветра и снега, добавляя комфорта.

Горнолыжные трассы

В Архызе обустроены два склона для горнолыжного катания: хребет Габулу и хребет Абишира-Ахуба, известные как Северный и Южный склон. Зона катания расположена на высоте от 1650 до 2500 метров, что создает идеальные условия для любителей как открытых горных участков, так и пихтовых лесов.

Разнообразие трасс

Курорт предлагает трассы для всех уровней подготовки:

Зеленые трассы для начинающих;

Синие трассы для тех, кто хочет покататься с комфортом;

Красные и черные трассы для опытных лыжников и сноубордистов.

Маршрут горнолыжного тура

Наша увлекательная программа включает:

Город Минеральные Воды — термальные источники «Жемчужина Кавказа»; Горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе; Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе; Возвращение в город Минеральные Воды.

День 1: Термальные источники

Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов). В «Жемчужине Кавказа» вы сможете насладиться термальными источниками с температурой воды от 27 до 43°C, что делает купание приятным даже зимой. После этого мы отправимся в поселок Архыз для размещения в гостинице и обзорной прогулки.

День 2: Катание на курорте «Романтик»

Наша группа будет проживать в поселке Архыз, расположенном всего в 10 км от курорта. Утром мы отправимся на катание с инструктором, который поможет выбрать подходящие трассы. После активного дня нас ждет вкусный обед в кафе, где мы сможем обсудить впечатления от катания.

День 3: Продолжение катания

Мы продолжаем осваивать новые трассы и получать удовольствие от катания на лыжах и сноубордах.

День 4: Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе

Сегодня мы отправимся на пешую прогулку по пихтовым лесам Архыза. Для желающих покататься будет организован трансфер на курорт. Мы посетим смотровую площадку на скале Карча-Тёбе, откуда открывается великолепный вид на окрестности.

Дни 5-6: Возвращение на горнолыжный курорт

Мы вновь берем лыжи и сноуборды и наслаждаемся катанием. Не забудем сделать памятные фотографии на фоне гор!

День 7: Возвращение в Минеральные Воды

После насыщенной программы мы отправляемся обратно в г. Минеральные Воды. Рекомендуем приобретать обратные билеты на транспорт, который отправляется после 14:00 (поезда) и после 15:30 (самолеты).