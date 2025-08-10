1 день За один день мы побываем в трех ущельях Северной Осетии — Куртатинское, Кармадонское и Даргавская котловина. А также мы познакомимся с историей Даргавского некрополя и посетим Аланский Свято-Успенский монастырь. Куртатинское ущелье и посёлок Верхний Фиагдон Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Кардагаванская теснина и Дзивгисская крепость Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2-3 метра. Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Главная пещера крепости довольно обширная, в стародавние времена здесь размещались не менее сотни воинов. Гид расскажет об истории о набегах и системе защиты ущелий. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Аланский монастырь — жемчужина духовной жизни края, наиболее высокогорный и южный православный оплот в России. Во времена Средневековья на его месте проживал старинный род Гусовых. Позже, в 17-м столетии, здесь появились сторожевые башни, сохранившиеся до сих пор. Теперь они служат колокольнями на подворье. Архонский перевал и «Лавочка счастья»* Это место вы не забудете никогда! С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Там же расположен ставший уже популярным арт — объект «Лавочка счастья».

Посещаем при благоприятной погоде Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Мы побываем на фото площадке: качели над пропастью и сделаем несколько впечатляющих фото. «Город мёртвых» — Даргавс Даргавс в переводе с осетинского означает «защитник ущелья». Самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов. За этими сооружениями находится сторожевая башня. По легендам, она предназначается для охраны упокоившихся душ. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове Кармадонское ущелье расположено на высоте 1 200 м. над уровнем моря. В верхней части находится ледник Колка, печально известный из-за трагедии, произошедшей со съёмочной группой Сергея Бодрова. Ущелье необычайно живописно, поэтому кинематографисты и выбрали его для съёмок. Возвращение в отель/жд вокзал или аэропорт 2 день Наш путь пройдет через Чегемское ущелье. Мы посетим аул Эль-Тюбю, увидим некрополь Фердык Кешене, минуем перевал Актопрак, доберемся до озера Гижгит и, возможно даже полетаем на параплане. Чегемские водопады Мы познакомимся с водным исполинами — Чегемскими водопадами. Высота скал, с которых падают потоки воды, достигает 30 м. В окрестностях водопадов обитают серны, лисицы, горные козлы, медведи. Они были завезены в эти места лесоохотничьим хозяйством, а их популяцию контролируют лесники. Чегемские водопады даже зимой удивительны - водные потоки не замерзают, лишь покрываются гигантским ледяным панцирем. Со скальных уступов свисают сталактиты, которые приобретают максимальные размеры в феврале-марте. Аул Эль-Тюбю В ауле есть уникальный мемориал, посвящённый поэту Кайсыну Кулиеву — стена «Сто шагов к Кайсыну», расположенная вдоль тропы, ведущей к дому поэта, на плитах которой увековечены его замечательные стихотворения. В окрестностях селения найдем остатки древних построек, а также башню Малкаруковых. Башня построена в сванском стиле, и с ней связаны довольно любопытные сельские легенды. Одна из самых заметных достопримечательностей — некрополь Фердык Кешене XI-XVIII веков. Он насчитывает восемь сохранившихся строений. Подъём к некрополю по тропе займёт 10-15 минут, но вид, открывающийся на ущелье, того стоит — увидим массив Аккая и заснеженные вершины Главного Кавказского хребта. Парадом Чегем На парадоме Чегем утром и вечером можно ловить спокойный бриз, который подходит для новичков, ну а днём природа включает здесь приличный вентилятор и тогда начинается самое интересное! При «лётной» погоде вы сможете полетать на параплане с инструктором! Баксанское ущелье и озеро Гижгит Далее, через перевал Актопрак мы отправимся в Баксанское ущелье к высокогорному озеру Гижгит. Актопрак — это перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь — одно из ответвлений Великого Шёлкового пути. Здесь имеются своего рода крепости, но возведенные не руками человека, а самой природой из глины. Перевал славится прекрасными видами на Скалистый хребет. В этих местах снимали сцены фильма «Земля Санникова». Гижгит — озеро искусственное, имеет очень красивый бирюзовый цвет, вокруг впечатляющие панорамы.