Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней

Курорт «Романтик» в Архызе: горнолыжный тур на 7 дней из Минеральных Вод
Приглашаем вас на самый современный курорт на Кавказе, где вы успеете покататься на лыжах или сноуборде, побывать на вершине Карча-Тёбе и отдохнуть в термальных источниках «Жемчужины Кавказа».
Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз на 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Описание тура

Курорт «Романтик» в Архызе

Курорт «Романтик» в Архызе — это один из самых современных и комфортных горнолыжных курортов на Кавказе. Здесь вы найдете новые подъемники и ухоженные трассы, которые обеспечивают отличные условия для катания. Гондольные и кресельные подъемники быстро поднимают туристов на вершины склонов, а защитные стекла на креслах защищают от ветра и снега, добавляя комфорта.

Горнолыжные трассы

В Архызе обустроены два склона для горнолыжного катания: хребет Габулу и хребет Абишира-Ахуба, известные как Северный и Южный склон. Зона катания расположена на высоте от 1650 до 2500 метров, что создает идеальные условия для любителей как открытых горных участков, так и пихтовых лесов.

Разнообразие трасс

Курорт предлагает трассы для всех уровней подготовки:

  • Зеленые трассы для начинающих;
  • Синие трассы для тех, кто хочет покататься с комфортом;
  • Красные и черные трассы для опытных лыжников и сноубордистов.

Маршрут горнолыжного тура

Наша увлекательная программа включает:

  1. Город Минеральные Воды — термальные источники «Жемчужина Кавказа»;
  2. Горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе;
  3. Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе;
  4. Возвращение в город Минеральные Воды.

День 1: Термальные источники

Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов). В «Жемчужине Кавказа» вы сможете насладиться термальными источниками с температурой воды от 27 до 43°C, что делает купание приятным даже зимой. После этого мы отправимся в поселок Архыз для размещения в гостинице и обзорной прогулки.

День 2: Катание на курорте «Романтик»

Наша группа будет проживать в поселке Архыз, расположенном всего в 10 км от курорта. Утром мы отправимся на катание с инструктором, который поможет выбрать подходящие трассы. После активного дня нас ждет вкусный обед в кафе, где мы сможем обсудить впечатления от катания.

День 3: Продолжение катания

Мы продолжаем осваивать новые трассы и получать удовольствие от катания на лыжах и сноубордах.

День 4: Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе

Сегодня мы отправимся на пешую прогулку по пихтовым лесам Архыза. Для желающих покататься будет организован трансфер на курорт. Мы посетим смотровую площадку на скале Карча-Тёбе, откуда открывается великолепный вид на окрестности.

Дни 5-6: Возвращение на горнолыжный курорт

Мы вновь берем лыжи и сноуборды и наслаждаемся катанием. Не забудем сделать памятные фотографии на фоне гор!

День 7: Возвращение в Минеральные Воды

После насыщенной программы мы отправляемся обратно в г. Минеральные Воды. Рекомендуем приобретать обратные билеты на транспорт, который отправляется после 14:00 (поезда) и после 15:30 (самолеты).

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горнолыжный курорт «Романтик»
  • Термальные источники
  • Смотровая площадка Карча-Тебе
Что включено
  • Транспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Архыз - г. Минеральные Воды
  • Групповой трансфер (день 2 - день 6) утром из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно. Время в пути 15 минут
  • Проживание в пос. Архыз
  • Питание: завтрак (день 2-7) в кафе (меню комплексное, не индивидуальное!)
  • Посещение термальных источников
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом.
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Абонемент для катания на канатной дороге. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу - 2200 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки. Прайс-лист на канатную дорогу: https://arhyz-resort. ru/touristpass/. В стоимость скипасса включена страховка, подробнее о страховке: https://arhyz-resort. ru/strakhovanie/
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 600-1000 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2000 руб. /час
  • Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: хичины 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный - 200-300 руб., шашлык - 400-600 руб., глинтвейн - 150-200 руб., чай - 30-50 руб. Рекомендуем на обед на гору брать чай в термосе, бутерброды с салом, колбасой, сыром + сладости
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
  • Горнолыжная страховка.
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК
  • Часовой пояс: московское время
  • Денежная единица: российский рубль
  • Тип отдыха: горнолыжный тур
  • Проживание: гостиница
  • Питание: двухразовое (завтрак и ужин)
  • Маршрут проходит на высоте: 1470-2500 м
  • Ограничение по возрасту: без ограничений
  • Мобильная связь: постоянно
  • Инфраструктура. В поселке Архыз есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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